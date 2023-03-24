Благовещение Пресвятой Богородицы 7 апреля: традиции, правила и строгие запреты

У православных христиан Благовещение Пресвятой Богородицы входит в число важнейших двенадцати после Пасхи православных праздников, посвященных событиям земной жизни Иисуса Христа и девы Марии.

Какого числа в 2023 году будет Благовещение

Благовещение Пресвятой Богородицы всегда отмечается за девять месяцев до Рождества Христова. Именно столько времени проходит с момента зачатия до рождения ребенка.

Благовещение является непреходящим праздником и ежегодно отмечается 7 апреля. В 2023 году он выпадает на будний день — пятницу.

Какой смысл Благовещения Пресвятой Богородицы

Праздник Благовещения отмечается с III века, а его современное название закрепилось лишь спустя четыре столетия. Изначально он именовался по-другому: «Возвещение», «Приветствие Марии», «Начало искупления», «Зачатие Христа».

Благовещение отражает главную суть торжества: Благовещение означает «благая весть». По преданию, в этот день деве Марии из Назарета явился архангел Гавриил. Он объявил, что в скором времени та родит Спасителя.

«Радуйся, Благодатная! Господь с тобой! Благословенна ты между женами!» — произнес божий посланец.

Весть о том, что Мария стала богоизбранной матерью святого младенца, оказалась первым радостным событием после того, как Адама и Еву изгнали из Рая.

Фото: РИА Новости / С. Зимнох

С данного момента начинается воплощение великого божественного замысла, который привел к воскрешению Иисуса Христа. Это позволило Господу открыть верующим дорогу в Царствие Божие, откуда ранее изгнали первых людей.

Смиренное согласие Марии родить Сына Божьего, спасителя всего человечества от греха, легло в основу этого праздника.

Что можно делать 7 апреля 2023

На Благовещение Пресвятой Богородицы, как и на другой большой церковный праздник, важно посетить литургию. В этот день духовенство проводит службы в голубом облачении. Этот цвет символизирует чистоту и непорочность.

Великий пост 7 апреля — не такой строгий. Можно съесть немного рыбы, добавить к блюду растительного масла и выпить церковного красного вина.

В селах на улицу выносят улья и выпускали птиц на волю. Традиция выпускания птиц — поздняя, в древней истории такого обычая не было. Раньше птиц ловили заранее и выпускали их на волю. Сейчас же можно выпустить в небо прирученных белых голубей. С одной стороны, они символизируют Бога Святого Духа, а с другой — подобно птице на свободе должна парить душа человека, освобождаясь от греховного плена.

На Благовещение по традиции собирали целебные травы. Люди верили, что в этот день Господь благословляет все живое на земле.

Для укрепления 7 апреля здоровья умывались талой водой, а хозяйки запасались благовещенской солью от всех болезней. Каждый член семьи брал щепотку соли, затем ее помещали в мешочек и прокаливали на огне. Бывало и так, что в течение года она не использовалась. Тогда на следующее Благовещение соль сжигали, чтобы вместе с ней ушли все беды и несчастья.

Для сохранения урожаев собирали золу и посыпали им плохо растущие или увядающие растения на огороде.

Что нельзя делать в Благовещение

Фото: www.globallookpress.com / Serguei Fomine

Благовещение Пресвятой Богородицы — особое время, когда необходимо посвящать себя духовному, а не мирскому. Поэтому любой труд лучше отложить на некоторое время. Речь, прежде всего, идет о тяжелой физической работе и домашних хлопотах. Не стоит шить, стирать, вязать, готовить до вечера. Еду лучше приготовить накануне.

Нельзя в Благовещение обижать окружающих, ссориться или грешить. Поездку желательно отложить на другой день.

Не принято давать взаймы или выносить что-то из своего дома, чтобы избежать потери в будущем.

Существует поверье, что именно 7 апреля Господом и Богородицей благословляются все растения. Поэтому нельзя работать на земле или подрезать деревья.

Особое внимание на Благовещение стоит обратить женщинам. Про эту дату люди издавна говорят: «Птица гнезда не вьет, девка косу не плетет». Это значит, что стричь и красить волосы в большой праздник нельзя.

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