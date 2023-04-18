Из грязи в князи: кем работали звезды до того, как прославились

Дорога к вершине славы — тяжелое испытание. Чтобы стать знаменитым, надо приложить множество усилий. Но не всегда выбранная стезя поначалу приносит доход. Сложно представить, что популярным артистам, которые сейчас за одно выступление или съемку в фильме получают огромные гонорары, на первых порах приходилось совмещать любимое дело с совсем нетворческой и малооплачиваемой работой. Это позволяло им хоть как-то содержать себя и семью. Благодаря подобным заработкам известные всем сейчас персоны смогли продержаться до того момента, пока судьба не разглядела их талант и не оценила старания по достоинству.

О таких эпизодах прошлого некоторые звезды предпочитают не вспоминать, но другие же, наоборот, охотно делятся подробностями своей биографии, так как считают, что этот жизненный опыт помог им реализоваться в любимой профессии.

В честь Дня Весны и Труда Пятый канал решил вспомнить, кто из известных актеров и певцов в начале карьеры работал не по творческой специальности.

Федор Добронравов — слесарь

www.globallookpress.com / Павел Кашаев

Знаменитости с детства нравилось находиться в центре внимания и веселить публику выступлениями, но успеху в актерской карьере предшествовал долгий путь исканий.

Окончив службу в армии, Федор Добронравов вернулся в родной Таганрог и сразу женился на любимой девушке, которая все это время ждала его. Чтобы содержать семью, актер устроился на на завод слесарем-сборщиком. Вечера после трудовых смен он посвящал занятиям в театральной самодеятельности. Работа на заводе помогла мужчине получить жизненный опыт, который позволил ему передать образы простых работяг на экране и стать звездой.

Джордж Клуни — сборщик табака

www.globallookpress.com / Armando Gallo

Когда однажды отец спросил маленького Джорджа, кем он хочет стать, мальчик, не задумываясь, ответил: «Знаменитостью». Тогда он думал, что и правда существует такая профессия, но действительность оказалась сложнее, чем представлялась в детстве. Добиваться успеха Клуни пришлось упорным трудом. Сначала будущий актер хотел прославиться в качестве бейсболиста, но в профессиональный клуб его не взяли.

Тогда Клуни окончил колледж по специальности «политология», но в университет так и не смог поступить. Тогда он задумался о работе в кино. Но экранная карьера складывалась с переменным успехом. Молодого человека брали лишь на эпизодические роли во второсортных телешоу.

Пока творческие искания не приносили больших доходов, Клуни приходилось зарабатывать другим способом. До прихода популярности будущая знаменитость продавал костюмы, работал страховщиком и даже собирал табак на плантации.

Виктор Цой — кочегар

© РИА Новости / Галина Кмит

В СССР жестко боролись с безработицей. Всех, кто дольше четырех месяцев в году не был официально трудоустроен, признавали тунеядцами и сурово наказывали. Чтобы свободно заниматься любимым делом и избежать серьезных наказаний, многие творческие личности устраивались на малооплачиваемую работу. Так, и знаменитому рок-музыканту Виктору Цою требовалась официальная занятость.

Поначалу певец и актер работал уборщиком в бане. Это занятие отнимало всего час в день, но приезжать туда после посетителей приходилось с десяти до одиннадцати вечера. Ведущему преимущественно ночной образ жизни молодому человеку нужно было срываться с концертов и дискотек, чтобы соблюдать установленный график. Это доставляло знаменитости массу неудобств.

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Тогда продюсер Сергей Фирсов, которому тоже требовалась официальная занятость, предложил другу устроиться в котельную. Молодые люди даже отправились на специальные курсы кочегаров. Проработал Цой в этом месте два года, но для друзей и фанатов локация стала особенно притягательной. После смерти знаменитости там продолжила собираться творческая молодежь. Когда котельная утратила первоначальное назначение, в ней организовали клуб-музей Виктора Цоя, а на фасаде здания вывесили мемориальную табличку.

Джим Керри — уборщик

www.globallookpress.com / Faye Sadou

Когда Джиму исполнилось 16, в его семье начались финансовые трудности. Чтобы помочь родным хоть как-то сводить концы с концами, подросток бросил учебу в школе и устроился на фабрику уборщиком мусора. Параллельно юноша начал выступать со стендапами в различных развлекательных заведениях. Поначалу публика негативно воспринимала его пробы в юморе.

Керри даже подумывал бросить мечту о творческой карьере и устроиться на сталелитейный завод. Но неожиданно зрительский гнев сменился на милость, и у молодого человека начали появляться поклонники. Актер решил рискнуть и отправился в Голливуд. Там комедийный талант знаменитости оценили по достоинству.

Лев Лещенко — слесарь

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Еще в школе Лев Лещенко решил поступать в театральный институт, но долгое время ему не удавалось это сделать. После первой безуспешной попытки назвать себя студентом вуза мечты, юноша начал трудиться рабочим сцены в Большом театре.

Через год Лещенко снова провалил вступительные испытания. Тогда отец посоветовал Льву заняться чем-то «посерьезнее». Молодой человек устроился слесарем-сборщиком на завод точных измерительных приборов. А в 1961-м его призвали в армию, где вокальные данные будущей знаменитости заметили. Лещенко определили в ансамбль песни и пляски.

