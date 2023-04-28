Доступный комфорт: какой водонагреватель выручит при отключении воды

На рынке существует огромный выбор водонагревателей. Эти устройства обладают разными характеристиками и требуют умения обращаться с ними.

Покупка водонагревателя — наиболее простой способ решить проблему отсутствия горячего водоснабжения в деревне и на даче а также во время плановых отключений в городе.

На что обращать внимание при выборе такого устройства? Как сделать так, чтобы оно прослужило максимально долго? Как узнать, какое приобретение окажется действительно выгодным? В каких случаях нельзя покупать водонагреватель с баком из нержавейки? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Принцип работы водонагревателя

Стремительно приближается сезон профилактических отключений горячего водоснабжения в городах. Обычно он приходится на летние месяцы. В течение этого времени россияне могут до двух недель оставаться без теплой воды. Мало кто хочет возиться с тазами и кувшинами, нагревать воду на плите. Поэтому многие в этот период задумываются о покупке водонагревателя.

Тонкостей в выборе подходящего оборудования немало. Ведущий специалист в международной компании-разработчика климатического оборудования Виктор Траторов помог с ними разобраться.

«Накопительный водонагреватель представляет собой емкость различного литража, внутри которого установлены электрические ТЭНы, нагревающие воду. Конечно же, есть слой теплоизоляции, который обеспечивает сохранность воды нужной температуры, чтобы ТЭН включался как можно реже, и декоративный внешний корпус, который делает водонагреватель эстетичным и привлекательным», — объяснил эксперт.

Какая температура считается оптимальной для водонагревателя

Первое, на что покупателю необходимо обратить внимание, — объем бака водонагревателя.

По словам продавцов, на семью из двух-трех человек достаточно 50-литрового бака. Для исследования взяли водонагреватель такого объема мощностью два киловатта и проверили, как быстро прибор подогреет воду и на сколько времени ее хватит.

«Комфортное значение температуры для принятия душа находится в диапазоне от 38 до 42 градусов. 37 — это уже прохладно, а 43 — горячо», — отметил эксперт.

Еще один важный момент — количество потребляемой электроэнергии. Вряд ли кто-то захочет получать в конце месяца огромный счет за коммуналку из-за водонагревателя. Чтобы узнать, сколько денег придется потратить на подогрев 50 литров воды, устройство подключили к розетке через специальный прибор — ваттметр. Он фиксирует количество израсходованной энергии.

Водонагреватель протестировали в трех режимах нагрева:

минимальная температура — 35 градусов;

промежуточное значение — 55 градусов;

максимальная температура — 75 градусов.

Первой отметки прибор достиг через полчаса. За это время устройство израсходовало один киловатт электроэнергии. Затем душ включили и засекли время. Это позволило понять, на сколько хватит теплой воды.

«Три с половиной минуты — это очень мало. И этого времени, безусловно, не хватит на принятие комфортного душа. Помыть посуду хватит, но на принятие душа уже вряд ли. Использование минимального режима вышло в пять рублей, грубо говоря», — рассказал специалист.

Далее воду нагрели до 55 градусов. Для этого прибору потребовалось в два раза больше времени и электроэнергии. При таком раскладе душ можно принимать в течение семи с половиной минут. Этого хватит только одному человеку.

После пришло время перевести водонагреватель в максимальный режим. До 75 градусов вода нагрелась за полтора часа. При этом устройство израсходовало три киловатта электроэнергии.

«Обычная стандартная душевая лейка. Из нее вытекает 10-12 литров воды. Таким образом, взяв для примера 50-литровый бак, мы понимаем, что при максимальной температуре нагрева 75 градусов Цельсия, 50 литров нагретой воды и разбавленной с холодной 50 на 50 дает нам 100 литров для комфортного принятия душа. И вот эти 100 литров, если открыли душевую лейку, вытекло за десять минут», — уточнил эксперт.

