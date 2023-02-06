Камушком по голове: почему брат Бориса Моисеева боится ехать в Москву за наследством

Брат Бориса Моисеева обвиняет его директора в смерти певца. Что навело Маркса Толкача на такие мысли, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Брат Бориса Моисеева подает в суд на его директора Сергея Гороха! Почему Маркс Толкач уверен, что певец умер не своей смертью? Как он собирается забрать часть наследства? Прилетит ли Толкач из Канады в Москву? И что он хочет сделать с имуществом и деньгами умершего брата? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Боря же ангел, звездочка алая. Он сейчас где-то там сияет на небе», — уверен певец Филипп Киркоров.

Борис Моисеев ушел из жизни 27 сентября прошлого года. Причиной смерти врачи назвали острую сердечную недостаточность. Близкие друзья, которые общались с певцом в последние годы, признавались, что такой печальный исход был вполне ожидаем. Состояние артиста стремительно ухудшалось. Он пережил несколько инсультов, почти не говорил и с трудом передвигался.

«Он очень страдал, что не может петь, что у него отсутствует правильная дикция, что у него не двигается часть тела», — рассказала певица Ирина Грибулина.

Только брат певца Маркс Толкач не согласен с этой версией. Мужчина считает: Борис мог жить и творить еще долгие годы, если бы не его директор Сергей Горох.

«Убить человека можно не только руками или какой-то кочергой. А убить человека можно тем, как ты его кормишь, как ты его лечишь, как он отдыхает, как он живет. Горох его довел до этого состояния, до смерти», — утверждает он.

Однако далеко не все разделяют эту точку зрения.

«Всегда очень интересовало, на каком основании делает такие выводы брат Бориса? Что он такого знает, чтобы утверждать, что многолетняя тяжелая болезнь Бориса Михайловича каким-то образом связана с Горохом? Я считаю, это абсолютный бред», — высказался светский журналист Алексей Остудин.

«У меня доказательств никаких нет. Это просто жизненный опыт», — ответил Маркс Толкач.

«Брат уже тоже не дружит с головой. Наверное, у него деменция, прости господи. Он абсолютно не прав. Сколько сделал Горох для Бори, такого директора не найдешь», — считает певица Наталия Гулькина.

Чтобы выяснить правду, Толкач обратился за помощью к Александру Добровинскому.

«Я узнаю какие-то вещи… Работают люди, которые занимаются расследованиями», — уточнил юрист.

Друзья Моисеева опровергают слова Маркса. Говорят, что Сергей всегда с теплом относился к Борису. Ухаживал за ним, находил лучших врачей, помогал по хозяйству. В то время как брат, который уже много лет живет в Канаде, не навещал его и даже не звонил.

«Марк не особо-то и принимал участие в судьбе Бори. Внутри иногда что-то у него, видимо, болело, потому что могла проскользнуть фраза: «Ну он же не приезжает, я же его не вижу, ему же все равно“», — поделилась Грибулина.

Когда у Бориса случился первый инсульт, брат не пришел на помощь. Деньги на дорогостоящее лечение собирали друзья.

«13 лет назад это было. Стоило больше пяти миллионов рублей — очень большая сумма. И сейчас немаленькая, а тогда вообще была астрономическая», — сказал журналист Остудин.

«Боря был в таком состоянии, не очень, мягко выражаясь. И где были родственники все? Они не были рядом в сложный момент для Бориса», — уверяет шоумен Сергей Зверев.

Но Толкач и в этом винит Гороха. Якобы он скрывал от семьи Моисеева правду о состоянии певца.

«Он изолировал связь между мной и Борисом, особенно в последние два года. Два года мы никак не могли дозвониться Борису, не могли узнать о его состоянии», — заявил Маркс Толкач.

«Если есть желание двум братьям общаться, то, наверное, они найдут способ в XXI веке. Но если этого общения не было, значит, какая-то сторона не хотела этого», — считает продюсер Гия Эрадзе.

Маркс не верит и в то, что Борис умер в своей московской квартире. По его мнению, директор задолго до кончины отправил тяжело больного певца в другое место. А сам в это время вывозил вещи из его апартаментов.

«Просто понимаете, выносят его мебель. Неделю назад выносили все его картины, то есть я понимала, что что-то будет. Это ночью обычно делается», — рассказала соседка Бориса Моисеева.

«Я не сомневаюсь, что он не дома умер. Его уже мертвым привезли в московскую квартиру», — уверен Толкач.

Но больше всего Толкача возмутила ситуация с наследством брата. Квартирой, которую Борис обещал оставить Марксу, в итоге распоряжается Горох.

«Мы были в Москве на программе. Борису задали вопрос: „Кто является вашим наследником?“. Он сказал: „У меня один-единственный братик — Марик, и все достанется ему“», — поделился воспоминаниями Маркс.

Мужчина предполагает, что директор воспользовался состоянием артиста и обманом заставил его оформить необходимые бумаги.

«Я не знаю, какое завещание Горох составил и когда. Но это было создано, когда уже Борис наверняка ничего не соображал и ничего не мыслил», — сказал Маркс Толкач.

«Речь идет о договоре содержания с иждивением. Как правило, этот договор предусматривает передачу недвижимого имущества после смерти наследодателя. Такой договор может быть оспорен по тем же основаниям, что и завещание: ввиду недееспособности лица, которое участвовало при заключении данного договора», — уточнил юрист Денис Хузиахметов.

Толкач делится: когда он узнал обо всей ситуации, первая мысль, которая появилась, срочно покупать билет и лететь в Москву. Но его остановили приятели. Предупредили, что это может быть опасно.

«Такие товарищи как Горох, способны на всякие поступки. Мне ребята сказали: «Камушком по голове дадут, и будь здоров», — выразил опасения брат Моисеева.

«Он его держал в погребе»: брат подозревает, что Борису Моисееву помогли умереть

Тогда Маркс решил передать этот вопрос в руки адвокатов. Написал доверенности и теперь может не приезжать на суды в Россию. Толкач уверяет, что не преследует никаких корыстных целей. Тратить деньги погибшего брата на себя не планирует.

«Его имущество, сбережения, деньги я вложу в помощь больным и нуждающимся детям», — уверяет Маркс Толкач.

«Это старший брат Бориса, и он очень в возрасте. В возрасте всегда люди склонны верить в теории заговора и обвинять кого-то в чем-то. И очень просто обвинить Сергея, потому что он действительно вел все дела Бориса», — сказал журналист Остудин.

«А что у брата есть? У него нет ничего! Он живет сейчас в съемной квартире в Канаде!» — раскрыла секрет Наталия Гулькина.

Толкач не хочет никого слушать и не собирается останавливаться. Говорит, что для него теперь это дело чести. И единственное желание, которое осталось у 80-летнего мужчины, чтобы справедливость восторжествовала.