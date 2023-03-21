Феофан — проломи наст: как 25 марта привлечь в дом достаток

Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 8

Хозяйка на Феофана с утра выходила во двор и собирала росу, чтобы умыть ею домочадцев.

Феофан — проломи наст: как 25 марта привлечь в дом достаток

Фото: www.globallookpress.com / Soeren Stache

Православные верующие по церковному календарю 25 марта отмечают день памяти преподобного Феофана Исповедника.

Кто такой Феофан Исповедник

Преподобный Феофан Исповедник родился в Константинополе в знатной семье. Его отец состоял в родстве с императором Львом Исавром. Феофан вырос при дворе и стал сановником императора Льва Хазара. Положение обязывало его вступить в брак, но по согласию с невестой он решил сохранить целомудрие, так как желал стать монахом. Так и случилось: супруга постриглась в монахини, а он сам принял иноческий постриг, построил монастырь на острове Калоним в Мраморном море и впоследствии стал игуменом обители. За смирение и трудолюбие Феофан был наделен даром исцеления людей и изгнания бесов.

В возрасте 50 лет преподобный тяжело заболел и до самой кончины сильно страдал. Находясь на смертном одре, Исповедник продолжал трудиться. Его перу принадлежит ценная книга «Хронография» об истории христианской Церкви с 285 по 813 год.

Будучи уже глубоким старцем, Феофан пал жертвой иконоборческого движения при правителе Льве Армянине. Он попал в темницу, в которой умер через месяц после заключения. После восстановления сожженной обители его мощи перенесли туда.

Почему Феофана прозвали Проломи наст

В народе считалось, что на 25 марта отмечается сход снежного покрова, прекращение санного хода и полное оттаивание замерзшей за зиму земли. Поэтому было принято на Феофана выходить на улицу на рассвете и встречать весну.

Что нельзя делать 25 марта

В Феофанов день запрещается сквернословить, ругаться с близкими и думать о дурном. Не советовали и долго спать 25 марта.

«Будешь спать до обеда, год будет неудачным», — говорили в народе.

В этот день нельзя игнорировать состояние здоровья лошадей. Считалось, что если на Феофана животное захворает, то будет болеть все лето. Для защиты от хвори сглаза коней водили к роднику, погружали в воду серебряное кольцо или монету и поили такой водой.

Что можно делать 25 марта

Девушки утром на крыльцо выходили и разносили по двору зерно. Птицы клевали и улетали, забирая все плохое с собой.

В Феофанов день выметали сор из избы, вход кропили святой водой, а в каждый угол клали по монетке для достатка. На стол ставили круглый пирог, чтобы не было острых углов в отношениях с близкими.

Народные приметы в Феофанов день

  • 25 марта начал таять лед на муравейнике с севера — лето будет длинным и теплым. Если с юга — коротким и холодным.
  • Туман утром на Феофана — будет большой урожай льна и конопли.
  • В Феофанов день лед тонет, но еще не тает — урожая не видать.
  • Вороны садятся на земли или в снег — скоро жди потепления.
  • Кони громко расфыркались — к дождю.

Если в этот день громко заржет лошадь — к счастью.

Если кони фыркают в пути — впереди неприятная встреча.

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🧙‍♀ Гороскоп на 21 марта для всех знаков зодиака

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