Деми Мур — коллектор

www.globallookpress.com / FS

В 16 лет будущая звезда экрана бросила школу, ушла из дома и решила начать самостоятельную жизнь. Поначалу Деми устроилась в модельное агентство, но дела в нем обстояли неважно. Чтобы обеспечивать себя, девушка решила найти более высокооплачиваемую работу и пошла работать коллектором.

Став популярной, Мур признавалась, что ей приходилось звонить людям, просрочившим выплаты по кредиту, и говорить им неприятные вещи. Оставила это неблагодарное занятие знаменитость только тогда, когда решила полностью посвятить себя кино. За 12 лет упорного труда и веры в мечту стала самой высокооплачиваемой актрисой в мире.

Николай Расторгуев — слесарь

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Певцу не раз приходилось доказывать окружающим, да и самому себе, что музыка — это его призвания. Поначалу родители скептически смотрели на увлечение Николая. Отец и мать будущей знаменитости настояли, чтобы сын получил «обычную» профессию.

Расторгуев поступил в Московский технологический институт легкой промышленности, но диплом об окончании не получил. Староста группы, в которой учился певец, доложил декану о злостных прогульщиках. В их числе оказался и музыкант. Руководство вуза лишило студентов стипендии. Расторгуев решил разобраться с доносчиком «по-мужски». Завязалась драка, в результате ябедник попал в больницу, а фамилия Расторгуева — в списки на отчисление.

Мечты о высшем образовании Николай оставил и устроился слесарем в институт авиационного моторостроения. После тяжелых смен молодой человек выходил на сцену ресторанов и танцплощадок. На одном из таких выступлений талант певца заметили. Начинающего исполнителя пригласили в вокально-инструментальный ансамбль «Шестеро молодых».

Валерий Леонтьев — оператор на молокозаводе

www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

Валерий Леонтьев с детства мечтал связать свою жизнь с искусством. Однако «комплекс провинциала» помешал ему с первого раза поступить в столичный театральный вуз. Вернувшись домой в Юрьевец (город в Ивановской области), юноша стал искать работу. Он пробовал трудиться электриком, почтальоном, разнорабочим на кирпичном заводе, портным и оператором на молокозаводе.

Но Леонтьев был убежден, что работа — это, конечно, хорошо, но ему нужно получить высшее образование, поэтому подал документы в горный институт в Воркуте. Днем посещал лекции, а вечером подрабатывал чертежником и лаборантом. Но к работе в данной сфере душа у будущей знаменитости не лежала. Певец бросил учебу на третьем курсе и окончательно решил связать жизнь с эстрадой.

Елена Яковлева — комплектовщица на заводе

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Майшев

Желание стать актрисой передалось девушке по наследству от бабушки, которая была крепостной и не раз выступала в постановках домашнего театра семьи, в которой служила. После окончания школы Елена подала документы в институт культуры в Харькове. Но попытка оказалась неудачной.

Яковлева два года упорно работала, чтобы накопить на поездку в Москву и попробовать свои силы в столичных вузах. В течение этого времени она перепробовала множество профессий: библиотекаря, картографа, комплектовщицы на заводе электроаппаратуры. Все старания не прошли напрасными. Приехав в Москву, девушка сразу же поступила в ГИТИС.

Аль Пачино — билетный контролер

www.globallookpress.com / Dave Bedrosian

Детство Аль Пачино прошло в криминальном районе, и желание выделиться и быть круче других стали причиной того, что уже с юного возраста у него появились дурные привычки. В девять лет будущий актер начал курить, а в тринадцать пристрастился к алкоголю и наркотикам. Также юноша часто становился зачинщиком драк. В 17 подростка отчислили из школы. Родители оказались недовольны поведением сына. В семье разразился скандал, и Аль Пачино ушел из дома.

Чтобы ни от кого не зависеть и оплачивать единственную отдушину в жизни — занятия в театральной студии, юноша устраивался на любую работу, которую ему предлагали. В 1957-м жители Нью-Йорка могли видеть актера на одной из автобусных линий. Он проверял билеты у пассажиров. Путь к популярности занял у мужчины больше десяти лет. За это время он успел сменить множество совсем нетворческих профессий.

Мэттью Макконахи — разнорабочий на птичьей ферме

www.globallookpress.com / Armando Gallo

Окончив школу, Мэттью долго не мог определиться с желаемой профессией. Он выбирал между юриспруденцией и изучением кинематографа. После долгих раздумий актер выбрал второе. Однако ради возможности обеспечивать себя самостоятельно, Макконахи пришлось зарабатывать на жизнь грязным трудом. Кто бы мог подумать, что красавчик из романтических комедий когда-то подрабатывал на куриной ферме. В обязанности Макконахи входили уборка птичников и насестов, сбор яиц и ощипывание кур.

Вупи Голдберг — помощник патологоанатома

www.globallookpress.com / Ben Gabbe

Актриса с детства отличалось комедийным талантом. Однако в юности знаменитости пришлось работать в других сферах. Вупи сменила множество профессий: была ночным сторожем, укладывала кирпичи на стройке, а потом устроилась в морг.

Девушке предложили гримировать трупы, чем она и занималась. Коллеги отмечали, что у юной особы хорошо получается наводить «последний макияж», но вскоре Голдберг позвали в труппу авангардного театра, и она отдала предпочтение работе с живыми людьми. Во время одного из спектаклей девушку заметил американский режиссер Стивен Спилберг и пригласил на съемки в фильме «Цветы лиловые полей», который позволил ей продвинуться в карьере.