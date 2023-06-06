Православные христиане отмечают день блаженной Ксении Петербургской.

Ксения Петербургская

Святая Ксения родилась в первой половине XVIII века в период между 1719-м и 1730-м в религиозной дворянской семье. Документальных свидетельств о Ксении не сохранилось, а первые публикации преданий о святой относятся к 1840-м годам.

По достижении совершеннолетия она вышла замуж за придворного певчего Андрея Петрова, который дослужился до чина полковника. В 26 лет Ксения осталась вдовой.

Девушку потрясло, что супруг скончался без покаяния. За одну ночь она полностью поседела. Прощение за грехи мужа она решила вымолить сама. С тех пор Ксения стала юродивой. Она пожертвовала дом и наследство мужа знакомым, облачилась в его одежды, отзывалась только на имя покойного и говорила, что он жив, а Ксения умерла. Со временем, когда мужнина одежда истлела, Ксения оделась в красную кофту, зеленую юбку и рваные башмаки. Такой ее изображают на иконах.

Блаженная скиталась по улицам, отказывалась от милостыни, заходила на обед к знакомым, но не соглашалась на ночлег. По ночам в любое время года она молилась в поле до рассвета. Также ночью Ксения носила кирпичи для строящегося храма на Смоленском кладбище. По преданию, святая дарила мудрые наставления и благополучие просящим у нее помощи. Считалось, что Ксения предсказала смерть императрицы Елизаветы Петровны.

Так Ксения прожила 45 лет. Ее похоронили на Смоленском кладбище. Там же соорудили каменную часовню — поныне одну из главных святынь Петербурга. Паломники со всей России и других стран стараются попасть в Северную столицу к могиле Ксении Петербургской и часовне на Смоленском кладбище. Мощи святой находятся в часовне под спудом.

Канонизировали святую только в XX веке: сначала, в 1978 году, ее канонизировала Русская православная церковь за границей, а в 1988 году — Русская православная церковь.

Святую почитают как покровительницу семейного очага. К помощи блаженной Ксении обращаются в трудных жизненных обстоятельствах. Просят ее и о даровании семейного счастья, о мире между супругами, здоровье детей, о защите от клеветы. Обращаются с молитвой к Ксении и во время болезни. Считается также, что она помогает тем, кто оказался в опасности.

Святая Ксения канонизирована в лике блаженных 6 июня 1988 на Поместном соборе Русской православной церкви.

Чудеса блаженной Ксении Петербургской

Святая Ксения называла себя Андреем Федоровичем, ходила в поношенной мужской одежде (а когда мундир супруга износился, стала носить красную кофту и зеленую юбку), в башмаках на босу ногу или даже босиком и странно разговаривала. Однако люди не боялись ее, а наоборот, завидев блаженную на улице, подходили к ней и спрашивали совет.

Царь на монете. Однажды Ксения подошла к хорошо одетой женщине и протянула ей ладонь. Та подумала, что у нее просят милостыню, и потянулась за кошельком. Однако незнакомка сама протянула ей монету и сказала: «Возьми пятак! Тут царь на коне… Потухнет…». Дама взяла медный пятак с изображением Георгия Победоносца и пошла домой. Завернув за угол, обомлела: в ее доме случился пожар. Вся постройка полыхала, как свечка. Пожарные изо всех сил качали воду, но языки пламени не потухали. Хозяйка бросилась к дому через толпу, а как подошла, пожар внезапно стих. Лишь струйки дыма поднимались в воздух. Тут-то женщина и вспомнила предсказание блаженной.

Ребенок вдовы. Один раз Ксения зашла в свой дом, который после смерти супруга отдала вдове Прасковье, снимавшей у них прежде жилье. Женщина жила одиноко, замуж не стремилась, но очень горевала, что у нее не было детей. Ксения ей сказала: «Ты тут сидишь, чулки штопаешь, и не знаешь, что тебе Бог сына посылает! Иди скорее на Смоленское кладбище!». Перепуганная вдова побежала, куда ей сказали. Там ей встретилась толпа — люди окружили беременную женщину, которую только что сбил пьяный извозчик. Прасковья кинулась к погибшей, и о чудо — у той родился здоровый ребенок. Младенца наскоро запеленали в платок и отдали на усыновление вдове.

