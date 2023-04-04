«Я пока подзавязала»: почему Ирина Розанова не пытается устроить личную жизнь

Звезда кино Ирина Розанова отказалась от попыток устроить личную жизнь. Почему она смирилась с одиночеством, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Ирина Розанова больше не хочет ходить на свидания. Из-за чего не сложились пять браков знаменитой актрисы? Кто скрашивает ее одиночество? Почему она не смогла взять ребенка из детского дома? И как звезда кино поддерживает красоту и стройность? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я живу очень скромно и веду тихий образ жизни, чтобы меня несильно доставали», — призналась актриса.

61-летняя Ирина Розанова — редкий гость на светских мероприятиях. Но артистка не могла пропустить премьеру фильма, в котором сыграла главную роль. Звезда удивила публику молодежным стилем: модные брюки, яркий свитер и рюкзак за спиной.

«У нас такой фильм, и мы боремся с нечистью. Эта кошечка (показывает. — Прим. ред.) точно будет бороться с нечистью. Это кольцо с черным питоном, там написано внутри: „Никогда не сдавайся“», — рассказала Розанова.

Актриса выглядит гораздо моложе своих лет. В СМИ то и дело пишут о пластических операциях Розановой. Однако сама звезда уверяет, что ни разу не ложилась под нож хирурга. Признается: ее цветущий вид — это результат работы косметологов. Она колет филлеры, ботокс и делает омолаживающие процедуры.

«Спасибо маме с папой! Это генетика. Машину же мы чиним, меняем бензин, масло. Так же и мы делаем», — заявила артистка.

Чтобы быть в форме, Розанова перешла на дробное питание, исключила вредные продукты и ведет подсчет калорий.

«На съемки я беру разные салаты, авокадо, какие-нибудь кашки, киноа, козий сыр. Пришел, поел чуть-чуть, часто и по чуть-чуть», — поделилась звезда кино.

Коллеги по цеху поддержали артистку.

«Может быть, у нее не было раньше возможности посвятить время себе. Она классная актриса. Я очень ее уважаю, люблю ее работы», — высказалась актриса Елена Борщева.

«Хорошо выглядеть — это требует определенных усилий. Но важно еще сохранять какой-то в этом смысле оптимизм. Просто надо больше улыбаться, больше накладывать себе на лицо каких-нибудь приятных вещей», — считает актриса Елена Бирюкова.

Профессия актрисы обязывает ее выглядеть хорошо. Фильмография Розановой насчитывает около двухсот работ. Она по-прежнему снимается в кино и сериалах. А вот личная жизнь звезды не сложилась.

«Мне 61 год исполнился, я пока подзавязала. Дайте отдохнуть, ребята. У меня была такая великая жизнь. Да, характер скверный. Увидела я в жизни очень много», — признается Ирина Розанова.

Артистке приписывали романы с Александром Абдуловым, Александром Калягиным и Арменом Джигарханяном. Она смогла очаровать звезду французского кино Алена Делона. Была в трех официальных и двух гражданских браках, но все они закончились неудачно. Розанова пережила измену и предательство, смерть любимого человека. Но главным потрясением стал выкидыш во время долгожданной беременности. После этого врачи сообщили ей, что она больше не сможет стать матерью.

«Я же советская. Какие психологи, о чем вы говорите? Мы столько сыграли всякого в своей жизни. Каждый персонаж — это жизнь, это разбор. Вот вам и психологи», — заявила звезда.

13 лет назад актриса похоронила отца. Спустя пять лет из жизни ушла ее мама. Ирина Розанова до сих пор хранит личные вещи родителей как самую большую драгоценность.

«Какие-то мамины остались вещи: часики (я часто очень в них снимаюсь) или колечки. Там нет каких-то супер-супер, но очень дорогие. Они дороже, чем „брульянты“», — призналась артистка.

Чтобы справиться с болью от потери близких, Ирина завела котенка шотландской вислоухой породы.

«Теперь этот котенок 13-й год… Я не знаю, как без него, потому что это, конечно, фантастическое плюшевое существо. Мы не любим, когда нас тискают. Мы не любим, когда нас просто берут на руки», — рассказала актриса.

Розанова признается: отвлечься от тягот жизни ей всегда помогали заботы по дому. Она обожает готовить, наводить чистоту и уют в своей двухкомнатной квартире. Этим летом звезда провела уже пятый ремонт. Говорит, что ей нравится менять интерьеры и собственноручно проводить малярные и штукатурные работы.

«Если пораньше, я бы, наверное, пошла, закончила курсы и занялась этим делом. Я могу красить, плитку класть. Я не знаю электричества и воды. Это я не могу. Я могу пилить, строгать, красить, малярить», — перечислила свои навыки Розанова.

Актрису много лет печалило отсутствие детей. Однажды ей даже захотелось взять ребенка из детского дома. Но потом Ирина Розанова отказалась от этой идеи. Поняла, что не сможет уделять ему много времени. Сейчас она уже смирилась со своим одиночеством. И всецело отдала себя профессии.