От болот до Медного всадника: какие легенды 320 лет хранит Санкт-Петербург

В 1703 году Петр I основал Санкт-Петербург на отвоеванных у шведов ингерманландских землях. Спустя девять лет столица Российской империи была перенесена из Москвы на берег Невы. Город начал свою историю с крепости на Заячьем острове, которую назвали в честь святого апостола Петра. Некоторые источники утверждают, что император собственноручно заложил первый камень Петропавловской крепости, но доказательств этому нет.

В честь 320-летней годовщины основания Санкт-Петербурга Пятый канал рассказывает о самых интересных фактах и легендах северной столицы.

Петру I помог орел

Фото: © РИА Новости / Михаил Озерский

Одна из самых популярных легенд про основание Северной столицы связана с парящим орлом. Часто ее можно услышать от экскурсоводов, особенно во время посещения Петропавловской крепости.

По легенде, во время обхода Заячьего острова государь срезал два пласта дерна, сложил их крест на крест и объявил, что с этого места начнется Санкт-Петербург. В тот момент над Петром I пролетел орел, он воспринял это как хороший знак.

На самом деле, императора не было на Заячьем острове 27 мая 1703-го, как утверждают историки. Петр I на закладке крепости не присутствовал, а скорее всего находился на Лодейном поле, где на реке Свирь строили корабли для будущего Балтийского флота. В августе того же года с верфей сошло первое судно — 28-пушечный фрегат «Штандарт». Да и орлы в Ленинградской области местности не обитают.

Санкт-Петербург построен на безлюдных болотах

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Частые вопросы также вызывает климат местности, где Петр I начал строить город. Многие жители и гости Санкт-Петербурга убеждены, что город основан на безлюдных болотах. Но до того как земли отошли Российской империи в XIII веке, они были шведской провинцией.

Так, возле Большеохтинского моста в устье реки Охта в 1300-м построили крепость Ландскрона, а в 1611-м на ее место возвели крепость Ниеншанц (сейчас там располагается мемориал — Прим.ред.). На противоположном берегу стоял крупный торговый город Ниен.

На месте, где сейчас располагается Смольнинский муниципальный округ, было село Спасское. В современном историческом центре Санкт-Петербурга стояло более 40 поселений. Также люди постоянно проживали и на Васильевском острове, и вдоль реки Фонтанки, где существовала деревня Каллила.

Именно в честь поселения назвали возведенный в будущем Калинкин мост. А что насчет болот? Они и правда были, но лишь на одной пятой территории будущей столицы Российской империи. Например, их осушили в месте, где насегодняшний день стоит Инженерный замок и в районе Думской улицы. От болот избавлялись до 1780-го: тогда Неву окончательно заключили в гранит.

Заячий остров назван в честь зайцев

Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев

Еще одна легенда вокруг острова связана с его названием. Есть несколько версий.

Первая утверждает, что когда Петр I плыл на лодке, на его сапог запрыгнул спасающий от наводнения заяц. Поэтому император решил назвать остров в честь животного. Вторая — якобы в тот год в окрестностях будущей столицы империи обитала большая популяция ушастых. Третья легенда звучит еще романтичнее: заяц, убегая от хищника, запрыгнул государю прямо на руки. Причем произошло это именно в тот момент, когда Петр I ругал плотников за плохую работу. Зверек настолько умилил и развеселил его, что он перестал гневаться на подданых.

Туристы охотно верят в эти легенды, когда видят на входе в Петропавловскую крепость памятник зайцу, установленный в 2003-м в честь 300-летия Санкт-Петербурга.

Впервые название Заячий остров объяснил российский историк XIX века Михаил Пыляев в своей книге «Старый Петербург. История былой жизни столицы Российской империи». Он считал, что до завоевания местности русскими, остров назывался Jänissaari (Заячий остров в переводе с финского языка — Прим.ред.). До прихода Петра I Ингерманландию населяли не только шведы, но и финны, и карелы.

Этнограф и литературовед Алина Отти была уверена, что Заячий остров — это путаница при переводе с финского на русский язык, и зайцы там вряд ли водились. Исследования Отти показали, что когда Петр I решил основать Петропавловскую крепость, его подручные неправильно расслышали оригинальное название острова. Им, вероятно, показалось, что местность называется Jänissaari. Разделив слово на две части — janis (заяц) и saari (остров), они пришли к выводу, что он заячий. На самом деле название острова на финском — Jäänisaari (Ледяной остров).

Санкт-Петербург назван в честь Петра I

Фото: Репродукция ТАСС

Самое распространенное заблуждение, что Северную столицу назвали в честь ее основателя. Петр I родился 9 июня 1672-го. Еще с юных лет он мечтал возвести крепость и назвать ее в честь своего небесного покровителя. Возможность появилась в 1703-м, когда началось строительство крепости на Заячьем острове.

Крепость получила имя 29 июня — в Петров день, когда почитают святых апостолов Петра и Павла. Император назвал ее в честь святого Петра, а собор — в честь Петра и Павла. Позже оборонительное строение переименовали в Петропавловскую, а город решили назвать Санкт-Петербург.

Апостол Петр — один из 12 апостолов Иисуса Христа. Вместе с соратником Павлом считается первоверховным апостолом. В католической церкви святого считают первым Папой Римским.

Медный всадник вылит из меди

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После смерти Петра I в 1752-м, спустя 30 лет, в его честь по приказу Екатерины II возвели монумент на Сенатской площади, который прозвали «Медный всадник».

Из-за названия можно подумать, что он вылит из меди, но на самом деле фигура императора на коне отлита из бронзовы. В XVIII веке все, что производилось из медных сплавов, называлось именно медью. Как известно, бронза — это сплав меди и олова.

Монумент Петра Великого называют «Медным всадником» из-за одноименной поэмы Александра Пушкина. Название так прижилось в обществе, что памятник стали называть именно так.