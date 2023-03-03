Конон Огородник: какой заговор 18 марта защитит посевы на даче

Православные христиане по церковному календарю 18 марта чтут память священномученика Конона Мандонского (Памфилийского).

Кто такой Конон Мандонский

Святой Конон родился в начале III века в Назарете. На месте, названном Кармена, Конон разбил огород и ел только пищу, которую сам выращивал. Он был добрым, простодушным человеком, который вел тихую богоугодную жизнь. Мученик также известен под именем Конон Мандонский, так как проживал в небольшом городке Мандон.

В период правления римского императора Деция Траяна, когда христиане подвергались преследованиям, святой мужественно перенес все мучения и продолжал до самой смерти отстаивать веру.

В качестве наказания за отказ почитать языческих богов и принести им жертву Конону Градарю вбили в ноги гвозди и заставили бежать перед колесницей, пока тот не упал и не умер под копытами лошадей.

Почему Конона прозвали Огородником

В народе верили, что мученик Конон помогает всем, кто занимается работой в саду и огороде. Его просили о хорошей погоде, урожае и помощи в выращивании плодов. Как раз примерно к 18 марта в деревнях начинались полевые работы, поэтому именно день памяти Конона считался стартом для того, чтобы копать грядки и замачивать семена, даже в плохую погоду. Говорили: «На Конона Огородника день с ночью равняется, зима кончается, весна начинается». Кстати, считалось, что после Конона должны прийти еще 40 утренних морозов.

Существовал специальный обряд, чтобы обезопасить огород от трех бед — червей, мошек и засухи. Для этого выкапывали три лунки, шептали над каждой по одной из перечисленных проблем, а потом засыпали ее землей.

Примечательно, что прозвище «Градарь» крестьяне в основном ассоциировали с градом. Поэтому на Конона не брали в руки грабли или вилы, чтобы летом град не побил растения.

Что можно делать 18 марта

На Конона разрешалось заниматься делами: проводить уборку дома, стирать, копать огород. Считалось, что Конон Огородник не любит лентяев, поэтому, чтобы задобрить его, было необходимо проявить трудолюбие.

18 марта хозяйки готовили большой семейный ужин. Все родственники собирались вместе и проводили вечер за теплыми беседами. Те, кто состоял в ссоре, в этот день обязательно должны были помириться и попросить прощения.

Что нельзя делать на Конона Огородника

18 марта категорически запрещалось ходить за покупками. Считалось, что все вещи, приобретенные в этот день, принесут в дом несчастье и проблемы.

Также нельзя было заставлять себя работать через силу. В народе верили, что принуждение к труду принесет болезнь. Но и прохлаждаться 18 марта не стоит. Лучше выбрать себе занятие по душе и по плечу.

Нельзя сплетничать и распускать слухи о других людях. Это может привести к икоте, а в худшем случае и к заиканию.

Интересно, что 18 марта нельзя было ножом разбивать яйца. Так можно было спровоцировать конфликт со второй половинкой.

Народные приметы 18 марта