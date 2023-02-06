«Работаем над этим»: 74-летний Михаил Шуфутинский мечтает о третьем ребенке

Михаил Шуфутинский решился на перемены во внешности и взялся за свое здоровье. Какие у него планы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

74-летний Михаил Шуфутинский мечтает стать отцом! Кого артист ждет больше — сына или дочь? Зачем король шансона сбрил бороду? Правда ли, он проиграл ее в споре? Как певец поддерживает себя в форме? И что всегда должно быть в райдере артиста? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я только так сбрил (бороду. — Прим. ред.), частично», — уточнил певец.

Недавно Михаил Шуфутинский решился на кардинальные перемены во внешности. Впервые за последние десятки лет он появился на мероприятии без своей знаменитой бороды. Артист признался: в новом образе ему непривычно. Но коллеги отметили, как помолодел и похорошел 74-летний шансонье.

«Совсем избавляться не надо, потому что борода — это его имидж» — считает продюсер Сергей Дворцов.

«У него, насколько я знаю, молодая любовь — жена, и он расцветает. Поэтому он может менять свой имидж, как хочет», — добавила диджей Катя Гусева.

Шуфутинский рассказал: расстаться с бородой заставили участницы его балета. На гастролях в Турции они устроили с ним спор, и артист проиграл!

«Я не помню, о чем был спор. Но знал, что выиграю его точно, был уверен. А оказывается, самоуверенность иногда подводит человека. Я проиграл», — рассказал артист.

Шуфутинский как порядочный мужчина честно выполнил условие. Теперь маэстро может снова отращивать бороду. Но супруге Светлане Уразовой так понравился новый облик мужа, что она просит его оставить все как есть.

«Она говорит, что я более современно выгляжу. Мужик такой бородатый — это привычно, а так — что-то другое», — объяснил Михаил Шуфутинский.

Светлана Уразова стала третьей супругой музыканта. Много лет она работала у него танцовщицей. Шуфутинский стал ухаживать за ней, хотя еще был в законном браке. Овдовев, он женился на возлюбленной. И теперь мечтает снова стать отцом.

«Работаем над этим. Вы знаете, как бог на душу положит», — ответил певец на вопрос о поле будущего ребенка.

Михаил Шуфутинский вплотную занялся собой. Он ежедневно посещал домашний спортзал и бассейн, сократил привычные порции пищи и перестал есть сладкое. Недавно артист похвалился, что скинул почти 36 килограммов!

«Я похудел? На 180 грамм, о чем вы говорите! Мой вкус очень простой. Я люблю все самое лучшее и самое дорогое», — заявил Шуфутинский.

Михаил Захарович признался: сложнее всего было отказаться от спиртного. Его винный погреб забит элитными напитками. Но за последний год он ни разу туда не спускался. Шансонье говорит: где алкоголь, там и закуска. А он соблюдает диету.

«Когда сказали, что перед пандемией будет дефицит большой, мы все скупили много алкоголя. У меня сейчас его много на моем складе. Иногда хочется и выпить, и закусить», — признался артист.

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В прошлом году Михаил Шуфутинский перенес коронавирус и долго мучился от осложнений. Он хромал при ходьбе и страдал от одышки. Незадолго до этих событий он перенес сложную операцию на позвоночнике. Лишний вес только усугублял его недуги. Но сейчас со здоровьем шансонье все в порядке.

«У меня просто несколько позвонков отсутствует и все. Там выросли мышцы», — уточнил Шуфутинский.

Супруга артиста не отходит от певца ни на шаг. На гастролях и концертах Светлана беспокоится о его самочувствии, охраняет мужа от навязчивых поклонниц и следит за тем, чтобы строго соблюдался райдер!

«Обязательно должен быть круг на туалете в гостинице. Чтобы у меня окна были завешены, если я прилетаю ночью или рано утром в город, и мне нужно полдня поспать для того, чтобы восстановить связки, чтобы ноги не уставали. Я прошу, чтобы мне заклеили перед этим окна черным пластиком», — рассказал шансонье.

Не так давно Михаил Шуфутинский даже сделал Светлану своим вторым концертным директором. Говорит: жена прекрасно справляется с должностью. Однако певец надеется, что в ближайшее время она уйдет в декретный отпуск.