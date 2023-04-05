Животная зараза: какие болезни четвероногих «сражают» человека наповал

После укуса беспризорного или дикого животного нужно немедленно обратиться в медпункт. В противном случае без прививки велики шансы получить летальный исход.

Дикие звери и домашние животные нередко становятся переносчиками опасных инфекций. Причем в одних случаях заражение может протекать медленно и не доставлять серьезных неприятностей, а в других — напротив, привести к затяжным заболеваниям и даже смерти.

Какие опасные болезни переносят домашние животные? Что делать в случае укуса бешеной собаки? Какие меры ветеринарно-санитарные службы принимают для защиты населения от болезней, общих для животных и человека?

На эти вопросы «Радио Петербург» эксклюзивно ответили доктор ветеринарных наук Дмитрий Александрович Померанцев, а также начальник отдела организации противоэпизоотических и профилактических мероприятий Управления ветеринарии Санкт-Петербурга Валерия Геннадьевна Яшина.

Чем занимаются ветеринарно-санитарные службы

Изначально государственная ветеринарная служба появилась в 1868 году и находилась внутри ведомства Министерства внутренних дел. Там в распоряжении Комитета ветеринарии была лаборатория и ветврачи, в задачу которых входила инспекция здоровья животных при погрузке и выгрузке на скотопрогонных маршрутах и железнодорожных станциях.

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В середине XIX века в Российской империи широкое распространение получили опасные острые инфекционные заболевания, общие для человека и животных. Преимущественно они были занесены из стран западной Европы.

По словам Валерии Яшиной, с тех пор структура инфекционных болезней изменилась. В основном люди контактируют с мелкими домашними питомцами — кошками и собаками, и реже — с сельскохозяйственными животными.

«Это связано с огромной работой по профилактике заболеваний. Мы сейчас не встречаем, например, чуму, как раньше. И потом структура поголовья животных у нас изменилась», — пояснила эксперт.

Причина тому — урбанизация. С ростом городов количество специализированных предприятий, осуществляющих содержание животных, уменьшается. Сегодня основной задачей Государственной ветеринарной службы является защита от болезней, общих для человека и животных.

Какие болезни животных наиболее опасны

Одной из мер ветслужб, направленных на противодействие распространению зоозных болезней, стало введение паспортов для кошек и собак. Положение об их учете и идентификации домашних животных появились еще в 2015 году в поправках к закону «О ветеринарии», а спустя три года появились паспорта. Причем до 2018 года в России при переезде с животными в поезде и самолете были нужны справки.

«Паспорта — дело добровольное. Они нужны, прежде всего, при пересечении границ с домашними животными», — уточнил доктор ветеринарных наук Померанцев.

Другой мерой профилактики вспышек инфекций, передающихся от животного человеку, стало введение на местах практики бесплатной вакцинации.

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«С 2012 года оказывается бесплатная вакцинация собак от бешенства и других видовых инфекций. Одновременно с этим им выдается паспорт, в котором указываются прививки», — рассказал Померанцев.

Согласно распорядку, бродячих животных, или, правильнее говорить, животных без владельца, отлавливают, затем стерилизуют и вакцинируют.

«Помимо бешенства, среди животных встречаются такие болезни, как чума плотоядных и вирусный гепатит. Широкое распространение имеют паразитарные заболевания, например, токсокароз кошек. Об этом полезно знать садоводам, потому что кошки не только сидят дома, но и выходят во двор, где могут съесть мышку или птичку. Эту заразу они могут передать и человеку», — рассказал эксперт.

Как правило, причиной заражения человека становится банальное пренебрежение правилами гигиены. Многие домашние животные также проводят время на улице, собирая болезнетворные микробы. Поэтому при контакте с питомцем очень важно мыть руки, особенно перед приемом пищи. Иначе можно подцепить глисты, гепатит и ряд других неприятных инфекций.

«Есть такая традиция прикармливать безнадзорных животных и синантропных птиц. Если занимаетесь этим, то убирайте остатки корма, чтобы он постоянно не находился на открытом месте. Уберите за собой, чтобы пища не привлекала других животных к этому месту и не способствовала концентрации на одной территории», — посоветовала специалист по ветеринарии Яшина.

В каких случаях делают прививку от бешенства

Бешенство — это острое инфекционное заболевание у животных и людей. Его вызывает вирус, поражающий центральную нервную систему. Заражение бешенством заканчивается смертью.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от бешенства погибает около 50 тысяч людей, причем преимущественно в странах Азии и Латинской Америки, где этот вирус также передается летучими мышами-вампирами. В России переносчиками в основном являются бродячие собаки и лисы (иногда волки).

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Прививка от бешенства пострадавшим делается в первую очередь, потому что протекает эта болезнь в очень острой форме. Это нейротропный вирус, который распространяется по нервным волокнам после укуса бешеного животного. Размножается он только в слюне либо нервной ткани. В других органах его найти невозможно.

«Все зависит от места укуса. Чем дальше от головного мозга, тем медленнее будет идти процесс распространения. От количества слюны бешеного животного зависит концентрация вируса в организме, попавшего в рану. Иммунитет человека тут, конечно, уже мало влияет. Поэтому сразу же после укуса необходимо обратиться в травмпункт, где сделают профилактическую вакцинацию», — объяснил специалист по ветеринарии.

При этом животным прививку делают заранее, а людям — только по показаниям. Например, ветеринарам, охотникам и лесникам. А все потому, что при попадании убитых либо живых возбудителей бешенства в организм человека антитела фактически не вырабатываются. Вирус движется не через кровь, а поражает сразу нервные волокна, делая действие сыворотки бессмысленной или даже вредной. По этой причине сыворотку людям вводят только после укуса, а животным — заранее. Причем последним требуется ежегодная ревакцинация.

Что делать, если укусила бешеная собака или лиса

Прежде всего, считает доктор ветеринарных наук Померанцев, при укусе следует сразу обращаться в местный травмпункт за медицинской помощью. Не надо пытаться самостоятельно определить, является ли животное носителем бешенства или нет. Это поможет сберечь ценное время и спасти жизнь.

«Если после укуса бешеного животного не была сделана прививка, то человека однозначно ждет летальный исход. Та же участь касается непривитых животных. Бешенство неизлечимо», — предупредил эксперт.

Правда, это не означает, что сразу после укуса человек обречен. Случается, что бешеный зверь атаковал человека вдали от дома, на природе, где попросту нет медпунктов. Важно воспринять эту ситуацию со всей серьезностью, но не паниковать: обычно в запасе у человека около двух дней. При этом у животных инкубационный период дольше: симптомы начинают проявляться в течение недели.

К первым симптомам заражения бешенством относятся:

Повышение температуры;

Покалывание раны;

Слабость;

Головная боль;

Слюнотечение и нарушение глотания;

Икота, тошнота;

Раздражительность и вспышки агрессии;

Повышенная чувствительность к яркому свету и звукам;

Тревожность;

Бессонница.

Лабораторный анализ, подтверждающий заражение, покажет повышенный уровень лейкоцитов в крови и моче. Причем в случае развития симптомов летальный исход практически неизбежен.

«Чаще всего люди заражаются от диких животных. Как правило, лисица никогда не подходит к человеку — у нее естественная боязнь. У бешеного животного этого инстинкта нет, поэтому, если в лесу оно к вам приближается, то это для того, чтобы напасть», — пояснил специалист по ветеринарии.

Только своевременное введение вакцины и выполнение рекомендаций врача позволит сохранить жизнь.