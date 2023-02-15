Никола Студеный: что можно и нельзя делать 17 февраля

17 февраля (4 февраля по старому стилю) православная церковь вспоминает святого Николая.

Николай Студит Исповедник

Настоящее имя почитаемого святого — игумен Николай Студит или Николай Исповедник. Он родился на острове Крит в VIII веке.

Когда мальчику исполнилось десять лет, родители отправили его к дяде, блаженному Феофану — студиту, то есть иноку Студийского монастыря в Константинополе. В то время студиты обладали серьезным авторитетом в церковной жизни, с ними считались патриарх и император.

Николай закончил училище при монастыре, а потом постригся в монахи. В те годы император Византии Лев V Армянин стал преследовать тех, кто почитал святые иконы. Монахов, священников и мирян бросали в тюрьмы, ссылали и казнили.

По приказу императора Николая вместе с преподобным Феодором Студитом арестовали, жестоко высекли и бросили в тюрьму. Лишь спустя шесть лет после смерти императора они были освобождены, но все равно подвергались преследованиям в связи со сменой правителей и их взглядами на иконопочитание.

Николай вышел на свободу лишь после восшествия на престол императрицы Феодоры, которая вернула иконопочитание. Николая избрали настоятелем Студийского монастыря. Однако через несколько лет он ушел из Студит из-за поведения нового императора Михаила Третьего, у которого был несдержанный и распутный нрав.

Патриарх Игнатий пытался уговорить императора одуматься, но за это Игнатия отправили в ссылку. Игумен Николай в ужасе от такого беззакония покинул Студиты и Константинополь. Семь лет он скитался, но потом был схвачен и возвращен в монастырь как пленник. Лишь после смерти императора Николая освободили.

С восшествием на престол императора Василия I Македонянина преподобный Николай снова принял настоятельство. За свою исповедническую и подвижническую жизнь он получил от Бога дар исцелений, который не иссяк и после его преставления в 868 году.

Приметы на 17 февраля

Иней на Николу — к хорошему урожаю;

Лес почернел — жди оттепели;

Ветки ели к низу сгибаются — будет снег, вверх подняты — установится ясная погода;

Увидеть в ночь на 17 февраля во сне птицу — к новостям, свинью — к тяжелым жизненным испытаниям.

Морозные узоры поднимаются по стеклу вверх — к понижению температуры.

Туман держится высоко — к хорошей погоде, опускается на землю — к оттепели и снегу.

Связан ли Никола Студеный с никольскими морозами

В народе святого прозвали созвучным словом Студеный, да и дата его почитания приходится как раз на холодный, студеный февраль.

В феврале, как известно, нередкими бывают сильные морозы — говорят, что зима не хочет уступать дорогу грядущей весне. Считается, что почти каждый год именно 17 февраля крепчает мороз. Об этом свидетельствуют поговорки:

Никола Студеный — на мороз тороват.

Студеный день — шубу снова надень.

На Студеного Николу снегу навалит гору.

Никола Студеный — волчий сват, маковый закат.

В связи с этим возникает путаница. Имя Николая Студита нередко ассоциируют с никольскими морозами. Однако это ошибочный вывод. Никольские морозы приходятся на конец года и названы так в честь святого Николая Чудотворца (19 декабря — Николин день).

Традиции на 17 февраля — Никола Студеный

В народе день памяти преподобного назывался «Никола Студеный», «Николай Студенит», «Волчий сват», «Маковый закат», «Новоезерские морозы».

Такое называние этот день получил не только по имени святого — Николая Студийского, но и потому, что крайне редко этот день в старину обходился без морозов. Уж начинались звериные свадьбы — отсюда и второе название праздника, «волчий сват». Считалось, что знает о звериных тропах в лесу только Никола Студеный.

17 февраля святому Николаю молятся об исцелении от болезней, читают охранные молитвы и заговоры от встречи с диким зверем. Знахари на Николу Студеного проводили лечение от малокровия, телесной слабости и болезней поджелудочной железы и желудка.

Наши предки называли 17 февраля удачным днем для гаданий, обрядов на богатство и скорую продажу. Особое внимание обращали на сны.

В этот день женщины старались переделать всю домашнюю работу. Они убирали в хлеву, ухаживали за животными, читали над скотиной специальные охранные молитвы, чтобы уберечь их от заблудших из леса зверей.

Были и погодные приметы в этот день. Считалось, что если еловые ветки гнутся — то это к метели, а если распрямляются, то погода будет хорошей. Также в этот день ждали не только мороза, но и большого снега.

Никола Студеный — волчий сват

На Руси за византийским святым закрепилось необычное прозвище — волчий сват.

Считалось, что в это время в лесах проходят звериные свадьбы. Чтобы ненароком не встретить «брачующихся» волков или лисиц, люди старались вообще 17 февраля не выходить за калитку. Предки говорили: «О звериных тропах в лесу знает только Никола Студеный».

Что нельзя делать на Николу Студеного

В народе верили, что на Николу Студеного нельзя ходить в лес, охотиться, а также отправляться в дальнюю дорогу — пути не будет. Но если возникла неотложная причина, молились святому Николаю. Особо суеверные не выходили на улицу после заката, чтобы не навлечь неприятности.

Нельзя желать другим зла, проклинать и завидовать. Иначе удача отвернется, а все злое вернется сторицей. Также 17 февраля не рекомендуется без надобности стричься, обрезать ногти и мыться.

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