За это время принять душ комфортно опять-таки сможет только один человек. При этом счет за электричество увеличится где-то на 16 рублей. К слову, это примерно на шесть рублей дороже, чем средняя стоимость 50 литров горячей воды такой же температуры, но уже из трубы общего водоснабжения. Выходит, что сэкономить на накопительном водонагревателе точно не получится.

Почему водонагреватель нельзя включать на максимум

Эксперт все же рекомендует ставить прибор на средний режим. Это не убережет семейный бюджет от лишних трат, но зато поможет продлить срок службы самого водонагревателя. Причина: нагрев воды до 55 градусов не приводит к интенсивному выпадению солей жесткости в осадок.

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Если не следовать этой рекомендации, то со временем известковый налет появится на всех деталях прибора, в том числе и на трубчатом электронагревателе. Это значительно увеличит не только время нагрева воды, но и количество затраченной электроэнергии. К тому же рано или поздно это приведет к поломке устройства.

По словам эксперта, нагревать воду до максимальных 75 градусов можно только в приборах с так называемым сухим ТЭНом. Правда, стоят эти устройства на порядок дороже обычных водонагревателей.

«В этом случае на ТЭНах в принципе оседать ничего не может, потому что ТЭН не в воде. Он находится в защитных колбах, и с ним ничего не происходит. То есть накипь на нем откладываться не может. Сами колбы защищены от отложения солей жесткости в том числе. Они также покрыты специальной эмалью», — рассказал Траторов.

Из чего должен быть сделан внутренний бак водонагревателя

Еще один важный нюанс, на который стоит обратить внимание, — материал внутреннего бака. Если из крана течет жесткая вода, устанавливать водонагреватели с емкостью из нержавейки нельзя. На ней известковый налет появляется гораздо быстрее, чем на бачке из эмали.

Защита от протечек: стоит ли экономить на ФУМ-ленте для труб

Эксперт отметил, что существуют адепты таких устройств, которые считают, что заржаветь и подвергнуться коррозии такие баки не могут по определению. Однако в любой сварной конструкции слабым местом всегда является шов. В нержавеющих баках, в отличие от эмалированных, он ничем не покрыт.

Какая защита стоит на баках водонагревателей

Эмалированная емкость тоже может выйти из строя. Во время нагревания на нем могут появиться трещины, которые со временем покроются ржавчиной. Чтобы этого избежать, производители оснащают подобные водонагреватели так называемым жертвенным магниевым анодом.

«Магниевый анод заземлен на корпус, и он находится в режиме ожидания. Но как только происходит повреждение эмали по каким-то причинам, возникает электрохимическая реакция между магниевым анодом и стенкой бака. Ионы магния устремляются к месту повреждения эмали и закрывают его защитной пленкой, таким образом защищая бак от возникновения очага коррозии», — объяснил Траторов.

Специалист подчеркнул, что в этом случае, конечно же, у потребителя есть обязанность ежегодно осматривать, в каком состоянии находится магниевый анод. Но большинство людей о его существовании попросту не знают и не проверяют этот элемент.

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На еще более дорогих водонагревателях устанавливают уже не магниевый, а титановый анод. Его еще называют активным. Он подает защитный ток на стержень, который не расходуется и служит вечно. Но покупать такое устройство есть смысл только тем, кто собирается им пользоваться постоянно.

У водонагревателя должна быть качественная теплоизоляция. Тогда жидкость в приборе не будет быстро остывать. По словам эксперта, толщина теплоизоляции в водонагревателе должна быть не меньше 20 миллиметров. В некоторых случаях она может достигать и 35 миллиметров. В данном случае вода останется нагретой примерно сутки, и ТЭНам не придется часто включаться.

Еще одна важная деталь в дорогом водонагревателе — инвертор. Он фиксирует, как часто человек пользуется горячей водой и поддерживает нужную температуру. Это позволяет заметно сэкономить на электричестве.

Стоят такие водонагреватели в два раза больше обычных. Но прибор окупит себя довольно быстро, если пользоваться им постоянно. А вот для тех, кто хочет обеспечить себя горячей водой всего на пару недель в год, покупка выйдет накладной.