Мой Валентин: какие фильмы посмотреть вдвоем ко Дню влюбленных

Витающая повсюду атмосфера романтики, ужин при свечах, влюбленные парочки, держащиеся за руки, ароматная выпечка в форме сердец, и, конечно, валентики возвещают о наступлении Дня святого Валентина.

Для любящих сердец не нужен повод порадовать друг друга, и все-таки есть в этом дне что-то особенное, заставляющее по-новому переживать эмоции.

Сергей Штепс

Блогер

Отличный способ завершить свидание — отправиться на просмотр фильма. Специально для Пятого канала блогер и актер Сергей Штепс составил подборку самых лучших ромкомов и мелодрам для просмотра вдвоем в День святого Валентина.

«Война невест», реж. Гари Виник (2009)

Кадр из фильма «Война невест», реж. Гари Виник, 2009 г.

Две подруги Эмма и Лив с детства мечтали о свадьбе в роскошном отеле «Плаза», и каково было их разочарование, когда дата долгожданного торжества пришлась в один и тот же день. Ни одна из них не желает уступить. Чтобы сорвать праздник друг друга, они не щадят сил и прибегают к хитроумным уловкам.

Между бывшими подругами начинается отчаянная конкуренция, обнажающая их самые темные стороны, а само место действия грозит превратиться в поле битвы не за жизнь, а на смерть. Правда, им все-таки удастся разобраться в себе и наконец осознать ценность дружбы.

«Вроде бы комедия для женщин, но парни тоже с удовольствием ее смотрят», — признается Штепс.

Блестящий экранный дуэт воплотили Кейт Хадсон и Энн Хэтэуэй. Роли суженых главных героинь исполнили Крис Пратт и Брайан Гринберг.

«Любовь с уведомлением», реж. Марк Лоуренс (2002)

Кадр из фильма «Любовь с уведомлением», реж. Марк Лоуренс, 2002 г.

Глава строительной корпорации Джордж Уэйд ни в чем не может справиться без своей правой руки Люси: он сваливает на нее все свои заботы, в том числе и личные. Вскоре амбициозной девушке это надоедает — и она решает уволиться.

Джордж соглашается, но с условием, что она найдет себе на замену помощницу. Справившись с этим заданием, Люси покидает компанию, однако Джордж не готов ее отпустить. И теперь назойливому миллионеру предстоит доказать свои чувства, в которых он долго не признавался даже себе.

Главных героев сыграли Брюс Бернман и Сандра Буллок.

«Терминал», реж. Стивен Спилберг (2004)

Кадр из фильма «Терминал», реж. Стивен Спилберг, 2004 г.

Нелепый случай произошел с Виктором Наворски, прилетевшим в Нью-Йорк из своей родной страны Кракожии (вымышленная страна в Восточной Европе), где произошел военным переворот. В результате его страна прекратила существование, поэтому рейс туда отменен, а сам Навроски с аннулированной визой юридически не имеет права преступать выходить за пределы аэропорта.

Несмотря на то, что разные силы пытаются вовлечь его в свои интриги, главному герою удается соблюсти это правило, научившись зарабатывать и жить на территории терминала. Более того, в стенах здания ему повезло встретить свою любовь.

Главную роль в фильме сыграл Том Хэнкс, а образ его возлюбленной воплотила Кэтрин Зета-Джонс.

«Привидение», реж. Джерри Цукер (1990)

Кадр из фильма «Привидение», реж. Джерри Цукер, 1990 г.

Влюбленная пара Сэм и Молли возвращается домой после свидания, но внезапно на них нападет грабитель. Защищаясь, Сэм получает ножевое ранение и умирает, однако его дух застревает в мире живых. И хотя он невидим для своей возлюбленной, Сэм старается всячески ее защищать.

На следующий день после похорон Молли вновь подвергается нападению грабителя, но уже в квартире. Чувствуя, что ее спас Сэм, она отправляется за советом к медиуму. С ее помощью им удается узнать, кто виновен в смерти ее мужа и что именно искал убийца.

Главные роли исполнили Патрик Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг.

«Пряности и страсти», реж. Лассе Халльстрем (2014)

Кадр из фильма «Пряности и страсти», реж. Лассе Халльстрем, 2014 г.

Семья индийских беженцев оправляется в Европу после разгрома ресторана и смерти матери. Теперь они ищут приют на чужбине. Счастливое знамение заставляет остановиться во французском городке.

Там они намерены начать все с нуля и открыть ресторан, однако это совсем не укладывается в планы местной хозяйки фешенебельного ресторана «Плакучая ива», удостоенного звезды в каталоге «Мишлен». Теперь между рестораторами начинается настоящее противостояние, которое в результате перерастет в дружбу, а затем любовь.

Главные роли исполнили Хелен Миррен, Ом Пури, Маниш Дайал, Шарлотта Лебон и Джухи Чавла.