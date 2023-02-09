Как влюбленность меняет мозг и что влияет на выбор партнера

Мозг влюбленного человека испытывает на себе множество химических реакций, влияющих на мышление и поведение.

Любовь по-разному влияет на каждого человека, меняя восприятие окружающего мира. Кто-то становится радостным и активным, а кто-то — замыкается и переживает чувства в себе.

Какие процессы происходят в мозгу влюбленного человека? Как любовная лихорадка влияет на мышление и принятие решений? Чем отличается женская и мужская влюбленность? И почему многие люди склонны выбирать партнеров, похожих на родителей?

На эти вопросы Пятому каналу по случаю Дня святого Валентина эксклюзивно ответил специалист по развитию мозга и навыков обучения Николай Ягодкин.

Как влюбленность влияет на мозг

Романтические отношения — важная часть жизни любого человека. Они способны подарить целый букет чувств, под действием которых поведение влюбленного может измениться до неузнаваемости. Порой брутальный бунтарь способен превратиться в настоящего рыцаря, а стеснительный интроверт — в душу компании.

Японские ученые из Киотского университета выяснили, что «центр влюбленности» в мозгу человека находится в прилежащем ядре. Оно представляет собой группу нейронов, которые играют важную роль в системе вознаграждения мозга, формировании зависимости, удовольствия, смеха, страха и агрессии. Прилежащее ядро, получая информацию от префронтальной коры, миндалевидного тела и гиппокампа, анализирует эмоциональные и сенсорные данные и формирует реакцию на раздражители.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие 46 гетеросексуальных мужчин в возрасте от 20 до 29 лет, состоявшие в постоянных отношениях с избранницами. Им предстояло выполнить ряд заданий на мышление, при правильном ответе на которые одним участникам показывали фото их радостной партнерши, а другим — незнакомой, но привлекательной и дружелюбной женщины. С помощью МРТ (магнитно-резонансной томографии) было выявлено любопытное наблюдение: у первой группы обнаружили активность в прилежащем ядре. Причем реакция не зависела от привлекательности женщины. Таким образом, удалось выяснить, что мозг влюбленного человека по-особенному воспринимает своего партнера.

Другой эксперимент провела группа специалистов из Нидерландов. На четырехминутные свидания вслепую в специальных кабинках посадили 142 гетеросексуальных мужчин и женщин в возрасте от 18 до 38 лет. Между ними лишь на несколько секунд опускался отделяющий барьер, чтобы сформировать первое впечатление друг о друге.

Участникам дали специальные очки с датчиком движения глаз и установили аппараты, фиксирующие сердечный ритм и потливость. Во время испытания им предстояло оценить привлекательность собеседника по шкале от 0 до 9. В результате оказалось, что понравившиеся друг другу пары демонстрировали одинаковые показатели. Их пульс и потоотделение ускорялись и замедлялись одновременно.

Известно, что за чувство влюбленности также отвечает ряд химических процессов в организме. Важную роль в них играет дофамин (гормон вознаграждения), мотивирующий человека добиться ответного чувства у объекта симпатий. Благодаря его действию появляется ощущение окрыленности и неимоверного счастья.

«Из наблюдений могу сказать, что у влюбленных прибавляется энергия, поскольку на организм действует приток положительных гормонов. Если мы направляем активность в работу, то у нас отлично идут дела, если на отношения, то возрастает количество контактов», — подчеркнул специалист по нейрофитнесу Ягодкин.

У пар, которых постоянно проводят время вместе, вырабатывается окситоцин (гормон привязанности), пробуждающий желание физического контакта. Именно он влияет на моногамию, поскольку заставляет испытывать привязанность к единственному партнеру, так что другие становится неинтересны. В частности, этот нейропептид обладает свойством анальгетика, притупляющим боль, например, после родов.

Благодаря выбросу в кровь серотонина (гормона радости), влюбленный человек чувствует себя настолько счастливым, что ему легче избавиться от вредных привычек, так как мозг не нуждается в дополнительных стимуляторах удовольствий.

Основное отличие между сексуальным влечением и влюбленностью в том, что на первое влияет тестостерон, а на второе — дофамин. Если тестостерон побуждает искать множество партнеров для распространения своих генов, то дофамин формирует доверие и привязанность, необходимые для близких отношений.

Чем отличается мужское и женское восприятие любви

Существует множество мифов на тему гендерных различий в вопросах любви. Несмотря на то что каждый человек индивидуален, есть некие общие тенденции, присущие разным полам. Так, считается, что женщины гораздо влюбчивые, чем мужчины. В действительности, как показали исследования ученых из Техасского технологического университета, все ровно наоборот.

