Градовая среда или Хороводница: почему 19 апреля нельзя пересаживать растения

В православном мире после Пасхи еще целую неделю праздничными гуляниями отмечают Воскресение Христа. В народе каждый день Светлой седмицы, как прозвали это время в народе, имеет собственные традиции празднования. В третий день после Пасхи отмечают Светлую среду или, как ее еще называют, Хороводницу или Градовую среду. Этот праздник в 2023-м приходится на 19 апреля.

Народные традиции Градовой среды 19 апреля

В Светлую среду устраивали веселые хороводы, пора которых заканчивалась только на Троицу. Но делали это только во дворах домов. Выходить в поле в течение Пасхальной седмицы, кроме Светлого вторника, как утверждали в старину, строго запрещалось.

Нарушившим это правило грозило суровое наказание: град побьет весь урожай. Отсюда еще одно название праздника — Градовая среда. Также нельзя было пахать, сеять и высаживать растения. Считалось, что люди должны быть полностью поглощены атмосферой радости и праздника от воскрешения Христа, поэтому все труды откладывались на потом. Единственное, чем можно было помочь себе в это время — сходить в церковь и поставить свечку о будущем урожае.

Особые традиции соблюдали незамужние девушки. С самого утра они читали молитвы, чтобы скорее встретить будущего супруга и обрести семейное благополучие. После этого в течение дня красавицы старались находиться среди людей, чтобы не упустить суженого. Согласно приметам, судьбоносная встреча должна была наступить в ближайшее время.

Что нельзя делать в Градовую среду 19 апреля

В Градовую среду не следовало усердно работать. Считалось, кто в Светлую седмицу много трудится, тот делает напрасную работу, так как потом эти старания ждет неблагоприятный итог. Например, саженцы погубит град.

Предки верили, что нельзя в Светлую среду предаваться унынию и мрачным мыслям, завидовать и желать окружающим зла. Этот праздник направлен на то, чтобы делиться позитивными эмоциями и отпустить обиды на близких. Также категорически запрещалось браниться. Не следовало одалживать деньги.

Несмотря на то, что строгий пост завершился, а во все дни седмицы устраивались большие застолья, запрещалось напиваться допьяна и объедаться.

В этот день до сих пор не совершаются венчания и заупокойные службы.

Что можно делать в Градовую среду 19 апреля

Всю неделю после светлого праздника Пасхи следует веселиться. В Светлую седмицу посвящали все время заботам о родных и близких. В этот день предки не забывали и о молитвах.

В Градовую среду предпочитали ходить в гости и собираться большой дружной семьей. Если в это время рождался ребенок, то радости у крестьян было еще больше. Считалось, что человек, появившийся на свет в это время, будет обладать богатырским здоровьем. В Светлую седмицу малыша могли и окрестить, что предавало празднику больше радости.

Главным в Светлую среду считалось совершать добрые поступки. В этот день помогали нуждающимся. Отказать просящему в это время считалось грехом. Согласно поверьям, это могло навлечь беду на семью.

Народные приметы на 19 апреля в Градовую среду

Безветренно — к дождям в скором времени.

Совершать богоугодные дела — к благополучию.

Нет ветра — жди ранних урожаев яровых. Сильные ветра — к плохому урожаю.

Пустил сок клен — погода теплая будет и весной, и летом.

Утренний туман — погода до конца апреля будет теплой.

Холодную погоду предвещает утреннее яркое солнце, если же светило в легком тумане — стоит ждать тепла.

Светлая седмица 17 — 22 апреля 2023

День празднования Пасхи вычисляется по лунному календарю, поэтому дата праздника постоянно меняется. В 2023-м Светлое Христово Воскресение выпало на 16 апреля. Этот праздник настолько значим для православных верующих, что его широко празднуют еще в течение недели. Окончание пасхальной недели, как еще называют этот период, приходится на Светлую субботу.

Согласно традициям после богослужений в эти дни устраивают крестные ходы и окропление верующих святой водой. В храмах настежь открывают Царские врата (вход в алтарную часть храма), что символизирует нисхождение с небес Божьей благодати.

Каждый день Светлой Седмицы или имеет свое название:

Поливальный понедельник ;

; вторник — Купальница ;

; среда — Градовая или Хороводница ;

; Навский четверг или Пасха мертвых ;

; пятница — прощеный день ;

; Светлая суббота.

Традиционно в каждый день соблюдались определенные правила.