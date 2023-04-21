Сорняк-убийца: как победить борщевик Сосновского и чем он опасен

Растение с каждым годом завоевывает все большие территории в России, отравляя почву и вытесняя полезные культуры.

Дачники все чаще сталкиваются с кустистыми зарослями борщевика. Этот агрессивный сорняк с каждым годом захватывает все большие территории, стремительно распространяясь по всей стране.

От засилья борщевика страдают многие регионы России, а для Подмосковья он уже давно стал настоящей напастью. Ученые бьют тревогу, так как остановить смертельно опасное растение практически невозможно. На борьбу с ним каждый год тратятся значительные средства из местных бюджетов. Однако борщевик появляется вновь как ни в чем не бывало.

Как выглядит борщевик и где растет

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Борщевик представляет собой многолетнее растение с толстыми стеблями, крупными листьями и зонтиками из белых цветов. Он весьма неприхотлив, поэтому встречается в средней полосе России, на Кавказе, Урале, Алтае и в Сибири (в 2020-м борщевик Сосновского обнаружили в Иркутской области).

Наиболее активно сорняк разрастается в Московской, Ленинградской, Ярославской, Новгородской, Калужской, Псковской и Вологодской областях. Он распространяется очень быстро. На каждом растении созревает до 40 тысяч семян. Поэтому площадь зарослей борщевика ежегодно увеличивается на 10%.

Почему борщевик так называется

По поводу происхождения названия сорняка существует несколько версий.

Начиная с XVI века, борщевик назывался «борщ». Ученые предполагают, что в древности это могло означать нечто зазубренное. По одной из версий, такое название закрепилось за растением из-за формы его листьев.

Вторая версия связана с кулинарией. Молодая зелень неядовитых представителей рода использовалась в качестве основы для приготовления горячего блюда — борща. Кроме сочного растения, в него добавлялись еще и овощи. Позже борщевик перестали активно употреблять в пищу. С XVIII века борщ «переквалифицировали» в суп со свеклой, а растение в литературном языке стало называться борщевик.

Третья версия связана с происхождением названия от слова «дягиль». Именно так славяне называли борщевик как представителя рода Купырь и Дудник. В поморском диалекте растение известно, как боржовка, боржавка, бурша.

Латинское название Heracleum берет свое начало от имени Геракла — мифического героя Древней Греции. Растение его получило за огромные размеры по сравнению с другими зонтичными, а также за высокую скорость роста побегов.

Кто привез борщевик в Россию

Борщевик попал в Россию не из Америки, как принято думать, а с Кавказа. И завезли его специально в прошлом веке после Великой Отечественной войны. В непростое время, когда страна остро нуждалась в быстром восстановлении сельского хозяйства, требовался сочный корм для скота, который был бы неприхотливым при возделывании и урожайным.

Вдохновившись примером стран Северной Америки, где домашний скот кормили калорийным растением огромных размеров, Иосиф Сталин дал распоряжение найти подобный вид для СССР, завести и адаптировать к местным условиям. Одного из представителей семейства зонтичных из видов борщевика нашли в окрестностях города Нальчик (Кабардино-Балкарская Республика). Датируется это событие периодом с 1951-го по 1952-й. Его выделила в новый вид и описала ботаник Ида Манденова. Доктор биологических наук назвала растение в честь своего учителя — исследователя Кавказской флоры Дмитрия Ивановича Сосновского. Так появился борщевик Сосновского, его имя на латыни звучит как Heracleum Sosnowskyi Manden.

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Опытный образец привезли в страну Советов в конце 40-х годов XX века для использования в программе выращивания силосной культуры. Ученые отмечали хорошую зимостойкость борщевика, высокую урожайность и незначительные затраты на агротехническое возделывание.

Однако спустя некоторое время выяснилось, что молоко дойных коров, которых кормили борщевиком, приобрело неприятный привкус. Досталось и молодняку: начались различные генные мутации, так как растение, как оказалось, меняет структуру хромосом. Колхозники стали чаще жаловаться на травмы, полученные при контакте с борщевиком.

Что до самого борщевика, то оказалось, что он быстро дичал, неконтролируемо распространялся и уничтожал захваченные экосистемы. Так, из гостя гигант превратился в захватчика.

Спустя почти 70 лет борщевик Сосновского признали бесполезным для сельского хозяйства и исключили из госреестра достижений селекторов. В 2015-м растение официально получило статус опасного сорняка. А с 2019-го в российское законодательство внесли определенные изменения и за неубранный на земельных участках борщевик появились приличные штрафы для дачников.

Неядовитые виды борщевика

Род борщевиков насчитывает около 70 видов. На территории страны произрастает порядка 40. Но далеко не все виды ядовитые и имеют склонность к заражению опустевших полей и сельхозугодий.

Борщевик сибирский

Гигант растет в Сибири и на европейской территории России. Часто называют борщевиком обыкновенным. Имеет желтые или зеленовато-желтые цветки, щетинистый стебель и отличается менее внушительными размерами. Листья и стебли этого борщевика яд не содержат. Он пригоден для использования в пищу. Листья добавляют в супы и салаты. Корни используются в качестве пряности для блюд и напитков.

Борщевик мохнатый

Неядовитое растение с пушистыми листьями растет на Кавказе. Местные жители активно употребляют в пищу в качестве приправы для различных блюд и при консервировании.