Удача в торговле. Лотошники, лавочники и владельцы магазинов всегда зазывали Ксению Петербургскую к себе. Предлагаю свежую выпечку, сладости, красивые платки. Даже извозчики всегда были рады подвезти блаженную. Тот, у кого женщина соглашалась отведать угощение или потрогать товар, получал завистливые взгляды соперников. А все потому, что Ксения приносила удачу. Любой товар, к которому она прикоснулась, моментально распродавался.

Лечение больных. Больше всего Ксению Петербургскую почитали матери. Они обязательно подносили святой заболевшего ребенка и просили помощи. Та брала малыша на руки, что-то шептала ему на ухо, гладила по голове, и болезнь отступала.

Помощь в замужестве. Юродивая стала посредницей для одиноких молодых людей, которые никак не могли встретить свое счастье. Чудесным образом она находила им пару, и те случайно знакомились, влюблялись и женились. Так, молодая вдова послушалась наставления Ксении и побежала на Охту «ужа себе обрести и утешити». Оказалось, что молодой врач потерял жену и тяжело переживал ее кончину. Похожее горе сблизило их, и они создали семью.

Исцеление императора. Будущая императрица Мария Федоровна в начале 1870-х годов приехала на Смоленское кладбище на могилу Ксении, чтобы помолиться об исцелении мужа — будущего императора Александра III. Тяжелая болезнь вскоре действительно отступила, и супруги дали обет назвать первую дочь в честь святой. В 1875-м у них родилась девочка — Ксения Александровна.

Чудеса после смерти. Святая ушла из жизни более двухсот лет назад, но продолжает помогать обращающимся к ней в молитве. Известно множество случаев, когда люди излечивались без операций, находили счастье, освобождались от несправедливого наказания и грозящего заключения,

6 июня — Свобориное дерево или Шиповников день

В народе шестое июня праздновали шиповников день. Даже сохранилась поговорка — «Шиповник цветет — румянец года ведет».

С возникновением шиповника связана красивая, но грустная легенда. Однажды на Кубани станичный атаман влюбился в гордую красавицу-казачку. Но девушка не отвечала ему взаимностью: ее сердце принадлежало другому парню.

Атаман обладал влиянием и финансами, поэтому родители красавицы посчитали его хорошим женихом для дочери. До свадьбы невесту держали взаперти. Но она смогла убежать, и в отчаянии покончила с собой в лесу.

Вскоре на том месте вырос куст дикой розы. Приходивший временами в лес атаман однажды увидел, что на нем распустились небывалой красоты цветы. Он хотел сорвать несколько веточек, чтобы отнести на могилу любимой, но в ту же секунду стебли покрылись колючими шипами. Атаман понял, что казачка и после смерти не простила его.

Что нельзя делать 6 июня

Нельзя рвать шиповник, ломать ветки. Это приведет к потере любимого человека. Собирать цветы разрешается только травникам — для лечебных целей. Лучше наоборот уделить время кусту шиповника, чтобы он пышнее расцвел и принес благополучие в дом.

Считается, что шиповник забирает на себя весь негатив. Поэтому 6 июня не стоит грустить, жаловаться на трудности, невзгоды. Иначе состояние печали и тоски может затянуться до глубокой осени.

Нежелательно давать деньги в долг или самому брать их. Велики риски, что денег не вернут, вместо этого человек может нажить врагов. Да и самому будет крайне тяжело возвращать долг. А вот если отдать доги в Шиповников день, по приметам в жизнь скоро придет достаток.

Что можно делать 6 июня

Это хороший период для занятия творчеством — написания стихов, рисования, рукоделия и так далее. Необязательно при этом преследовать цель создать гениальное произведение. В данном случае главное — не цель, а сам процесс, творческий акт.

Приметы 6 июня