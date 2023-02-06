Григорьев день: почему 7 февраля важно следить за языком

Верующие чтят память святителя Григория Богослова.

Григорий Богослов

Святой жил в III веке. Архиепископа Константинопольского и отца Церкви считают одним из прародителей христианства. Он прославился великими знаниями и боговдохновенными толкованиями Священного писания.

Сохранилось богатое литературное наследие Григория: 245 писем, 45 «Слов» (бесед) и 507 стихотворений, среди которых поэма «О себе самом». Благодаря этому о Григории известно довольно многое.

Григорий появился на свет в семье епископа Назианзского Григория и супруги его Нонны, в поместье отца Арианзе, около города Назианз Каппадокийский (сегодня его руины находятся на территории Турции). У Григория была сестра Горгония и брат Кесарий. Все члены его семьи почитаются как святые.

О родителях Григорий писал в цикле стихов «О собственной жизни». Мать воспитала детей в христианской вере и почтении к Богу, она же подавала им пример высокодуховной жизни. Отец же изначально был язычником, но благодаря жене принял христианство и добился необыкновенных высот на поприще служения Богу.

Сначала Григорий обучался дома, после отправился в Кесарию Каппадокийскую, затем в Александрию. А в 350 году поехал в Афины, чтобы изучать ораторское искусство, астрономию, геометрию, поэзию. Здесь он познакомился с трудами Аристотеля и Платона. Считается, что учение Платона оказало влияние на теологию Григория. В Афинах же Григорий познакомился с Василием Великим, будущим архиепископ Кесарии Каппадокийской, одним отцов Церкви. Они обучались вместе с Юлианом Отступником, будущим императором, устроившим гонения на христиан.

Когда Григорий окончил обучение, то остался в Афинах, чтобы преподавать риторику. Он вернулся домой только в 358 году, когда его отец стал епископом. В 30 лет от отца принял крещение. Уже тогда Григорий понял, что ищет уединения и хочет оставить мирскую жизнь, потому он ушел в монастырь, который основал Василий Великий в Понте, на реке Ирис. Позже в письмах Григорий вспомнила о годах, проведенных в монастыре, как о самом прекрасном периоде, наполненном служению Богу и духовными подвигами.

В 361 году Григорий вернулся в родной дом, на этом настоял отец. По возвращении Григорий был рукоположен во пресвитеры. Однако Григорий не желал такой жизни: священство препятствовало спокойной, уединенной монастырской жизни. И Григорий вновь ушел в монастырь к Василию. Через год он вернулся и на пасхальном богослужении произнес свою первую проповедь. Позже он стал одним из самых известных проповедников.

В то время императором стал Юлиан Отступник. Гонения коснулись кафедры отца Григория. В Назианз были отправлены войска с приказом захватить христианские храмы. Отец Григория вместе с паствой отстоял храмы. А сам Григорий вновь ушел к Василию Великому.

В 371 году Василий стал архиепископом Кесарии Каппадокийской. Он просил Григория стать епископом города Сасима, где Василий создал епархию. Василий проводил активную борьбу против ариан, и ему нужны были соратники, каковым он видел и Григория. И хотя Григорий был рукоположен, но архиерейства не желал, провел в Сасимах совсем немного времени и вернулся домой — практически сбежал. После этого он удалился в пустыню, где оставался почти три года. Он писал Василию письма, в которых упрекал его за то, что друг вовлек его в борьбу с арианством.

Позже Григорий вернулся в Назианз, об этом попросил престарелый отец, которому было тяжело управлять епархией. Григорий помогал ему вплоть до смерти отца в 374 году. На похороны прибыл Василий, и друзья помирились. После этого Григорий остался управлять назианзской епархией.

В 379 году, 1 января, умер Василий Великий. Это событие потрясло Григория.

Тогда же, в январе, новым императором стал Феодосий, который покровительствовал никейцам, а не арианам. И к Григорию, славившемуся как блестящий проповедник и защитник никейской веры, из Константинополя пришла группа никейцев, чтобы просить его поехать в столицу и поддержать их в борьбе против арианства. Григорий согласился. В Константинополе он подвергался преследования со стороны христиан, которым город принадлежал более 40 лет. Они обвиняли его в различных преступлениях против веры, пытались физически помешать ему совершать богослужения.

В ноябре 380 года в Константинополь прибыл император Феодосий и передал в руки православных кафедральный храм Двенадцати Апостолов и Святую Софию. Он же решил лично ввести Григория в храм Софии. Это случилось 27 ноября Григорий. Когда он вошел и скрылся в алтаре, на пасмурном небе появилось солнце. Народ расценил это как Божий знак и стал требовать назначить Григория епископом Константинопольским. Григорий согласился, для его утверждения был созван церковный второй Вселенский собор. Здесь Григорий выступил с речью о догмате Троичности. Ариане были преданы анафеме.

Во время собора разгорелась борьба за различные кафедры, Григория обвинял в том, что он самовольно оставлял епархии, куда был назначен. Григорий отказался от борьбы за Константинопольскую кафедру, так как устал и чувствовал, что жизнь подходит к концу. После собора он вернулся в Назианз, где продолжил возглавлять епархию, хотя регулярно просил епископа Тиранского освободить его от должности. Когда в 383 году здоровие Григория ухудшилось, епископ удовлетворил его просьбу. Григорий уехал в свое имение, где и скончался 25 января 389 года. Он завещал имение епархии, дал свободу своим рабам, оставил друзьям денежные суммы.

В 950 году мощи святого перенесли в Константинополь, в церковь Святых Апостолов. В 1204 году после того, как Константинополь разграбили крестоносцы, мощи были вывезены в Рим. Здесь они оставались до 2004 года. Тогда по решению папы Иоанна Павла II большая часть мощей был возвращена Константинопольской православной церкви. Сегодня они хранятся в соборе Святого Георгия в Стамбуле.

Григорьев день

На Руси 7 февраля называли Григорий-весноуказатель или Григорьев день. В этот день было принято совершать добрые дела, только делать все надо было тайно, поскольку Господь не одобряет хвастовства. Все добро, сделанное сегодня, вернется человеку в большем объеме.

Сегодня нужно быть осторожным со словами, наши предки верили, что все, что на Григория скажешь, сбудется. Особенно это касается плохих слов. А если сегодня разлили молоко, значит, скоро придет радостная весть.

Если на Григория выпал снег, очередная зима придет нескоро. А если синицы щебечут, скоро грянут морозы. Сильный снегопад на Григория предвещает раннюю осень.

Что можно делать 7 февраля

Григорьев день издавна посвящали добрым делам. Но хвалиться ими не стоит, иначе не зачтется. По народному поверью, подаренные сегодня женщине цветы обещают счастье. А работникам из сферы торговли принесет удачу в делах положенный в карман кусочек сахара.

Считается, что все, сказанное в этот день, сбывается. Поэтому нужно следить за словами и опасаться пожеланий дурного.

Что нельзя делать 7 февраля

Предки верили, что на Григория не стоит стричь волосы и ногти — это может навлечь неприятности. Нельзя плевать себе под ноги — не будет удачного пути. Не рекомендуется выходить из дома без нужды и изнурять себя тяжелым трудом.

Приметы 7 февраля