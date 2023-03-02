Василий Капельник: почему 13 марта нужно принести в дом ветку можжевельника

Церковь почитает 13 марта память священномученика Арсения, митрополита Ростовского, блаженного юродивого Николая Псковского, сумевшего, по преданию, отвратить Ивана Грозного от кровавой резни в Великий пост, а также преподобного Василия Исповедника.

Кто такой Василий Исповедник

Святой Василий жил в VIII веке во времена царствования византийского императора-иконоборца Льва Исаврянина. Василий решил оставить все мирское и выбрал монашество. Вместе с учителем Прокопием Декаполитом выступил против еретических учений иконоборцев, за что был схвачен и повторил судьбу своего наставника.

Василия подвергли мучительным истязаниям и заключили в тюрьму до смерти правителя. После освобождения святой продолжил мирно жить в молитве и посту, обращая людей в христианство. Он умер своей смертью.

Преподобного называли Исповедником или Декаполитом (Декаполис — союз десяти греческих городов, располагавшихся от Голанских высот до современной столицы Иордании).

Почему Василия Исповедника прозвали Капельником

В народном календаре за Василием Исповедником закрепилось прозвище Капельник. Несмотря на переменчивую погоду ранней весной, 13 марта уже звучала капель. Люди говорили: «Придет батюшка Василий Капельник — и зима заплачет», «Посмотри в Васильев день на капельники (сосульки), и капель пойдет». По длине и толщине сосулек старались предугадать урожай зерновых.

Фото: Globallookpress.com / Sergey Kovalev

Солнечному погожему дню 13 марта приписывали лечебные свойства. Люди верили, что весенний воздух, пронизанный теплыми лучами, обладает целебными свойствами, поэтому на Василия Капельника старались дышать полной грудью. С той же целью запасались сосновыми почками и варили из них лечебный отвар. В дом приносили еловую или сосновую ветку, чтобы семья была здорова.

Кроме того, на Василия Исповедника родители проводили специальный ритуал по избавлению детей от «овечьей одышки». Так называли асцит — скопление жидкости в брюшной полости. Ребенка заворачивали в овечий тулуп, клали на порог, а затем выгоняли из дома овец, чтобы те переступили через малыша и унесли с собой болезнь.

Что нужно делать 13 марта 2023

Особое внимание на Василия Исповедника уделялось хвойным деревьям, которые, согласно поверьям, обладали большой силой. Из леса обязательно приносили еловые, сосновые и можжевеловые ветки, чтобы исходящий от них аромат прибавил здоровья домочадцев. А сосновые почки заваривали в чай или собирали для лечебного отвара.

Считалось, что самое важное занятие на Василия Капельника — это как следует потрудиться на земле. Тогда все последующие полевые работы в течение года пройдут успешно.

Среди незамужних девушек существовала традиция печь 13 марта весенние калачи. Сдобу обязательно съедали утром натощак, чтобы в ближайшее время встретить суженого, сыграть свадьбу и провести жизнь с избранником счастливо.

А вот замужние женщины в день Василия Исповедника старались по-особенному ухаживать за супругом и проявлять по отношению к нему только ласку и заботу. Тогда он останется верен ей на всю жизнь, несмотря на потенциальные ухищрения соперниц.

Также было принято запоминать сны в ночь с 12 на 13 марта. Им полагалось сбыться на девятый день.

Что нельзя делать на Василия Капельника

13 марта запрещалось выполнять определенные работы по дому. Так, например, хозяйки не подметали пол, чтобы не вымести счастье и здоровье за порог.

Нельзя громко говорить или ссориться возле открытого огня.

Также существовал запрет на бросание в пламя волос с расчески.

Народные приметы 13 марта