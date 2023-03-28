Цифровая деменция: как зависимость от гаджетов «убивает» мозг

Предрасположенность к любым зависимостям запрограммирована в мозге человека.

Технический прогресс не стоит на месте. Умные устройства давно стали неотъемлемой частью жизни современного человека, а смартфон — продолжением руки. Обновление новостных лент, переписка в офисных и родительских чатах, общение в социальных сетях — результат постоянного потребления «информационного мусора». Мозг перестает фильтровать полученные данные, происходит подмена понятий и вытеснение живого общения.

Прямой угрозой для самых активных пользователей гаджетов становится цифровая деменция. Как взрослым и детям обойти опасные соблазны и не потеряться в цифровом мире — на эти и другие вопросы в эфире радио «Петербург» ответила психиатр-психотерапевт, доцент кафедры психотерапии и сексологии университета имени Мечникова, кандидат психологических наук Анна Зотова.

Как распознать начало зависимости от гаджетов

Навязчивое стремление использовать смартфон, планшет и компьютер не считается психическим расстройством по международной классификации болезней (МКБ-10). Однако выйти из цифрового плена весьма сложно, потому что человек, независимо от возраста, довольно быстро привыкает к постоянному использованию гаджета. Он заменяет жизнь в социуме на соцсети. Ведь это проще и удобнее. Спорт, духовное развитие и общение в реальности с друзьями, ближайшим окружением уходят на задний план. Начинаются проблемы с социализацией.

«Зависимость — наша по жизни. Так и или иначе она сопровождает нас. Мы не можем от нее избавиться, это часть жизни. Вот сейчас скажите людям, чтобы они отказались от кофе. Что они вам расскажут по этому поводу? 85% без кофе жить не могут. Главное понять, что с этим делать», — считает психиатр-психотерапевт.

Кстати, в 2019 году зависимость от видеоигр и азартных онлайн-игр уже пополнила обновленную версию официального документа — МКБ-11.

На то, что увлечение планшетом или лэптопом становится токсичной привычкой, по мнению доктора Зотовой, указывают следующие признаки.

«Наличие гаджета мешает вам реализовывать другие сферы вашей жизни: досуг без мобильника. Когда вы проводите время с близкими, а гаджет все время у вас в руках. Как только появилась свободная минутка, вы его открываете и смотрите. Зачем? Ну, просто. На самом деле формируется положительное подкрепление условно-рефлекторной связи», — считает эксперт.

Игнорирование этих признаков может стать причиной ухудшения здоровья и привести к цифровой деменции, то есть нарушению когнитивных способностей. В частности, страдает долговременная память — тенденция постоянного поиска свежей информации препятствует накоплению долговременных воспоминаний.

Чем опасна цифровая деменция для организма

Помимо влияния на психику, нездоровая привязанность к смартфону или планшету чревата осложнениями в работе ряда внутренних систем:

пищеварение — во время нахождения за компьютером может пропасть аппетит или, наоборот, выйти из-под контроля количество съедаемой пищи.

зрение — при длительном использовании смарт-устройств происходит спазм аккомодации и формируется зрительное утомление. Это вызывает синдром сухого глаза, а также снижение остроты зрения и последующее развитие близорукости.

осанка — нахождение в одном и том же положении приводит к тому, что позвоночник остается согнутым, шея напряженной, руки зафиксированными на телефоне. А у любителей прижимать телефон к щеке одним плечом во время звонка страдает плечевой сустав. Постепенно искривляется позвоночник, развивается туннельный синдром запястья. Кости и их подвижные соединения начинают болеть в молодом возрасте.

нервы — погружение в гаджет во время ночного нахождения в кровати и синий свет экрана сбивают биологические часы (уснуть становится гораздо сложнее). Это может привести к развитию длительных стрессов и номофобии (боязни оставаться без смартфона даже на непродолжительное время).

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Когда начинает формироваться цифровая зависимость

Бытует мнение, что привычка не расставаться с гаджетом начинается с подросткового периода: гормоны, протест, сложный возраст. Однако врачи доказывают обратное. Зачатки опасной зависимости в раннем детстве формируют сами родители.

«Из серии вредных советов: если вы хотите выработать зависимость у ребенка, то в период с года до трех лет, когда он капризничает и просит вашего внимания, дайте ему гаджет. Быстрые цветные картинки, веселая музыка, доброжелательные персонажи быстро его успокоят. Самое главное — давать этот предмет тогда, когда у ребенка возникают негативные эмоции. А еще „лучше“ присовокупить зависимость, когда вы хотите накормить его, дать лекарства, чтобы отвлечь, то есть вы добавите сюда пищевую и другую зависимость в будущем», — наглядно от обратного пояснила доктор.

Такой ребенок становится очень удобным для родителей и других взрослых родственников. Но первый побочный эффект подобного решения мамы или папы не заставит себя долго ждать.

