Чтоб у вас не подгорало: за какой шашлык на даче грозит штраф по новым законам

Любителям пожарить шашлычок на даче нужно, помимо мангала и шампуров, брать с собой строительную рулетку. Иначе можно нарваться на неприятный штраф.

Планируете навести порядок на даче, сжечь мусор и сухостой или просто пожарить шашлыки на мангале — готовьтесь к штрафам. По закону разжигать огонь на загородном участке теперь можно только в строго отведенных местах.

«Самая полезная программа» объяснила новые правила.

Как близко от дома можно жарить шашлыки или сжигать мусор

Владельцы земельных участков в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) или деревне обязаны соблюдать правила пожарной безопасности.

С 1 марта 2023 года разводить огонь для приготовления пищи или уничтожения мусора разрешено только в определенной удаленности от жилой постройки.

«Сейчас можно жечь костры на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений. В случае если костры разводятся в каком-то металлическим предмете, например, бочке или в каком-то чане, то костры можно разводить на расстоянии не менее 7,5 метров. Приготовление пищи на мангале возможно на расстоянии не менее 5 метров от зданий или сооружений», — пояснила адвокат Снежана Мальфанова.

При этом на расстоянии двух метров от мангала не должно быть никаких горючих материалов и сухостоя.

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Эти правила подходят для владельцев стандартных участков площадью от 6 соток и больше. Тем, у кого земли в собственности меньше, придется вывозить мусор на свалку, а мангал ставить за пределами дачи. Иначе можно нарваться на штраф.

Ни в коем случае нельзя поручать несовершеннолетним присмотр за огнем. При этом строго запрещается:

жечь резиновые и лакокрасочные изделия;

разжигать костер в сезон засухи;

разжигать костер при порывистом ветре;

разжигать костер на торфяных почвах.

Новые штрафы для дачников за костер на участке

Если же требования соблюдены не были и нарушителей зафиксировали видеокамеры, владельцу участка придется оплатить штраф.

«Ответственность для граждан за нарушение противопожарной режима составляет от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за нарушение противопожарной режима, когда действует особый порядок противопожарной безопасности, составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Если это реально привело к возникновению пожара, и ответственность для граждан за такое правонарушение от 40 до 50 тысяч рублей», — озвучила адвокат.

Оштрафовать за нарушение противопожарного режима могут по одной лишь жалобе соседей. Для этого им даже не придется вызывать специалистов на участок. Достаточно написать заявление и предоставить фото или видеоподтверждение.

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За незаконное использование открытого огня в населенном пункте штраф взыщут региональным нормативным актом.

И это еще не все. Теперь штрафы грозят тем, кто моет на даче автомобиль, не косит траву и сорняки, образует на участке стихийную свалку, бурит колодцы без разрешительных документов, разводит животных на продажу и шумит в неположенное время.