Чисто и быстро: как отмыть жалюзи дома за несколько минут

Каждый, у кого в доме есть горизонтальные жалюзи, знает не понаслышке, как сложно их мыть. По-хорошему, нужно полностью снимать их с окна, нести в ванную и устраивать большую чистку. Процесс этот долгий и муторный: открепить крепеж, промыть ламели, а после ждать, когда они просохнут. На всю процедуру можно убить полдня. Но есть более простой способ привести светозащитную штору в порядок. Какой именно — узнала «Самая полезная программа».

Как борется с грязью щетка для мытья горизонтальных жалюзи

В онлайн-маркетах сегодня продается специальная щетка для чистки жалюзи. Стоит гаджет около 400 рублей, этих денег не жалко, если он действительно работает. Это решили проверить на деле.

Устройство представляет пластиковую ручку, на которой несколько валиков с искусственным ворсом. По задумке производителей они должны плотно обжимать ламели и собирать с них всю пыль. Причем валики очень просто снимаются с устройства, значит, их можно промыть и использовать повторно — а это большой плюс.

Но вот качество изделия оставляет желать лучшего: еще не начался эксперимент, а ткань на валиках уже отклеилась, и ворс начал сыпаться. Однако на этом делать выводы рано — главное, как щетка справляется с грязью.

На первый взгляд — вполне неплохо: за один проход гаджет чистит от пыли сразу шесть ламелей. После устройство нужно переставить на другую секцию, что уже затруднительно и затратно по времени.

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Кроме того, не вся грязь остается на щетке. Дело в том, что рейки у жалюзи сделаны из мягкого материала, при надавливании на них они сжимаются, и пыль летит на подоконник.

В итоге за десять минут с помощью модного гаджета удалось очистить половину жалюзи. Несмотря на все недочеты устройства, разница ощутимая — чистые ламели очень выделяются на фоне грязных. Но эффект все равно далек от идеального — с глубокими загрязнениями устройство должным образом не справляется. Есть ли в таком случае смысл тратить деньги?

Как отмывает горизонтальные жалюзи тряпка из микрофибры

Ответ на данный вопрос получили после другого эксперимента. На этот раз жалюзи решили протереть сухой салфеткой из микрофибры: для начала закрыли ламели и приступили к делу. Процесс прошел легко, непринужденно и всего за две минуты.

Конечно, со следами сажи и жира тряпка не справится, но с обычной пылью — на ура. В таком случае, специальная щетка для мытья жалюзи — ни к чему, если есть более дешевый и эффективный способ привести светозащитную конструкцию в порядок.