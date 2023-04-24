Гарри Поттер и забавные киноляпы: какие детали ускользнули даже от фанатов

Всемирный день Гарри Поттера отмечают 2 мая – истинные фанаты помнят, что это день, когда главный герой уничтожил темного лорда Волан де Морта в битве за Хогвартс. По одной из легенд, эту дату якобы благославил сам экс-премьер министр Великобритании Дэвид Кэмерон.

В этот праздник поклонники поттерианы не только устраивают марафоны по просмотру всех частей и обсуждение книг Джоан Роулинг в киноклубах, но и, конечно же, косплеи, на которых преображаются в любимых героев.

По этому поводу Пятый канал рассказывает об интересных фактах и нелепых киноляпах, без которых также не обошлись съемки культовой кинофраншизы.

Микрофоны под одеждой

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Самая главная проблема создания кино — это запись звука. Создатели фильмов стремятся записать как можно больше реплик на съемочной площадке, потому как озвучка — слишком сложный и затратный процесс. Но микрофоны не всегда так просто скрыть под одеждой.

Тест: Хорошо ли вы знаете мир «Гарри Поттера»?

Уже в первой части знаменитой франшизы появился первый киноляп. Так, в «Гарри Поттере и философском камне» мать Дадли — Петунья Дурсль — наклоняется к сыну, чтобы поговорить, а из-за воротника женщины выглядывает шнур от микрофона.

Но ошибка в первом же фильме ничему создателей не научила. И если провод было не особо заметно, то горб от аккумуляторов в районе поясницы — уже очевидный киноляп. Он заметен в картине «Гарри Поттер и узник Азкабана» в сцене, когда главный герой и Гермиона скрываются за тыквами.

Глаза-хамелеоны

Кадр из фильма "Гарри Поттер и Дары Смерти: Часть II", режиссер Дэвид Йейтс, 2011г.

Поклонники вселенной до сих пор обсуждают, что по книге главный герой унаследовал зеленый цвет глаз от своей матери, но создатели фильма пренебрегли этой деталью и сделали Гарри голубоглазым. Фанаты простили режиссеров картины, потому как Дэниэл Рэдклифф отлично исполнил роль юного волшебника. Однако зрители до сих пор не могут понять, почему авторы ленты на роль мамы Гарри в детстве выбрали актрису с темными карими глазами, хотя в том же фильме героиня появляется и во взрослом возрасте, где у нее зеленые глаза. Конечно, возможно, каким-то чудом глаза девушки с возрастом осветлились или же она провела операцию по смене оттенка радужки. Такой подход к делу многие поклонники франшизы не оценили.

Создатели фильма оставили множество загадок, которые вряд ли кто-то разгадает, потому что многие киноляпы были сделаны по их невнимательности.

Оператор в кадре

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

В сцене поединка между Гарри Поттером и Драко Малфоем во второй части франшизы в ряды учащихся Хогвартса затесался и оператор.

Возможно, зрители чего-то не знают о создателях фильма, и вся съемочная группа проходила обучение в школе чародейства и волшебства, но замечен был только один. И не с волшебной палочкой в руках, а с камерой на плече.

Одежда-трансформер

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Внимательности на съемках не хватало не только операторам, но и костюмерам. Иногда герои картины, словно по мановению волшебной палочки, меняли одежду в одной сцене. Такие киноляпы встречаются во франшизе не раз. Хотя, возможно, просто и костюмы персонажей картины обладали удивительными способностями.

Достаточно много таких киноляпов в «Гарри Поттере и Ордене Феникса». В момент, когда Гарри Поттеру снятся кошмары, на нем голубая футболка с закрытым воротом, а уже после пробуждения зрители видят героя в темно-синей одежде с воротом на пуговицах. Неурядицы с костюмами беспокоили не только главного персонажа, но и Дадли Дурсля. Когда мальчик встречается в переходе с дементорами в той же части, его штаны странным образом меняют рисунок.

С забывчивостью создателей ленты связан и следующий киноляп: в первой картине франшизы мама Гарри — Лили Поттер — в сцене гибели одета в фиолетовую шерстяную водолазку, а в последней части в тот же момент на ней легкая зеленая рубашка. Конечно, между съемками частей прошло долгих десять лет, но этот эпизод можно было сравнить с кадрами в первом фильме. Но самой странной ошибкой оказался момент, когда Гарри сказали о том, что у него глаза похожи на мамины. Но когда показали их рядом оказалось, что они различаются по цвету. Или на создателей наложили заклятие забвения?

Гуляющие предметы

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Снять даже одну сцену фильма за один день практически нереально. Уходя со съемочной площадки или просто отвлекшись на перерыв, участники съемок забывают, где лежали те или иные вещи. Из-за этого многие мелочи загадочным образом перемещаются в кадре.

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Что-то не то постоянно происходило с семейкой Дадли. В части «Гарри Поттер и узник Азкабана» плющ, растущий возле веранды их дома, загадочным образом пропадает через несколько секунд после появления.

То появляется, то исчезает и ложка Долорес Амбридж в пятой части франшизы, когда главного героя отправляют в ее кабинет отбывать наказание.

Гарри Поттер — не простой мальчик, но, видимо, и шрамы на нем заживают быстро, потому что он прирожденный волшебник. В четвертом фильме школьнику пришлось бороться с драконом и выбираться из лап недружелюбной русалки. Испытания дались Поттеру тяжело, но он отделался лишь царапинами на лице. Но затягивались раны недолго. Всего за несколько секунд три царапины превратились в одну. Излечению во франшизе поддавалась и молния на лбу. В фильме «Гарри Поттер и Философский камень» на несколько секунд знаменитая отметина просто исчезает.

