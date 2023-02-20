Захар Серповидец: почему 21 февраля лучше не ходить к стоматологу

Православная церковь 21 февраля чтит память ветхозаветного пророка Захарии.

Пророк Захария

Захария входит в число двенадцати так называемых малых пророков. Он жил в VII–VI веках до нашей эры и происходил из семьи священника. По преданию, Захарии еще в юношестве было даровано пророческое видение.

Именно в книге пророка Захарии содержатся подробности о пришествии Мессии, о последних днях земной жизни Спасителя, о входе Господнем в Иерусалим на молодом осле, о предательстве за 30 монет, о страданиях Христовых и солнечном затмении. По церковному преданию, Захария «будущее видел как настоящее».

О жизни святого известно немногое. Считается, что Захарий получил необычное прозвище из-за одного своего видения. Однажды ему привиделся летающий в воздухе свиток со словом Божьим, который принял форму серпа в качестве символа неотвратимости наказания Господня.

Как свидетельствуют церковные источники, Захария дожил до глубокой старости и был похоронен недалеко от Иерусалима, рядом со своим знаменитым современником и сподвижником пророком Аггеем.

О чем молятся святому Захарию

Захарий Серповидец жил во времена вавилонского гнета. Он утешал евреев, предсказывал, что скоро их гнет закончится. Поэтому христиане молятся Захарию о даровании надежды, утешении в скорби, а также просят о хорошем урожае.

Захар Серповидец

В этот день пророку молились женщины, которые летом занимались жнивьем. Лунный серп, по народному поверью, на Захара Серповидца был особенно остр. Крестьяне доставали заткнутый в притолоку перед Новым годом серп и показывали его месяцу, чтобы он остро наточил его. Также в этот день серпы кропили крещенской святой водой — считалось, что это принесет удачу и облегчит работу во время жатвы летом.

На Захарию были и погодные приметы. Считалось, что если гусь хлопает крыльями, купается в снегу, это предвещает оттепель. Если дым из трубы стелется по земле, будет снегопад. Если собаки лежат на снегу, это к потеплению, а если валяются по снегу и крутятся, то к вьюге.

Что можно делать 21 февраля

В священный праздник верующие стараются соблюдать однодневный пост. Христиане не едят молочные продукты, любые виды мяса и яйца. Работникам сельского хозяйства рекомендуется помолиться о хорошем урожае. Раньше в этот день крестьяне натачивали серпы — считалось, что это принесет им счастье и достаток.

Что нельзя делать 21 февраля

По традиции считается, что точить в этот день ножи, скальпели и другие колюще-режущие предметы (кроме серпов) нельзя. Именно поэтому любые хирургические операции, в том числе стоматологическое вмешательство, 21 февраля нежелательны. В частности, нельзя лечить и удалять зубы. Подобные операции старались переносить на другие даты.

Приметы 21 февраля

Собака катается по снегу — скоро будет совсем тепло;

Очень морозное утро — весна будет ранней;

Звери чересчур энергичны — резкое наступление похолодания;

Туман стелется по земле — выпадет много осадков.

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