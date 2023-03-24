Минтруда представил список профессий для альтернативной службы в 2023

В число профессий для альтернативнослужащих вошли пекарь, сварщик, реабилитолог и хореограф.

Минтруд России опубликовал обновленный список профессий для альтернативнослужащих, а также перечень организаций, в которых они могут работать.

Чем отличается альтернативная служба от срочной? Кто из граждан может на нее претендовать? Какие специальности предусматривает в случае одобрения заявки? Об этом рассказывает Пятый канал.

Что такое альтернативная служба и кого на нее берут

Альтернативная гражданская служба (АГС) — особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, который граждане осуществляют вместо военной службы, как правило, в рамках воинской обязанности.

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Таким образом, АГС — отличная альтернатива для граждан, убеждения которых противоречат службе в армии. Как правило, отказ призывников воевать связан с религиозными, политическими, этическими и иными принципами. Представители малочисленных народов (ненцы, чукчи, манси, алеуты и так далее) также имеют шансы попасть на альтернативную службу. Например, коренные жители Севера чаще всего проходят службу в структурах, занимающихся оленеводством и рыболовством.

Пройти АГС может любой подлежащий призыву гражданин РФ, желающий защищать страну мирным путем. Причем по закону его должны отправить в другой регион, и только в случае отсутствия подходящей позиции, пройти ее в месте проживания.

Что дает альтернативная служба:

Оплачиваемая работа на госпредприятии;

Гарантированные права в соответствии с нормами ТК РФ;

Оплачиваемый отпуск, больничные, выходные;

Трудовой стаж;

Жизнь дома с привычным досугом;

Возможность получения образования без отрыва от службы;

Право на дополнительный отпуск (28 дней);

Срок службы 21 месяц (из которых примерно 395 рабочих дней);

Военный билет с учетно-воинской специальностью и званием рядовой.

Срок прохождения АГС составляет 21 месяц, а у лиц, работающих в организациях Вооруженных сил РФ, чуть меньше — 18 месяцев. За время службы призывник получает зарплату, имеет право на больничный и отпуска.

Заявку о желании служить на АГС подается за полгода до предполагаемого призыва. При этом призывная комиссия обязана рассмотреть заявление в течение месяца со дня подачи в военный комиссариат. Вне зависимости от решения гражданин обязан пройти медкомиссию для установления годности для службы по состоянию здоровья.

Перечень наиболее интересных профессий из списка

В актуальный список АГС Минтруд РФ включил 149 профессий. В их число рабочих специальностей вошли пекарь, столяр, дорожный рабочий, дояр, животновод, машинист автогрейдера, пекарь, рабочий полигона, рыбак прибрежного лова, станочник широкого профиля, стропальщик, токарь, швея, электрогазосварщик и другие.

Помимо этого, в перечень должностей служащих включили такие профессии как артист хора, архитектор, хореограф, дизайнер, программист, тренер, рентгенолаборант, педагог-психолог, медицинский дезинфектор, смотритель, лесничий, инженер по сварке, врач-протезист по ушному протезированию, врач-судебно-медицинский эксперт и прочие.

Можно ли выбрать альтернативную службу при мобилизации

Согласно поправке в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», вступившем в силу 6 ноября 2022 года, лица, которые проходят альтернативную службу в организациях ВС РФ или иных воинских формирования в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить ее в указанных организациях.

Зато те альтернативнослужащие, которые работали в невоенных организациях, могут быть переправлены на гражданские позиции в структуры ВС РФ. При этом важно знать, что на АГС могут остаться только те, кто ее уже проходит. То есть после получения повестки при мобилизации заменить военную службу гражданской нельзя.