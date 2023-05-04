Дачная палочка-выручалочка: как выбрать лучший садовый опрыскиватель

Хороший садовый опрыскиватель может стать универсальным помощником на любой даче. Современные производители предлагает множество подобных аппаратов с разными характеристиками.

Садовый опрыскиватель может не только равномерно распылять удобрения, средства от сорняков или химикаты для борьбы с вредителями. Также инструмент подходит для покраски стен или побелки потолка. Некоторые люди даже моют свои автомобили с его помощью.

Какой садовый опрыскиватель будет экономно расходовать добавки и удобрения? Что за компонент позволяет создать настоящий водяной туман? Какой аппарат прослужит дольше, дешевый или дорогой? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

В магазинах садовые опрыскиватели стоят по-разному: от нескольких сотен до десятков тысяч рублей. Для этого исследования купили три самые популярные модели гаджетов с помповым механизмом: за 900, 2500 и 5000 рублей. По словам агронома Главного ботанического сада РАН Антона Кучерова, такие опрыскиватели являются легкими и пользоваться ими просто. Они лучше всего подходят для небольшого сада или огорода.

«Внутри находится ручной насос. Соответственно, нагнетается давление и под напором происходит распыл вещества», — объяснил эксперт.

Объем у аппаратов тоже одинаковый — восемь литров. Этого вполне достаточно для обычного дачного участка.

Какой садовый опрыскиватель может создать водяной туман

Одна из главных задач садового опрыскивателя — создание так называемого водяного тумана.

«Это необходимо для того, чтобы препарат попал в самый труднодоступные места у растений. Если капли будут крупными, то они просто стекут с листа и не останутся на растении», — уточнил агроном.

Хуже всех с распылением жидкости на листья справился дешевый образец. Вместо тумана на выходе образовывались крупные капли. Удивительно, но и у дорогого опрыскивателя результат не намного лучше. По словам специалиста, это связано с тем, что у этих образцов — пластиковый распылитель. У аппарата средней ценовой категории он латунный. Поэтому на листьях растений оседают не капли, а водяной туман.

Какой опрыскиватель может дольше работать без подкачки

Давление в помповых моделях нужно периодически подкачивать. Чем реже это приходится делать, тем лучше. В следующем эксперименте исследователи проверили, как долго опрыскиватель может работать без подкачки.

Самый дешевый опрыскиватель действовал всего одну минуту и 50 секунд. Наиболее дорогой продержался чуть дольше — три с половиной минуты. Лидером снова стал образец средней ценовой категории. Он показал результат в 12 минут.

«Латунная форсунка позволяет достаточно длительно поддерживать на уровне распыление», — сказал эксперт.

Какой садовый опрыскиватель экономно расходует жидкость

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Чтобы проверить параметр расхода вещества, давление в устройствах увеличили до максимума. Затем воду со всех девайсов слили в мерную колбу.

За одну подкачку первый садовый опрыскиватель израсходовал 0,5 литра, второй — два литра и третий — 1,5 литра.

Если разделить эти значения на время, получается, что за минуту аппарат средней ценовой категории израсходовал всего 160 миллилитров раствора, дешевый — 270. При этом дорогой потратил почти 0,5 литра. По словам специалиста, из-за большого расхода образец под номером три быстро выльет, например, химию на малое число растений. В итоге окажется, что недорогой опрыскиватель работать будет не так уж хорошо, но эффективность все равно получится выше.

У какого опрыскивателя больше площадь распыления

Площадь распыления вещества из купленных садовых опрыскивателей удалось вычислить при помощи белого полотна, установленного на стенде, и воды с красителями разных цветов, которую нанесли на ткань с помощью данных устройств.

Меньше всего растений охватит за раз дешевый образец. У дорогого опрыскивателя площадь распределения чуть больше, но и содержимое бака он распределяет очень неравномерно. Лучший результат снова оказался за гаджетом средней ценовой категории, который закрасил весь стенд.

«Площадь поверхности и равномерность покрытия этой площади действительно положительно влияют на обработку», — подчеркнул эксперт Кучеров.

У каких садовых опрыскивателей больше дальность распыления

Чем выше показатель дальности распыления, тем проще будет обработать, например, крону деревьев или достать до самого укромного уголка парника.

Для эксперимента исследователи сделали конструкцию из белой ткани, которую натянули как на полу, так и на стенде. Затем начали поочередно работать с опрыскивателями, чтобы подсчитать дальность.

Расстояние от исходной позиции до стенда три метра. Дешевое устройство испытания провалило. И это неудивительно. Из всех образцов у него самая короткая трубка подачи воды. В девайсов подороже используются телескопические удочки. Их можно выдвинуть вперед еще на полметра. Несмотря на одинаковые условия, победил все же самый дорогой аппарат.

Агроном считает, что это из-за большего давления. Данный показатель тоже решили проверить, чтобы не быть голословными. К каждому образцу по очереди подсоединили манометр и накачали баллоны. Самое низкое давление — у дешевого гаджета. Всего 1,4 атмосферы. А самое высокое действительно оказалось у дорогого. Хотя разница между вторым и третьим опрыскивателями была минимальной.

Бюджетный образец не только оказался самым неэффективным, но еще и недолговечным. Пластик на его корпусе в нескольких местах деформировался и поменял цвет. И это всего за один день использования. Но переплачивать за дорогую модель тоже не стоит. Эксперименты наглядно показали: верным помощником на даче будет садовый опрыскиватель с латунным распылителем. А чтобы такой аппарат прослужил дольше, не надо оставлять баллон под давлением. Иначе он начнет протекать.