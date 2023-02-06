Федор Поминальник: почему 8 февраля принято молиться за умерших родственников

Восьмого февраля православная Церковь почитает преподобного Феодора Студита.

Кто такой преподобный Феодор Студит

Святой жил в Византийской империи с 759 по 826 годы. С 798 года исполнял обязанности игумена Студийского монастыря в Константинополе. Отсюда же пошло и его прозвище — Студит.

Феодор родился в Константинополе в благородной и богатой семье. Получил хорошее образование.

В 22 года Феодор принял постриг. За супругом последовала и жена — Анна. Феодор считал, что провел свои юношеские годы в праздности и достатке, поэтому в монастыре он упорно работал и брался за самые тяжелые дела: выкорчевывал деревья, носил воду, занимался земледелием.

Несколько раз преподобный противостоял императорам: он обличал их в греховных делах и открыто не соглашался с решениями. За свою непокорность Феодота ссылали, но каждый раз он возвращался в родную обитель и продолжал свое дело.

Также выступал святой и против других решений императоров, которые казались ему неподобающими и противоречащими истинным церковным канонам.

Преподобный умер в скитаниях в 826 году, окруженный учениками, и через два года был канонизирован.

Феодот оставил после себя устав Студийского монастыря. Позже эти правила переняли и христиане на Руси. До XIV века по уставу жили в русских монастырях. Преподобный Феодот также запомнился противостоянием движению иконоборчества и оставил потомкам множество богословских писем и сочинений.

В чем помогает Феодор Студит

Преподобному Феодору молятся об укреплении веры, борьбе с греховными помыслами, даровании терпения и смирения. Помогает он и поправить здоровье. Верующие просят его о даровании исцеления. Считается, что Феодот особенно быстро помогает людям, с болезнями желудка.

В России есть три храма имени святого. Самый известный находится в Москве у Никольских ворот. В 1626 году эту церковь построили по указу патриарха Филарета.

Федор Поминальник

На Руси этот день назвали «Федор», «Федоров день», «Федор-поминальник», «перелом зимы», «Федор-застольник», «Федор Студит», «заметуха».

В старину верили, что в эти дни покойники тоскуют по земле и своим родным. Удаляясь в мир иной, умершие, по поверьям, и после истечения первых 40 дней со смерти могут влиять на дела близких.

Почитая покойных предков, родственников, поминая их в положенные дни, именуемые родительскими, в народе старались, чтобы покойники не приходили к ним в дома. Для этого там, где являлись умершие, служили молебны, кропили место святой водой, на окна и двери вешали ветки рябины, пучки крапивы. Также верили в волшебную силу веточек можжевельника.

Правда, крестьяне старались выяснить, что тревожит их умерших родственников, если они стали являться в земную жизнь, а узнав, устранить причину их беспокойства. Родственникам усопшего советовали молиться об упокоении его души и, тоскуя о нем и печалясь, не вызывать его своими мыслями в земной мир.

Также на Федоров день можно было погадать о погоде на горохе. Считалось, что если горошины катаются по блюду звонко, то это к трескучим морозам, а если издают глухой звук — то это к тихому снегопаду. Также грядущие морозы предвещало и пение синиц с утра.

В то же время считалось, что если в феврале морозы сильные, то и лето будет жарким

Народные приметы 8 февраля

Если вы с утра пела синица, скоро похолодает;

Звездная ночь предвещает хороший урожай льна;

Луна светит бледно — к снегопаду;

Если в морозную погоду наблюдается солнечный закат без туч — жди стужи.

Что можно делать 8 февраля

Народные поверья гласят, что 8 февраля важно вспоминать об умерших родственниках. Иначе души усопших могут сами наведаться в дом, особенно ночью. Чтобы этого не случилось, нужно пойти в храм и поставить свечу за упокой или посетить могилы близких. Также можно поставить на ночь блюдо для усопших, чтобы накормить их на том свете. От появления нечистой силы защитит присутствие в доме постороннего человека. Поэтому ночь лучше провести не в одиночестве.

Что нельзя делать 8 февраля