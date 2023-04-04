Страшноватая картина: почему Стас Пьеха усилил охрану на своих концертах

За плечами у Стаса Пьехи множество выступлений. Как действия поклонников ставили под угрозу проведение концертов и безопасность музыканта, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Пьеха попал в больницу. Что случилось с певцом? Правда ли, его преследуют фанатки? Для чего одна из поклонниц отдала ему свой паспорт и ключи от квартиры? Зачем зрительница на концерте Пьехи покусала охрану? Как певец реагирует на такое неадекватное поведение? И какой случай его по-настоящему напугал? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Исполнитель Стас Пьеха выложил на своей странице видео из больничной палаты. На кадрах он лежит под капельницей. Друзья и коллеги заволновались, ведь у него уже были серьезные проблемы со здоровьем. Музыкант несколько лет назад перенес инсульт и инфаркт.

«Некоторые спрашивают: почему артисты болеют реже нормальных людей? Это не так! Артисты болеют так же часто, как и нормальные люди», — заявил певец Родион Газманов.

«Дорогой, волшебный Стас. Я желаю тебе здоровья. Ты прекрасный человек. У тебя прекрасная улыбка, и ты нам всем нужен», — сказал стилист Влад Лисовец.

Вскоре Стас объяснил, что заболел ковидом. Чтобы избежать осложнений, исполнитель обратился за помощью к врачам. Но подписчицы уже успели написать артисту множество тревожных сообщений. Пьеха делится: он очень любит своих поклонниц. Всегда старается быть приветливым. Он не отказывает в фото или автографе. Но порой девушки так стремятся быть ближе к кумиру, что переходят границы.

«Я помню, когда женщина вышла так спокойно на песне „Я лист“. У нас аккордеонист играл, и такая песня разбитная, раздольная-застольная. И вдруг она как пошла вприсядку, так и так, и вокруг аккордеониста. Его хватает, он от нее, она к нему. И чуть ли не целовать его там. В общем, бегали от нее по сцене все», — вспоминает певец.

После нескольких подобных ситуаций Пьеха стал просить усиленную охрану на свои выступления. Но иногда зрительницы входят в такой раж, что защита становится нужна и самим секьюрити.

Читайте также Стас Пьеха оказался под капельницей в больнице и рассказал о своем состоянии

«Такой прям шмот, большой кабель. Это все там: свет, звук. Девочка схватила, начала его отрывать. Ее вместе с охраной, а она его держит. Потом искусала всю охрану», — рассказал Пьеха.

А особо шустрые поклонницы все равно умудряются проскочить даже через высокие ограждения перед сценой. Один из таких случаев Стас до сих пор вспоминает с содроганием.

«Я пою, вдруг поворачиваюсь, и прям здесь стоит девушка. Улыбается, а изо рта кровь течет. То ли она раскусала себе губы, то ли еще что-то. Прям льется кровь по губам, по подбородку. И она улыбается», — поделился жуткой историей певец.

От неожиданности музыкант чуть не выронил микрофон. Но быстро взял себя в руки и нашел выход из ситуации.

«Сразу же я как-то ее к охране. Охрана „по-стадионному“ так унесла. Но картина страшноватая была на самом деле», — уверяет Пьеха.

Однажды к администратору перед концертом подошла девушка в слезах и попросила передать Стасу подарок. Когда певец открыл пакет, он был поражен.

«Там какая-то игрушка, а под игрушкой — паспорт, ключи от дома, какое-то удостоверение. Вообще все документы, все, что было», — удивился артист.

Пьеха тут же отдал пакет своим помощникам и велел догнать девушку.

«За ней бежит наша администраторша, говорит: „Слушай, здесь у тебя все“. Она: „Да плевать я хотела“. То есть мне подарила все буквально. Пришлось вернуть», — сказал исполнитель.

«Таких сумасшедших всегда же чувствуешь: кто адекватный, кто не очень», — уверен певец Александр Панайотов.

Но Стас говорит: к счастью, большинство его поклонниц — разумные и доброжелательные. И приходят на концерт не за скандалом, а за хорошим настроением. Он обещает: как только выйдет из больницы, тут же примется за работу, чтобы порадовать фанаток новым хитом.