Мужчины влюбляются чаще и быстрее, чем женщины. Они проявляют знаки внимания на публике, как бы сигнализируя другим мужчинам, кому принадлежит их избранница. В состоянии влюбленности они также стремятся познакомить любимую девушку с семьей и друзьями. Кроме того, они планируют обустроить совместное проживание и начинают «вить гнездо».

Бытует мнение, будто успеваемость женщин снижается, когда они влюблены, в то время как мужчины становятся более деятельными и уверенными в себе.

«Исследований, подтверждающих это, мне неизвестно, но мне кажется, что все влюбленные хуже мыслят. Все потому что у нас есть либо рацио, либо эмоцио. Когда последнее преобладает, разум обычно притупляется. Мышление меняется, что отражается на принятых решениях», — считает мнемонист Ягодкин.

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В некоторых случаях влюбленность, например, в педагога может мотивировать учащегося к углубленному изучению предмета. Кроме того, появляется избыток энергии. Если направить ее на получение знаний или карьеру, то можно добиться большого успеха. Тем не менее, некоторые люди, наоборот, склонны витать в облаках, поэтому их успеваемость падает.

«Негативной стороной влияния влюбленности на мозг является снижение фокуса внимания. Когда в голове у нас доминанта на отношениях с партнером, мы очень сильно отвлекаемся от основной работы. В таком состоянии сложно сосредоточиться на чем-то, так как мысли все уходят не туда», — объяснил специалист по развитию мозга.

Любовная лихорадка в равной степени присуща обоим полам. И мужчины, и женщины склонны идеализировать объект своего влечения. Происходит это из-за гормонального всплеска, который не позволяет адекватно оценить избранника. Только спустя три года эйфория заканчивается.

«У влюбленного человека сильно меняется оценка партнера, в котором он не видит никаких негативных черт, считая его идеальным. Через какое-то время это обычно проходит. Просто эмоции „ослепляют“ человека, заглушая рациональные доводы», — пояснил эксперт.

Если женщины охотнее обсуждают интимную жизнь с подругами, то мужчины предпочитают говорить о сексе именно со своей половинкой.

Согласно статистике, мужчины сильнее переживают расставание, чем женщины, поэтому у них высока вероятность суицида на этой почве. В то время как женщины более открыты в выражении эмоций, мужчины склонны копить невыплеснутые чувства, что потом плохо отражается на душевном здоровье.

Почему мы выбираем определенный типаж партнеров

Говорят, что любовь слепа. Ведь иногда влюбленные могут быть настолько разными, что окружающие не устают удивляться, что именно держит их вместе. Причем случается, что такие пары живут вместе назло друг другу, устраивая истерики и скандалы. Ответ на этот вопрос кроется в истории семьи.

«Психологи подтвердят, что большинство людей выбирают в качестве партнера человека, который имеет какое-то количество черт, присущих либо матери, либо отцу. Это происходит, потому что сначала нас воспитывают родители, являющиеся для нас центром Вселенной. Мы им доверяем — а другого варианта у нас нет — потому что наша жизнь зависит от них», — аргументировал эксперт.

Такой биологический феномен ученые назвали импринтингом. Согласно этой теории, люди склонны выбирать партнеров, похожих на родителей (или на самих себя).

«Ребенок до трех лет развивается путем копирования поведения, поэтому многие черты и особенности поведения родителей он считает нормальными. Но это пока мы не видим других людей и не начинаем сравнивать себя с ними. В детстве же у нас еще не работает логика, поэтому запечатление родителя очень яркое», — поделился мнемонист.

Хорошо, если союз двух сердец гармоничен, однако остается непонятным, что делать тем, кто вырос в неблагополучной семье, но не желает повторять путь родителей. Чтобы вырваться из этого порочного круга, желательно обратиться за консультацией к психологу.

«Действительно, очень часто мы выбираем людей, похожих на парентальных фигур. Правильно это или нет и что с этим делать? По моему мнению, если у человека есть травматичный опыт в семье, то его нужно проработать с психологом. Проблему недостатка любви и внимания родителя можно решить. И тогда можно без наводок выбирать себе партнера для любви, а не для того, чтобы закрыть какие-то нереализованные потребности. Это путь к более здоровым отношениям», — считает Ягодкин.

Грамотный специалист способен проработать страхи и помочь найти человека, не имеющего ничего общего с образом родителя.