Власьев день: почему 24 февраля животных по традиции кормили пышками

Православные верующие почитают 24 февраля память священномученика Власия, епископа Севастийского. На Руси этот день называли Коровьим и соблюдали ряд норм и запретов.

Епископ Власий Севастийский

Власий жил на рубеже III и IV веков в Севастии (город на территории современной Турции). С ранних лет он был крайне благочестив и вел праведный образ жизни. Из-за этих качеств местные жители избрали его в епископы.

Вскоре после этого начались гонения на христиан при императоре Дио­кли­ти­а­не. Чтобы поддержать паству, Власий читал проповеди, посещал заключенных, помогал мученикам и лечил их от болезней. Однако гонения усиливались, и многие христиане бежали из города.

Сам святой в итоге ушел на гору Аргеос и поселился в пещере. Однажды местный правитель Агрикола потребовал выловить диких зверей для травли христиан. И тогда ловчие заметили много живности возле пещеры. Они были поражены, увидев, как Власий исцелял больных животных. Когда Агриколу сообщили об увиденном, он приказал доставить святого к себе. По дороге Власию удалось сотворить немало чудес, например, спасти ребенка, подавившегося рыбной костью, и вернуть женщине поросенка, которого унесли в лес волки.

В Севастии Агрикола пытался сломить веру святого, подвергая его жестоким пыткам. Твер­дость его ве­ры так по­ра­зи­ла быв­ших при этом се­ме­рых хри­сти­а­нок, что они от­кры­то ис­по­ве­да­ли се­бя ве­ру­ю­щи­ми во Хри­ста и бы­ли бес­че­ло­веч­но умерщ­вле­ны. После всех мучений Власий Севастийский был обезглавлен.

Как отмечали Власьев день

На Руси этот день называли не только по имени святого, но и «коровьим праздником». Последнее название было связано с языческими традициями наших предков — на день поминовения святого Власия приходился и день народного календаря у славян, поэтому разные религиозные традиции смешались.

В старину за этим днем закрепилась прочная присказка «Власьев день — коровий праздник», и если в этот день хозяин не отдавал должного почтения и не оказывал должной заботы о домашнем скоте, то его ждали большие неприятности в хозяйстве. В этот день старались угостить скотину, кормили ее вдоволь.

Как правило, на этот день приходилось похолодание — власьевские морозы, которые считаются последними перед наступающей весной. Про погоду и природу в этот день говорили: «Прольет Власий маслица на дороги — зиме пора убирать ноги, путь ей ведом — за Прохором (23 февраля) следом».

Считалось, что в этот день нужно угостить домашних животных чем-то вкусным, например, пышками с молочной кашей. Скот пригоняли к церкви, чтобы окропить святой водой и отслужить молебен. Поверье гласит, что это избавит их от болезней и принесет хороший удой. Если же хозяин не отдавал должного почтения животным, то его могли настигнуть большие неприятности в хозяйстве.

В хлевах и коровниках на Власия устанавливали иконы с изображением святого.

Принято было плести обереги из шерсти животных.

Женщины верили, что мужа нужно слегка ударить прялкой, чтобы в супружеской жизни царили мир и понимание.

24 февраля также было было принято посещать базары и веселиться. Славяне считали, что работа в этот день сулит болезни и смерть скоту.

Что можно делать 24 февраля

Чтобы привлечь счастье в дом, нужно устроить праздничное застолье. Полезно провести время с семьей.

Принято также побаловать отборным кормом домашних питомцев и скот. Тогда они принесут много радости и счастья своим хозяевам.

В этот день не принято работать. Считалось, что выходить в поле нельзя, потому что скотина должна отдохнуть. Предки верили, что на Власия домовой лошадей заезжает.

Чтобы заслужить благословение Власия, перед образом святого нужно положить кусочек масла или каравай из ржаного хлеба.

24 февраля — благоприятный день для сделок и торговли.

Что нельзя делать 24 февраля

Запрещалось в этот день держать скотину голодной. В противном случае хозяева сами могут лишиться еды.

Под запретом также был скудный ужин — от хозяев требовалось накрыть хороший стол для себя и гостей, чтобы жить без тоски до Пасхи. При этом не рекомендовалось употреблять в пищу мясо. Молочные и морские продукты разрешены.

Нельзя в этот день оставлять на столе нож — иначе не избежать серьезного конфликта. Грязная или пустая посуда на столе также сулит материальные лишения.

Согласно поверью, опасно спать ногами к двери. В противном случае можно не проснуться, считали предки.

Чтобы темные силы не попали в дом, нельзя было надолго оставлять открытыми окна и двери. Стирать грязное белье также нельзя, потому что может случиться несчастье.

Также наши предки старались не оставлять открытыми печные трубы. Считалось, что иначе в дом проникнут темные силы.

Народные приметы на 24 февраля

Как правило, на этот день приходилось похолодание — так называемые власьевские морозы. Они считаются последними перед наступающей весной и редко бывают долгими;

Если в Власьев день выпало много снега, значит весна наступит рано;

Если на улице лежат снежные сугробы — вырастет много травы;

Если уже наступила оттепель — значит, холодных дней больше не будет;

Появление инея на деревьях сулит морозы.