Проблемы с волосами

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

В одном только фильме «Гарри Поттер и Философский камень» зрители могут увидеть три невероятные смены причесок.

Когда Рон и Гарри встречаются в купе поезда, у рыжеволосого мальчика пробор сначала находится в центре, а через несколько секунд он уже перебрался направо. Возможно, просто Рон тогда еще не определился с прической и хотел лучше выглядеть в глазах нового друга.

С такой же сложностью выбора столкнулась в этой же части и Гермиона. Когда учащиеся Хогвартса тренируются управлять метлами, происходит магическое событие: у девочки в секунду распрямляются вьющиеся волосы. Но такая деталь, скорее всего, не была связана с задумкой режиссера.

Но самое главное несчастье постигло профессора Квиррелла. Фанаты франшизы знают, что этот персонаж лысый, но в начале картины под шапкой можно увидеть волосы актера. Возможно, тогда исполнитель роли и вовсе не знал, что ему предложат на экране попрощаться с прической.

Страховочные тросы и ноги Гермионы

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Безопасность на площадке — главное, о чем беспокоились создатели фильма о волшебстве и магии. Для съемок придумали множество волшебных трюков, но не все секреты прошли мимо глаз внимательных зрителей.

Одним из самых опасных элементов картины была игра в квиддич. Актеров привязывали специальными тросами к метлам. Это видно на одном из кадров части «Гарри Поттер и Тайная комната».

Страховочные элементы видны и в сцене, когда главный герой оказывается висящим в воздухе. Он изо всех сил держится за деревянный остов парящей метлы. В этот момент заметно, как руки персонажа перевязаны коричневыми тросами.

В части «Гарри Поттер и Орден Феникса» Гермиона, Гарри и Рон знакомятся с великаном Грохом, братом Хагрида. В этот момент Грох берет девочку в руку. И все было бы хорошо, но по какой-то причине на графике у рыжеволосой особы отрезали ноги. Возможно, этот ляп связан с невысоким уровнем компьютерных технологий того года, а, возможно, у этого момента есть свои объяснения.

Очевидные дублеры

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Некоторые трюки, задуманные создателями фильмов, сделать актерам не доверили, поэтому в кадре частенько мелькали дублеры. В ряде эпизодов подмена была очевидной.

В первой части на каменном коне вместо Рона оказался другой рыжеволосый мальчик. Подмена заметна и в фильме «Гарри Поттер и узник Азкабана», там в одной из сцен дублер заменил в кадре Северуса Снегга.

Подвес декораций

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и философский камень», реж. Крис Коламбус, 2001 г.

Левитирующие свечи — главный магический элемент главного зала школы волшебников, но и здесь создатели фильмов сумели разочаровать внимательных фанатов.

Когда профессор Квиррелл врывается в большой зал и предупреждает всех, что в подземелье забрался тролль, возле профессора Макгонагалл ясно видно, что свечи не просто так парят в воздухе, а привязаны тонкими тросами к потолку.

Ляпы на вокзале

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Тайная комната», реж. Крис Коламбус, 2002 г.

В первой части «Гарри Поттера» самой запоминающейся стала сцена, когда Рон и главный герой опоздали в Хогвартс и портал между реальным и волшебным миром закрылся. Мальчики на полном ходу въезжают в каменную стену и падают.

В этот момент видно, что сова в клетке искусственная. Правда, замена птицы, скорее, говорит о положительных качествах создателей.

Но в эпизоде на вокзале не все так просто. После столкновения меняется чемодан Рона: до падения на нем четыре отделенных друг от друга черными поясами сектора, а после — только три.

Менялись местами

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Гарри все время так и норовил сесть поближе к Гермионе. Иногда это даже нельзя объяснить физически. В первой сцене в большом зале, когда ребята узнают свое предназначение с помощью распределительной шляпы, Гарри сидит напротив Гермионы, а уже через несколько секунд оказывается рядом с ней. Но то, что юноша готов нарушать даже законы физики, девушка не оценила. Иначе как объяснить, почему она через несколько лет вышла замуж за Рона.

Тест: Какой ты профессор из «Гарри Поттера»?

Путался во время съемок и Драко Малфой. В фильме «Гарри Поттер и Кубок Огня» белокурый учащийся факультета Слизерин был замечен в рядах студентов Гриффиндора. Хотя, возможно, он как обычно подслушивал и замышлял плохое.

Бонус: киноляп по сюжету книги

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и узник Азкабана», реж. Альфонсо Куарон, 2004 г.

Помимо уже всем известного книжного ляпа о наличии у близнецов Уизли карты мародеров и их неведении о том, что в комнате младшего брата долгие годы проживали подозрительной крысы, существует еще один явный пробел в повествовании.

В третьей части знаменитой серии, когда секрет Питера Петтигрю был раскрыт и храбрая троица в сопровождении профессора Люпина и Сириуса Блэка вела преступника в замок, ни взрослые волшебники, ни Гермиона, с первого курса знавшая заклятие «Петрификус тоталус», не обездвижили злодея, а лишь по-магловски связали.

Когда же Питер предпринял успешную попытку сбежать, Гарри лишь решил выбить у того палочку из рук. А ведь если внезапная амнезия на заклятие не случилась, верный слуга не смог бы вернуть к жизни главного злодея и подвергнуть весь волшебный мир страшной угрозе. Впрочем, тогда бы Поттер не смог разгадать секрет даров смерти и одержать блестящую победу.