В зоне риска даже Костомаров: почему после ЭКМО может развиться гангрена

Коронавирус поражает не только легочную ткань, но и стенки вен, артерий. Насколько это опасно?

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову грозит ампутация. Спортсмен более пяти дней был подключен к системе экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Из-за этого начались проблемы с кровообращением. В частности, пострадали мелкие сосуды. Появилась гангрена. Она затронула пальцы нижних конечностей.

Что такое гангрена и почему она пополнила список осложнений после ковидной инфекции — на эти и другие вопросы эксклюзивно для 5-tv.ru ответил сосудистый хирург Владимир Хорошев.

Что такое гангрена

Гангрена — это омертвление живых тканей, как внутренних органов (легкие, желчный пузырь, кишечник), так и отдельных участков тела (верхние и нижние конечности) из-за нарушения кровоснабжения. Разрушение гемоглобина и образование сульфида железа приводят к посинению или даже появлению темно-коричневых, черных пятен.

Патология «заявляет» о себе болями в зоне поражения. Постепенно угасает чувствительность этого места и визуально проявляются характерные изменения. Различают сухую и влажную гангрену.

Почему гангрена развивается после ковида

Коронавирусная инфекция вызывает не только пневмонию. Она затрагивает сосудистую систему всего организма. Под ударом оказываются все жизненно важные органы. В них может в любой момент может начаться гангрена.

«Когда произошло развитие ковидной пандемии, то количество таких ампутаций увеличилось в мире. Один из характерных признаков этого заболевания — нарастание отека внутренней выстилки сосудов — интимы. Отек нарастает, следовательно, просвет всех сосудов любого „калибра“ уменьшается. Но чаще всего происходит поражение именно микрокапилляров — микрокапиллярной сети», - рассказал сосудистый хирург.

Подобная клиническая картина имеет крайне опасные последствия. В капиллярах по мере сужения просвета элементы крови проходят по очереди. Если в крупных сосудах они «несутся» в потоке, то ближе к периферии выстраиваются в цепочку. Клетки крови проходят по микротоннелю в одном направлении и строго по одному. По мере увеличения воспалительного отека просвет микрокапиллярного сосуда уменьшается. Постепенно поток прекращает движение.

«Из-за этой остановки форменных элементов кровь дальше не поступает в конкретный регион. Возникает ишемический синдром, который постепенно перерастает в гангрену — это некроз, омертвение. Чаще всего такое омертвение начинается с пальцев стоп, чуть реже — на руках. Еще чем угрожает такого рода патологическое состояние — инфаркты миокарда, инсульты или инфаркты головного мозга», — пояснил доктор Хорошев.

Кроме того, некоторые пациенты после COVID-19 сталкиваются с воспалением мышц и суставов. Причина кроется в аутоиммунных реакциях организма. Врачи установили, что воспаления, повреждения нервов и кровяные сгустки вызваны атакой организма на самого себя.

Кто находится в группе риска по гангрене

Подобные ситуации встречаются у 0,3 — 0,5% людей, перенесших коронавирус. Как правило, гангрена настигает курильщиков со стажем, пациентов, страдающих сахарным диабетом и имеющих атеросклеротическое поражение конечностей.

Предрасположенность к тромбозам и гангрене есть у людей с аутоиммунными заболеваниями, в том числе не диагностированными, о которых человек не догадывается. В таких случаях первым проявлением болезни как раз и может стать гангрена.

Как долго сохраняется риск гангрены после ковида

Опасность существует, пока человека беспокоят постковидные осложнения. У многих людей лонгковид продолжается год и более. Любые тревожные симптомы после перенесенной инфекции «говорят» о том, что в организме воспалительный процесс сохраняется, как и риск возможного образования тромбов.

Лечение гангрены

Терапия проводится в условиях стационара и включает в себя комплекс мероприятий. При некрозе, появившимся после воздействия химических и механических факторов (размозжение конечности, ожоги, обморожения) пациента направляют к травматологам — ортопедам.

Гангреной конечностей при сахарном диабете занимаются хирурги, гангреной легкого — торакальные хирурги, гангреной на фоне сосудистой патологии — сосудистые хирурги.

При гангрене, развившейся вследствие поражения сосудов, одной из важнейших задач является восстановление кровообращения в еще жизнеспособных тканях. При тромбозах назначают тромболитические препараты. В случае необходимости выполняют оперативные вмешательства на артериях.

Тактика местного лечения зависит от вида гангрены. При сухой гангрене на начальных этапах проводится консервативная терапия. После формирования демаркационного вала и мумификации некротизированного участка выполняется ампутация. Уровень ампутации выбирается так, чтобы максимально сохранить функцию конечности и при этом обеспечить благоприятные условия для заживления культи.

При влажной гангрене показано немедленное иссечение некроза в пределах здоровых тканей. Ампутация производится в экстренном порядке. При гангрене внутренних органов проводится экстренное оперативное вмешательство для удаления пораженного органа.

Прогноз и профилактика

Сохранить пораженный участок при сухой гангрене не удастся, но прогноз для жизни остается благоприятным.

При влажной гангрене все зависит от распространенности поражения и наличия осложнений. Процедуры по профилактике гангрены включают в себя раннюю диагностику и своевременное лечение заболеваний, которые могут стать вызвать некроз. При травмах проводится предупреждение повторного инфицирования, принимаются меры по улучшению кровоснабжения пораженного участка.