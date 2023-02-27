Онисим Овчар: как 28 февраля по старым обрядам провожать зиму

Православные верующие 28 февраля чтут память святого апостола Онисима.

Апостол Онисим

Входит в число так называемых апостолов от семидесяти — последователей Христа, не входящих в первоначальную группу из 12 апостолов и проповедавших его учение в I веке. Иисус избрал этих учеников в последний год своей земной жизни, пишет utro.ru.

Онисим был рабом зажиточного христианина Филимона (впоследствии ставшего тоже апостолом и затем епископом). Однажды, провинившись перед хозяином, он испугался наказания и бежал из города Колоссы в Рим.

Там беглый раб был заточен в тюрьму, где встретил апостола Павла. Последний написал письмо хозяину Онисима с тем, чтобы тот простил слугу. Верующий не только отпустил обиду на прислужника, но и даровал ему свободу.

Онисим принял крещение и стал служить апостолу, а после того, как был выпущен из тюрьмы, до самой смерти проповедовал Слово Божие в разных странах. В глубокой старости святой Онисим был рукоположен в епископы в Ефесе.

Принял мученическую смерть за веру по приказу императора Траяна. Первоначально Онисима бросили в темницу и сослали в заточение, а после был подвергнут избиению камнями и казнен — ему отсекли голову мечом.

День Онисима Зимобора или Овчарника

Праздник во имя чествования святого Онисима считается днем, когда весна борется с зимой и побеждает. Поэтому апостола прозвали Зимобором.

Также Онисим с давних пор считается покровителем овец и пастухов, так как в эту пору обычно в овчарнях (хлевах для овец) начинают ягниться овцы.

В этот день овчары «окликали» звезды, чтобы овцы давали многочисленный и здоровый приплод. Для этого крестьяне выходили вечером во двор и кланялись на все четыре стороны по три раза. Затем становились на руно и произносили заговор.

Обряды на будущее благополучие 28 февраля совершали не только овчары. Нужно было, к примеру, собрать в амбаре разные семена, выставить их на три утренних зари на мороз и отложить до посева. Рукодельницы же, оканчивая прядение, выбирали лучший клубок и тоже выносили утром на улицу с уверенностью, что вся пряжа будет бела, чиста и крепка.

Этот день считался подходящим для разных гаданий. Кроме того, крестьяне предсказывали погоды — считалось, что если сосульки большие, то весна продлится долго. Поднявшийся уровень воды в реке сулил хорошую страду, а таяние снега предвещало хороший урожай сена.

Что можно делать 28 февраля

Люди верили, что пышный праздничный ужин на Онисима обеспечит благосостояние и довольство семье на протяжении всего последующего года.

28 февраля следует пригласить в гости родственников или друзей, находящихся в трудном материальном положении. Нужно от души их попотчевать домашними угощениями. Это принесет в дом достаток.

Что категорически нельзя делать 28 февраля

Не следует давать на Онисима никаких обещаний или верить словам других. Все равно они не смогут сбыться. Точно так же, как и долгосрочные планы. Нельзя 28 февраля давать в долг, потому что деньги потом никогда не вернут.

А вот для гаданий 28 февраля подходит идеально. Считается, что даже сон, приснившийся человеку в этот день, имеет пророческое толкование.

Приметы на 28 февраля: