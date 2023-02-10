Трехсвятие: о чем молятся 12 февраля и что нельзя делать

Православные христиане 12 февраля празднуют Собор трех святителей или Трехсвятие.

Трехсвятие или Васильев день

12 февраля — день почитания Василия Великого, Иоанна Златоуста и Григория Богослова.

Этих святых также именуют Великими каппадокийцами. Все трое оказали влияние на формирование христианской догматики, а также на организацию Церкви и богослужения.

История праздника восходит ко временам правления византийского императора Алексея I Комнина. В XI–XII веках в Константинополе шли оживленные споры о первенстве между отцами церкви. Верующие не могли определиться, кто из трех святителей важнее.

Остановить дискуссии смог святой Иоанн Мавропод, митрополит Евхаитский. Ночью ему явились Василий Великий, Иоанн Златоуст и Григорий Богослов. Они сказали священнослужителю, что все трое равны перед Богом и попросили чтить их память в один день. С тех пор традиция устоялась.

В первой половине XII века уже встречается текст службы трем святителям. Самый ранний находится в Уставе монастыря Пантократора (1136, Константинополь).

В Древней Руси был популярен текст под названием «Беседа трех святителей» — это разговор между Василием, Григорием и Иоанном, он состоит из вопросов (среди них есть и загадки) и ответов, в которых раскрываются различные таинственные темы, например устройство мироздания.

foto.patriarchia.ru / Икона Трех святителей на Трехсвятительском подворье в Париже

Святители жили в одно время и были знакомы. Василий был родом из Кесарии, из богатой и знатной семьи, многие члены которой почитаются как святые. После того как Василий отучился в Константинополе, он отправился в Афины, чтобы продолжить образование.

И здесь познакомился и подружился с Григорием Богословом. Какое-то время после окончания обучения они вместе жили в Понте, в монастыре, основанном Василием, и изучали труды философа Оригена. Когда Василий стал митрополитом Каппадокийским, он назначил епископами двух важных городов своих друзей — Григория Нисского и Григория Богослова.

Григорий происходил из богатой семьи епископа Назианзского Григория, он появился на свет в поместье отца Арианзе. Все члены его семьи также почитаются как святые. Григорий сначала учился дома, потом в Кесарии Каппадокийской, затем в Александрии. А в 350 году перебрался в Афины. Время, проведенное после в монастыре в Понте, Григорий вспоминал как самое прекрасное в жизни.

Он не единожды на протяжении жизни возвращался в этот монастырь, поскольку предпочитал уединенную жизнь архиерейству, которого старательно избегал, несмотря на просьбы Василия. Его же он позже упрекал в том, что друг вовлек его в борьбу с арианством. В 379 году Василий умер, Григорий был убит горем. Он продолжал возглавлять епархию, хотя тяготился ею и просил епископа Тиранского освободить его от должности. Это произошло только в 383 году, когда Григорий тяжело заболел. В 389-м он умер в своем имении.

Иоанн был родом из Антиохии. Он с ранних лет интересовался священными текстами, прилежно изучал их, учился у известных риторов и философов. Как и Григорий, стремился к уединению и отказался от должности епископа. Он получил свое прозвище за великолепные проповеди.

В 397 году Иоанн стал архиепископ на константинопольской кафедре. Однако вскоре его втянули в конфликт с супругой императора, в итоге он был отправлен в ссылку, где и скончался в 407 году. Общался ли он лично с Василием Великим и Григорием Богословом, доподлинно неизвестно.

Молитва на Трехсвятие

Перед тем как прочесть молитву, нужно очистить голову от мирских забот. Затем обратитесь к иконе и помолитесь трем святым: Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.

У Василия Великого традиционно просят избавления от зол и искушений. Считается, что он может укрепить человеческий дух и его целомудрие. Особенно обратиться к нему следует тем, кто носит имя Василий.

Григорию Богослову молятся о наставлении на православный путь, чтобы человек освоил молитвы и перестал быть иноверцем. К этому святому часто обращались за тем, чтобы вразумить сектантов и раскольников.

Иоанну Златоусту молятся о том, чтобы он уберег человека от обмана. Считается, что он одухотворяет верующих и помогает им не сбиться с правильного пути.

Народные традиции на Трехсвятие

На Руси 12 февраля трем святым молились о семейном счастье, достатке, взаимопонимании с близкими.

Существовала примета: если сегодня на весь день выставить за порог старую обувь, то целый год в семье не будет ссор. А если близкие уже поссорились, то День трех святителей идеально подходит для примирения — таких людей обязательно благословят святые. Если же этого не сделать, то размолвка затянется на весь год.

Сегодня ни в коем случае нельзя было наказывать и ругать детей — только баловать. Если заперт нарушить, ребенок всегда будет непослушным.

Существовал запрет и на всякое рукоделье, из-за этого праздник даже называли Днем трех святителей-непрядильщиков. А вот мужчинам работать не запрещалось — наоборот, было поверье, что сегодня вся работа у них будет успешной.

Наблюдали на Трехсвятие и за погодой. Считалось, что если луна красноватая сегодня, то это предвещает сильные ветры. Если солнце скрылось в тучах, будет буран. Вой волков предвещает морозы.

Что можно делать 12 февраля

На праздник хозяйки всегда затевали уборку в доме. Они начинали мыть полы, протирать пыль и совершать перестановки в квартире. Считалось, что таким образом можно привлечь в свою жизнь удачу и благополучие. Также 12 февраля девушки пытались приворожить возлюбленного, если он не обращал на них внимание. Для этого они вешали на деревья разноцветные ленты и называли имя того, чье внимание хотели бы получить.

Еще одной интересной традицией в этот день было примирение. Как правило, все верующие стремились сгладить конфликты с домочадцами и извиниться за свои проступки. Праздник было принято проводить в кругу семьи. Шумные гулянья, как правило, в этот день не проводились.

Что нельзя делать 12 февраля

По народному поверью, в этот день нельзя было прясть и вязать. Потому в старину его называют днем трех святителей-непрядильщиков. На Руси верили, что у того, кто нарушит запрет, долгое время будут болеть руки и ноги.

Также 12 февраля категорически запрещалось выходить на долгую прогулку в лес. Считалось, что в этот день там сосредоточена мистическая энергетика, которую лучше остерегаться. Кроме того, на праздник люди старались остерегаться бездомных собак. Считалось, что в них может вселиться дух волка, из-за чего животное может агрессивно себя вести.

Нельзя было в этот день надевать одежду красного цвета. Этот цвет зачастую является символом не только страсти, но и злости, которую нельзя было проявлять в православный праздник.

Приметы на Трехсвятие

Солнце садится в облака — к метели;

Красный месяц на небе — к сильным ветрам;

Снегирь скрипит — к снегу;

Ветер дует — к похолоданию.

Почему Трехсвятие называли звериным свадебником

На Трехсвятие у многих животных начинается брачный период. Они образуют пары, а самцы борются за внимание самки. Поэтому Трехсвятие еще называют звериным свадебником. Люди, в свою очередь, выходили на охоту за потерявшими бдительность лесными жителями. 12 февраля на столы подавали дичь и блюда из дикого вепря.