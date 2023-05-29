Троицкая родительская суббота 3 июня 2023: как правильно поминать усопших
Троицкую родительскую субботу 3 июня россияне отметят поминальными молитвами добрыми делами
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
Перед праздником святой Троицы принято молиться об упокоении умерших родственников и близких.
Троицкая родительская суббота — один из важных православных праздников. В этот день принято не просто поминать всех усопших, но и совершать ряд традиций — от добрых дел — до посещения кладбища.
Что такое Троицкая родительская суббота
В православии существуют особые поминальные даты, которые называют родительскими субботами, в церковном календаре таких дней 11. Среди них есть две субботы, когда молятся не только об усопших родственниках, но и о всех ушедших в мир иной православных, потому они называются Вселенскими. Одна из них — Мясопустная и другая — Троицкая родительская суббота.
Когда отмечается Троицкая суббота
Троицкая суббота — двунадесятый праздник в церковном календаре, а значит, один из важнейших в православии. Отмечается день поминовения всегда в канун Святой Троицы, у которой в свою очередь нет точной даты. Она зависит от празднования Пасхи и приходится на 50-й день после нее. Соответственно на 49-й — Родительская суббота.
Чаще всего она выпадает на начало или середину июня, реже — конец мая. Так, в 2021 году праздник отмечали 19 июня, в 2022-м — 12-го. В 2023-м православные верующие встретят Троицкую субботу 3 июня и 4-го, соответственно, — Троицу (Пятидесятницу).
История вселенской поминальной субботы
В православии вселенская родительская суббота считается последним днем Церкви Ветхого завета и Рождения Вселенской апостольской церкви и новых традиций, связанных с Иисусом Христом. Так, в словах святого апостола Петра, произнесенных им в Пятидесятницу, есть важное указание на начало обычая поминовения усопших в этот день. Обращаясь к иудеям, Петр говорит о воскресшем Спасителе: «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти».
В свою очередь апостольские постановления повествуют о том, как ученики Христа, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали иудеям и язычникам учение Иисуса, судии живых и мертвых. Поэтому церковь издревле призывает совершать перед днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших, которые наравне с живыми получают искупление с помощью силы Святого Духа.
Этому наставлению верующие строго следуют и в наших дни. В канун Троицы в церквях совершается заупокойное богослужение по аналогии с первой Вселенской родительской субботой (Мясопустной). Василий Великий, составивший молитвы вечерни Пятидесятницы, говорил в них, что Господь в особенности в этот день благоволит принимать молитвы об умерших и даже о тех, «которые в аду держатся».
Традиции Троицкой родительской субботы
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Для православных христиан Троицкая суббота — одна из важных дат церковного календаря. С самого утра, как правило с 09:00, в храмах проходит литургия, а затем — панихида. Прихожане по традиции прибывают на службу пораньше, чтобы подать заупокойные записки. Имена усопших в них принято указывать в родительном падеже. Если среди родных есть священнослужитель, его имя пишут в самом верху.
Также в Троицкую субботу принято заказывать Сорокоуст — это ежедневное молитвенное поминовение, которое длится 40 дней.
В родительскую субботу в храмы обычно приносят еду на освящение и оставляют ее на поминальных столах, которые специально устанавливают по случаю праздника. Разрешаются постные блюда, фрукты, домашняя выпечка, сладости и литургийное вино. После службы продукты раздают всем желающим, в частности малоимущим, с просьбой помолиться за усопших.
Давняя традиция в родительскую субботу — посещать семьей кладбища. Могилы близких приводят в порядок и возлагают цветы.
Кстати, безымянные захоронения церковь тоже не рекомендует оставлять без внимания — желательно навести там порядок и помолиться за покойного.
Троицкую субботу принято посвятить добрым делам в память об умерших. Особенно благочестивой считается помощь человеку, который, к примеру, страдает тем же недугом, что был у усопшего.
Завершаются такие дни, как правило, уже домашней поминальной трапезой в кругу родственников. Причем самых дальних тоже принято приглашать в гости. К столу при этом подают в первую очередь кутью, которую готовят из пшеницы или риса, с добавлением изюма или цукатов. Также гостей потчуют блинами, пирогами, зелеными щами или овощным супом. Излишества за такой трапезой считаются неуместными.
Что можно делать в Троицкую субботу
- Молиться за всех усопших христиан;
- Посещать кладбище, убираться там и поминать усопших;
- Подавать милостыню нуждающимся и делать другие добрые дела; Заниматься несложными домашними делами;
- Устраивать поминальное застолье;
- Вспомнить о покойных добрым словом.
Чего нельзя делать в Троицкую родительскую субботу
- Унывать, грустить и плакать;
- Напиваться и устраивать шумные гуляния;
- Приносить в храм и жертвовать не постную еду;
- Устраивать языческие обряды и гадания;
- Ругаться, обмывать, врать и обижаться;
- Заниматься тяжелым физическим трудом, но и бездельничать тоже нельзя.
Народные приметы в Троицкую субботу
С Троицкой поминальной субботой в народе связаны разные поверья. Некоторым из них люди уделяют особое внимание до сих пор. Больше всего — снам. Считается, что в этот день могут присниться покойные родственники, которые могут дать мудрую подсказку.
Кроме того, в поминальный день не принято купаться — эта традиция повелась еще со времен Древней Руси. Люди верили, что у берегов водоемов их караулят русалки и хотят забрать с собой.
Также к празднику люди приносили в дом ветку осины. Если она оставалась зеленой, это знаменовало хороший год, если нет — тяжелые времена.
Если на небе люди видели радугу, воспринимали это как предвестник здоровья и удачи.
Именно в Троицкую субботу люди делали предсказания погоды. Жара предвещала неурожай и засуху, дождь — наоборот, изобилие. А от выпавшая роса — о ранних заморозках.
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