Борщевик Сосновского

Самый опасный и ядовитый представитель семейства. Жгучий сорняк отличается огромными размерами, крупными изрезанными листьями и белыми цветками. Сок растения содержит ядовитое вещество — фурокумарин. При попадании на кожу он повышает ее чувствительность к солнечным лучам. Такое свойство растений называется — фототоксичность.

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Под действием ультрафиолета вещество переходит в активную форму, способную вызывать серьезный солнечный ожог и повреждение клеток кожи на генном уровне. Опасность заключается в том, что прикосновение к борщевику первое время может не вызывать неприятных ощущений: они заявят о себе, когда смывать сок будет уже поздно, потому что реакция давно началась.

В течение первых суток появляется эритема (покраснение кожи), зуд, болезненные волдыри, похожие на ожоги. Иногда волдыри достигают больших размеров. Период заживления длится от двух-трех недель до нескольких месяцев. И даже если восстановление кожи прошло без осложнений — еще несколько месяцев на месте ожога остаются темные пигментированные пятна. При ожогах III степени — рубцы и шрамы.

При попадании сока борщевика в глаза развивается ожог роговицы с последующей полной потерей зрения. В медицинской практике зарегистрированы случаи слепоты у детей, которые играли с полыми стеблями борщевика как с подзорными трубами.

Аэрозоль сока борщевика и его пыльца при высоких концентрациях могут вызвать отек верхних дыхательных путей и частей пищевода.

Борщевик Сосновского потенциально опасен для человека весь период своего вегетативного развития, то есть ежегодно с марта по сентябрь.

Симптомы ожога борщевиком

Ядовитые виды борщевика являются реальной угрозой здоровью, а порой и жизни человека. Опасность представляет не только сок растения, но и его пыльца, запах и роса.

Признаками отравления борщевиком считаются следующие состояния:

головная боль,

головокружение,

тошнота, рвота,

лихорадка (повышение температуры тела до 40 градусов);

зуд, отеки кожи.

Первая помощь при ожоге борщевиком

Ожоги от борщевика вызывают отслоение эпидермиса, покраснение, отеки и волдыри на коже. Если интоксикация сильная, повреждения кожного покрова сопровождается ухудшением общего самочувствия. Человека тошнит, повышается температура и начинается лихорадка.

При контакте с ядовитым сорняком необходимо срочно выполнить определенные действия:

вымыть кожу водой с хозяйственным мылом; при попадании на слизистую оболочку (рот, нос, глаза) обильно промыть проточной водой. При полоскании рта сплевывать, не глотая. смазать поврежденные участки кожи мазью с цинком. Если ее нет — использовать цинксодержащую детскую присыпку. Подойдут также примочки с фурацилином (на один литр воды до шести таблеток фурацилина). максимально закрыть одеждой пораженную кожу от попадания прямых солнечных лучей. принять антигистаминное средство и вызвать скорую.

Своевременное обращение за медицинской помощью поможет избежать осложнений и длительного лечения осложнений (гиперпигментация, рубцы, витилиго).

Как справиться с борщевиком на даче

Есть несколько способов борьбы с опасным сорняком на загородном участке:

опрыскивать гербицидами общего действия;

постоянно выкашивать. Чем чаще покос, тем слабее борщевик. Косить надо на этапе после цветения, но до созревания семян.

накрывать светонепроницаемой пленкой. Этот способ лишает сорняк ультрафиолета и, соответственно, жизнеспособности.

выкапывать, подрубая корни штыковой лопатой до 20 см в глубину. Кочерыжки можно отправить в компостную кучу или сложить в полиэтиленовый мешок, чтобы они перегнили. Цветы и семена вражеского растения нужно срезать и закапывать на глубину, чтобы они уже не проросли.

засеивать место новыми растениями.

Меры безопасности

Отправляясь на борьбу с борщевиком, важно не забывать про правила индивидуальной защиты.

Выходить против борщевика лучше в пасмурный день или вечером.

Обязательно — в спецодежде, маске, шапке, капюшоне, перчатках и защитных очках, например, строительных. Также нужно не забывать про защиту ног, так как в нижней части стеблей особенно много ядовитого сока.

Зачем нужно убирать борщевик на даче

Владельцы земельных участков должны проявлять бдительность и не допускать появления на своей даче опасного сорняка.

В случае игнорирования данного требования государства для нарушителей действует штраф. За разросшийся борщевик на участке — 5 000₽ для садовода и до 500 000₽ — для юридического лица.

Почему борщевик так сложно истребить

Борьба с борщевиком Сосновского осложняется легкостью его распространения и выживаемостью. Будучи неприхотлив, этот сорняк способен произрастать в разных климатических условиях. Его можно встретить даже в пустынных местах, в Арктике и на территории Ленинградской или Псковской областей, где почва в целом неблагоприятна для выращивания каких-либо растений.

Справиться с борщевиком не помогают пожары и такие химические вещества, как гербициды. Вторые зачастую могут принести больше проблем, чем пользы. Что касается огня, то он, как показывает практика, выжигает траву и даже некоторые постройки, а вот борщевик остается жизнеспособен.

Борщевик цветет раз в жизни, а затем отмирает. Однако угрозу территориям несет и один-единственный «зонтик». Семена с него распространяются ветром, по воде, на обувной подошве, на автомобильных шинах или другими путями.

У борщевика нет естественных врагов. Прорастая, он отравляет почву, не давая другим культурам шанс на развитие. Дикие животные его не едят. Скотина если и употребляет борщевик Сосновского, то из-за отсутствия альтернативного питания.