День святого Патрика: какие истории и традиции хранит праздник 17 марта

День святого Патрика ежегодно отмечается 17 марта. Торжество зародилось в XVIII веке в Ирландии. Все мероприятия в этот день посвящались местому христианскому святому Патрику. Традиция его почитания передавалась из поколения в поколение.

Сейчас в Ирландии продолжают соблюдать издавна заведенные традиции: люди одеваются в зеленые цвета и устраивают масштабные парады.

Уважительно к празднику относятся и в России. В 2017-м дату, посвященную святому Патрику, внесли в месяцеслов Русской православной церкви. Однако день почитания ирландского крестителя решили отмечать 30 марта.

Кто такой святой Патрик

Святой Патрик считается небесным покровителем Ирландии и Нигерии. О жизни известно немного. По предположениям историков, его родиной была Британия, находившаяся в IV–V веках под контролем Римской империи в качестве завоеванной территории.

Известно, что Патрик происходил из знатного рода, но его жизнь изменил случай. Когда юноше исполнилось 16 лет, его похитили разбойники и увезли в Ирландию.

Празднование Дня святого Патрика в Ирландии. www.globallookpress.com / Tolga Akmen

Во время пленения молодой человек обратился в веру. Патрик проводил время заключения в долгих молитвах. По легенде одну из них услышал бог и возвестил, что вскоре Патрик вернется в родные места и обретет свободу. Так и случилось.

На родине будущий святой стал служителем церкви, затем получил сан диакона, а позже епископа. Его духовным наставником был Герман Осерский — один из самых почитаемых святых во Франции. Своей духовной задачей Патрик считал миссионерскую деятельность. Получив сан епископа, он направился в Ирландию, чтобы проповедовать Евангелие местным язычникам. В этой стране он также стал сочинять гимны и писать литературные произведения на латыни. Современные местные жители считают Патрика основоположником ирландской литературы.

Из хроник известно, что святой основал 600 церквей и обратил в веру 120 тысяч ирландцев. Именно поэтому его канонизировали после смерти и почитают как великого крестителя островного государства. Все ирландцы вспоминают Патрика в день его кончины — 17 марта. История не сохранила места погребения святого, но население Ирландии считает, что это не столь важно. Любовь и уважение к крестителю живет в сердцах миллионов людей.

Символы и атрибуты Дня святого Патрика

Зеленый цвет стал символом праздника не сразу. Изначально святого изображали в синих тонах. Все изменилось во время ирландского восстания в 1798-го против господства англичан. Тогда местная армия носила зеленую униформу. Через несколько месяцев после попытки революции движение было подавлено. Но память об участниках тех событий решили сохранить, начав отождествлять Патрика с зеленой гаммой. Окончательно цветовой переход произошел в XIX веке. Тогда он стал официальным оттенком Ирландской республики и христианства в ее пределах.

Самый популярный аксессуар Дня святого Патрика — трехлистный клевер. Растение стало не только атрибутом праздника, но и всей Ирландии. Существует легенда, что на примере этого растения, креститель объяснял понятие Святой троицы непросвещенным людям. В наше время местные жители прикрепляют клевер к одежде или украшают себя аксессуарами с изображением этого растения.

Трехлистный клевер. www.globallookpress.com / Ottfried Schreiter

Не менее популярным символом Дня святого Патрика стали забавные лепреконы. Это волшебники в зеленых шляпах и кожаных фартуках. Согласно традиции, существа ирландского фольклора ремонтировали обувь, а также искали и хранили драгоценности. Нередко сокровища лепреконы воровали у людей и прятали от посторонних глаз. Найти их золото считалось большой удачей, однако унести его удавалось далеко не каждому человеку, потому что милые на вид персонажи яростно защищали припрятанные богатства.

Как герои праздника святого Патрика лепреконы появились совсем недавно. Символами торжества они стали благодаря продавцам открыток. Предприимчивые торговцы решили привлечь внимание к своей продукции при помощи новых образов. С тех пор эти персонажи стали настолько популярны, что некоторые ирландцы 17 марта сами не прочь переодеться в этих забавных существ.

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Традиционно ирландцы бурно отмечают праздники. Местом их встреч становятся пабы, где они собираются большими компаниями, пьют пиво и потанцуют под живую музыку. В праздничный день местные жители весело собираются вместе и пьют «чарку Патрика». Для соблюдения данной традиции, в пинту с напитком отпускают трехлистный клевер и опустошают содержимое. Иногда в честь праздника пиво окрашивают в зеленый цвет с помощью специального сиропа.

Традиции в Ирландии и других странах

Первый парад в честь Дня святого Патрика состоялся в столице Ирландии — Дублине — в 1931-м. До сих пор на улицах этого города в праздник проходит зеленое праздничное шествие. Люди выбирают одежду и аксессуары зеленого цвета с изображением клевера. Этот день считается нерабочим.

В России первый праздничный парад прошел в 1992-м на Новом Арбате. В наши 17 марта празднуется не только россиянами с ирландскими корнями, но и теми, кто интересуется культурой страны.

Празднование Дня святого Патрика в Москве, 1992 год. Фото: ТАСС / Олег Булдаков

Святой Патрик также считается покровителем Нигерии. В этой стране его называют вторым по важности святым после Девы Марии. Так произошло из-за того, что христианство в этой стране начали проповедовать священники из Ирландии. 17 марта в этой стране также проходят масштабные торжества.