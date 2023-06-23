Находка для забывчивых: что такое трекер для поиска вещей и как он работает

Ох уж эти автомобильные ключи — в нужный момент их никогда нет под рукой. Будто все время кто-то их перекладывает с места на место. Но нет — это все обычная рассеянность и невнимательность. Самодисциплина, конечно, лучшее решение проблемы в такой ситуации, но, может, стоит перестраховаться и купить трекер для поиска вещей? Действительно ли этот гаджет так хорош, как заявляют производители? Ответ на это вопрос узнала «Самая полезная программа».

Что такое трекер для поиска вещей

Простыми словами, трекер или локатор для поиска вещей — это брелок с функцией поиска. Он вешается на сам предмет и по запросу владельца подает звуковые сигналы. Благодаря этому отыскать его не составит никакого труда. Для забывчивых и рассеянных это — настоящая находка.

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Какие бывают трекеры для поиска вещей

В продаже можно найти приборы разного типа — от самых простых до навороченных с большим функционалом и принципом работы. Более распространенные и доступные модели — следующие:

Очень востребованные на рынке — GPS-брелоки. Устройства посылают сигнал на спутник, а тот направляет его на мобильные устройства. В итоге пользователь всегда в курсе, где находится его брелок. Применение такого гаджет сводится не только к тому, чтобы найти потерявшиеся ключи. Их прикрепляют к ошейникам для собак, зонтикам и даже ежедневникам. Ко всему, что человек боится потерять.

Bluetooth-трекеры — устройства также работают с помощью мобильного приложения, но за счет беспроводной технологии ближнего действия.

Также бывают локаторы, реагирующие на свист. Это довольно простое устройство, которое не требует использования мобильного приложения. Чтобы найти предмет, достаточно просто свистнуть. Гаджет активируется и начнет издавать звуковые сигналы.

Локатор с пультом — тоже доступный вариант. Включается при помощи пульта дистанционного управления. Но главный недостаток устройства в том, что оно очень плохо работает через препятствия.

Как работает bluetooth-трекер для поиска вещей

Однако на деле решили протестировать именно bluetooth-трекеры. Купить устройство можно и в пределах тысячи рублей, но есть варианты и за три, и за четыре тысячи. Но стоит гаджет этих денег? Как говорится, не проверишь — не поймешь.

Чтобы устройство заработало, его нужно синхронизировать с телефоном при помощи специального мобильного приложения. Далее в настройках нажимается необходимая кнопка, и гаджет подает звуковой сигнал.

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Прежде чем запустить трекер, обратили внимание на мягкий пластик, из которого он сделан. И это не есть хорошо. В первую очередь проблемы могут возникнуть с заменой батарейки. Чтобы вынуть ее, нужно открыть маленькую крышку при помощи специальной отвертки. Очевидно, что при каждой такой манипуляции метка на пластике будет затираться и в конце концов поддеть ее станет невозможно.

Но это вторичная проблема. Главное, выяснить, как хорошо устройство справляется со своей задачей. С первого раза оно не включилось. Как оказалось, разрядился элемент питания — пришлось заменить на новый.

И снова попробовали привести в действие трекер через приложение: включили bluetooth, нажали кнопку на брелоке и через несколько секунд на экране появилась та самая кнопка «подать сигнал». Через несколько секунд после нажатия гаджет запищал.

Как bluetooth-трекер для поиска вещей ловит сигналы на расстоянии

Однако не стоит торопиться с выводами. Теперь нужно проверить, будет ли устройство ловить сигнал на расстоянии. Для этого спрятали ключи от автомобиля вместе с блоком в другой комнате, на третьем этаже и закрыли двери. Но и сквозь эти преграды сигнал прошел. А значит, в квартире и даже большом доме найти потерявшийся ключ труда не составит.

Мало того, что гаджет действительно прекрасно работает, цена у него при этом — волшебная. Стоит оно в десять раз меньше специального поискового устройства от известного бренда. При таких достоинствах можно закрыть глаза на мягкий пластиковый корпус и простой дизайн.

Ну и главное, время от времени следить за состоянием батарейки. Уровень ее заряда также отражается в мобильном приложении.