«Если ребенку давать гаджет, то у него не сформируется потребность обращаться за помощью в реальной жизни. Он понимает: „А зачем мне просить о помощи, если у меня есть гаджет?“. Ребенок спокойно уходит в иллюзорную зону за дополнительным дофамином. Это же легко! А мозг эволюционно устроен так, чтобы выбирать наиболее простой путь», — рассказала Анна Зотова.

Как научить детей безопасно пользоваться гаджетом

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

Основная задача любого умного устройства — быть инструментом. Он не должен выходить за эти рамки, чтобы не навредить ментальному и физическому здоровью растущего организма.

«Можно давать в пользование, чтобы ребенок был на связи, — это уже перед школой. А на этапе приучения к гаджетам — в этом, наоборот, нужно искать пользу в их использовании. Например, позволять пользоваться калькулятором, камерой, секундомером в контексте игры», — посоветовала врач.

Например, ребенок суммирует на калькуляторе товар, который у него «покупают» взрослые. Или снимает на камеру окружающий мир вместе с мамой и папой. Давать использовать мобильные приложения в контексте игры — безопасный психологический прием для активного развития малыша.

Может ли ребенок отставать в развитии без гаджетов

Разумное потребление вместо залипания со смартфоном не нанесет вреда детской психике только в одном случае.

«Если вы проводите с ребенком время и ваша семья гармоничная, то ему не останется времени на то, чтобы думать, кто его и как воспринимает. Наш мозг так устроен, что он считывает пример с родителей. В семье важна иерархия. Чтобы воспитать ребенка, задайте себе вопросы: „Сколько времени вы проводите вместе с семьей, не имея гаджета? Как часто ребенок вас видит с телефоном в руках?“ Только нужно быть честным с собой», — подсказала врач.

Достаточно на личном опыте показать, что кроме смартфона и интернета есть еще масса вещей, способных разнообразить повседневную жизнь.

Есть ли психологические нормы использования гаджетов

Большинство родителей обеспокоены вопросом вероятного возникновения цифровой зависимости у детей. Попытки взрослых запретить пользоваться гаджетом после того, как сами его вложили в руку, вызывают непонимание и протест. Усиливает возникший негатив у ребенка — отсутствие альтернативной замены.

«Существуют определенные нормы, по которым мы должны потреблять определенное количество информации, чтобы его усвоить. Но на самом деле, кто же об этом думает? Поэтому два часа — это для детей школьного возраста, четыре часа — для взрослого человека», — подчеркнула эксперт.

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После четырех часов просмотра ленты в социальных сетях возрастает уровень суицидальных мыслей. Как же так выходит, ведь большая часть контента из сети имеет развлекательный характер?

«У нас есть когнитивное и соматическое окно. Когниция — это информация, соматика — тело. Когда мы общаемся только на когнитивном уровне, то не получаем телесное подкрепление (пожатия, объятия, взгляды). Поэтому когда мы общаемся виртуально, то ни о каком считывании мимики, жестов речи не идет», — рассказала Зотова.

Мозг «расстраивается» и запускает закономерную цепную реакцию.

«Например, человек выставил в соцсети фотографию, получил лайк. Есть когнитивный всплеск: „Ура!“. А дальше — пустота. Этот откат вызывает неоправданное ожидание. Обратная сторона этого явления — депрессия», — резюмировала кандидат психологических наук.

Чем опасна зависимость от гаджетов для пожилых

Наряду с подростками в цифровой мир врываются люди зрелого возраста. Желание идти в ногу со временем, оперативно и регулярно общаться с близкими и дальними родственниками побуждает старшее поколение все больше осваивать новые гаджеты и технологий.

Виртуальная реальность затягивает их, привлекая доступностью, разнообразием и простотой. Но при этом опасности в цифровом мире подстерегают седовласых пользователей на каждом шагу.

«Самая главная проблема — это мошенничество и сомнительные знакомства. Пожилые люди одиноки, как правило. По аналогии с детьми есть смысл контролировать, с кем они общаются. Я снова говорю об эмоциональной связи внутри семьи, потому что самыми незащищенными являются дети и пожилые в силу определенного возраста. Одними движет любопытство, а другими одиночество. Поэтому они становятся беззащитными», — пояснила доктор Зотова.

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Как перейти на разумное потребление информации из гаджетов

Специалисты разработали базовые правила, которые помогут превратить использование умных устройств в полезное действие. Их соблюдение заметно улучшат качество жизни и сохранят ценные ресурсы: психическую энергию, внимание, память и время.

«Когда вы заходите домой, определите для телефона отдельное место и оставьте его там. Когда вы к нему подходите, задайте себе вопрос: „Что я хочу сделать? — Проверить почту“. Проверили сообщения и положите снова на место», — порекомендовала психотерапевт.

На следующем этапе необходимо договориться с домочадцами или самим собой о наличии свободных от телефона зон:

кухня (не принимать пищу с телефоном в руке),

ванна (не брать гаджет с собой в душ),

спальня (не листать ленту или играть в приложении, лежа в кровати).

Если человек живет в однокомнатной квартире, то пусть чистыми зонами от телефона будут ванная и кухня, резюмировала врач.