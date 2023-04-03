Поливальный подельник: почему 17 апреля нужно обливать девушек водой
На Руси верили, что по обливанию можно узнать о будущем замужестве.
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
У православных христиан после Пасхи начинается Светлая Седмица. Каждый день недели после этого праздника получил особое название и имеет собственные традиции. Сразу после Христова Воскресения, согласно народному календарю, наступает Поливальный понедельник. Этот праздник в 2023-м приходится на 17 апреля.
Светлая Седмица 17 — 22 апреля 2023
День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Светлое Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.
Согласно традициям, после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.
Каждый день Светлой Седмицы имеет свое название:
- Поливальный понедельник;
- вторник — Купальница;
- среда — Градовая или Хороводница;
- Навский четверг или Пасха мертвых;
- пятница — прощеный день;
- Светлая суббота.
Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.
Народные традиции Поливального понедельника 17 апреля
Светлый понедельник в народе называли Поливальным или Мокрым. В этот день было принято обмениваться крашеными яйцами и угощать друзей и родных куличами.
Название за этим праздником закрепилось не случайно. Считалось, что в этот день нужно окатывать девушек водой, чтобы они были красивыми и здоровыми. Представительницы прекрасного пола не сопротивлялись такому обряду, а даже радовались ему, так как утверждалось, что если девушку в Поливальный понедельник обольет парень, то вскоре она выйдет замуж за любимого человека. Если же никто в течение понедельника ее не облил, это означало, что она чем-то провинилась или не пользуется популярностью, поэтому выйдет замуж не по глубокому чувству.
У мужчин после Пасхи была особая задача. Они совершали волочебный обряд. Своей структурой он напоминал колядование. Но участники его не переодевались в костюмы и маски, а ходили по домам в нарядной одежде. Это занятие, как верили предки, было направлено на призыв хорошего урожая, так как проводилось перед началом посевных работ. По своему желанию к волочебникам или, как их называли в южных регионах, христовальникам могли присоединиться старики и замужние женщины. Девушки и дети к шествию не допускались.
Группами по 8-10 человек волочебники ходили по домам и собирали угощения от хозяев. Руководил группой мужчина, пользовавшийся большим авторитетом. Он запевал песни, в которых участники просили хорошего урожая, и составлял маршрут. После того как колядовщики обходили всю деревню, они собирались в доме одного из участников и устраивали пышное гуляние с музыкой, песнями и танцами.
Что нельзя делать 17 апреля
Предки верили, что нельзя в Светлый понедельник предаваться унынию и мрачным мыслям, завидовать и желать окружающим зла. Этот праздник направлен на то, чтобы делиться позитивными эмоциями и отпустить обиды на близких. Также категорически запрещалось браниться.
Несмотря на то, что строгий пост завершился и в Поливальный понедельник устраивались большие застолья, в этот день запрещалось напиваться допьяна и объедаться.
В этот день не совершаются венчания и заупокойные службы.
Что можно делать 17 апреля
Запрета на труд в Светлую Седмицу не существует, но лучше освободить себя от тяжелой и нервной работы. Обычно день посвящали молитве.
Народные приметы на 17 апреля
- На Руси выходили в этот день из домов, обращались к журавлям как к борцам со злом и защитникам от нечисти.
- Коли сверчок кричит — время пахать под рожь.
- Время зацветать ольхе.
- Синий небосвод при безветрии — к скорому дождю.
- День выдался солнечным и ясным, значит, таким же будет и лето.
- Если с самого утра в Поливальный понедельник зарядил дождь, значит, и лето будет дождливым.
- Если птицы вернулись из теплых стран, но не поют — еще будут морозы.
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