Эффектный образ за 20 минут: пять трендовых причесок для выпускного 2023

К выпускному многие девушки начинают готовиться за несколько месяцев: покупают платье, подбирают туфли и аксессуары. Только одно сделать заранее никак не удастся: укладывать волосы придется на утро перед праздником.

Некоторые выпускницы уверены, что создать идеальную прическу в домашних условиях невозможно, но ценник на поход в салон перед важной датой взлетает в несколько раз, а запись закрывается за месяц до вручения аттестатов. Но тратиться на укладку, как уверены профессионалы, не обязательно. Для этого потребуются лишь обычные средства для волос.

Как самостоятельно сделать трендовую прическу перед торжеством, Пятому каналу эксклюзивно рассказал селебрити-стилист Александр Данилов.

Главные тренды причесок на лето 2023

Яркие и театральные прически постепенно выходят из моды. Девушки теперь все чаще склоняются к спокойным и более естественным образам. Экстремальные окрашивания постепенно уступают место теплым и натуральным оттенкам, а неординарные прически сменяются нежными и гармоничными формами.

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«Люди начали возвращаться к своему природному цвету. Что касается причесок, происходит то же самое. <…> Уже не делают какие-то пирамиды и огромные шедевры, а собирают волосы по-домашнему», — рассказал о современных тенденциях мастер.

Даже если девушка придет на выпускной с распущенными, но красиво уложенными волосами, она не станет белой вороной на празднике. Чтобы сбалансировать образ, она может просто выбрать интересное платье или сделать акцент на мейкап.

«Сейчас не смотрят на волосы, обращают внимание на макияж и на одежду. <…> Мы все видели Met Gala, Каннский фестиваль, (в образах участниц преобладали, — прим. ред.) огромные банты, объемные платья, а волосы были либо совсем зализаны, либо собраны в какой-то маленький хвостик. То есть уже никому не нужно, чтобы прическа была в два раза шире, чем голова», — поделился особенностью современных трендов стилист.

В связи с новыми веяниями сделать модную прическу не так сложно. К тому же многие тенденции не меняются в течение десятилетий, поэтому знакомы каждой девушке. Чтобы создать образ мечты на выпускной, нужно лишь соблюдать некоторые нюансы.

Как накрутить пляжные локоны в домашних условиях пошагово

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Камнем преткновения для многих девушек становится завивка волос. Считается, что сделать это самостоятельно невероятно сложно, но, по словам эксперта, подобное занятие по силу каждой выпускнице. Причем даже можно не прибегать к помощи подруг и родственников.

«Тут нет какой-то правильной геометрии. Нам нужно уложить правильно волосы у лица, а все остальное — неважно», — прокомментировал селебрити-стилист.

Подобная укладка займет всего 20 минут. Завить в локоны можно волосы практически любой длины.

Гнаться за идеальностью в прическе не стоит, важно не забывать, что сейчас в тренде натуральность, а она не предполагает четких рамок. По словам эксперта, сейчас стали популярны так называемые пляжные или серф-локоны, придающие образу романтичность и элегантность.

Чтобы создать пляжные локоны, следует вооружиться плойкой или утюжком для волос и проделать простые манипуляции:

Расчесать волосы. Если у них тяжелая структура, то стоит сбрызнуть сухим лаком. Отделить челку от остальных волос, чтобы потом придать им особую фактуру. Накрутить передние локоны. Завитки должны быть направлены от лица. Завить локоны по всей голове. Чтобы получить локоны, нужно зажать прядь волос ближе к корням, прокрутить ее и намотать свободную часть на щипцы. Для достижения лучшего результата, следует повторить процедуру. Не стоит долго держать волосы в плойке или утюжке. На завивку каждой пряди требуется не более минуты. Направление локонов на затылке не имеет значения, поэтому можно их накручивать так, как удобно. Чтобы получить красивые волны, лучше брать широкие пряди. Сбрызнуть прическу лаком.

«Мы накрутили, сразу же фиксируем, чтобы у нас ничего не расплеталось. Либо перед накруткой это делаем», — отметил Александр Данилов.

Чтобы придать прическе фактуру, нужно обязательно расчесать волосы. Но и тут есть свои нюансы. Если взять массажную расческу, получатся просто волнистые волосы. Создать необычную и эффектную форму помогает гребень.

Легкие локоны помогают визуально подчеркнуть овал лица и скрыть скулы. Если волны держатся плохо, что бывает при очень плотной структуре волос, тогда лучше пряди сбрызгивать лаком на каждом этапе.

Что делать с челкой при накручивании локонов

Особый шарм образу на выпускной способна добавить челка. Чтобы ее красиво уложить, нужно воспользоваться щипцами.

«Мы просто делаем движения и поворачиваем утюжок в сторону, придаем пряди небольшой заворот. Либо мы можем сделать легкий и быстрый прокрут на плойку от лица. У нас получается такая же волна, только уже более выраженная», — отметил стилист.

Благодаря форме челки, можно сделать более эффектный образ.

Как сделать кудри на ночь без плойки перед выпускным

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Многие девушки предпочитают не сидеть перед зеркалом, а пользоваться различными лайфхаками для завивки волос на ночь. Эти варианты тоже действенны.

«На ночь люди либо собирают полувлажные волосы в дульку, закручивают жгутом. Можно обработать их какой-то термозащитой либо солевым спреем и спокойно лечь спать. <…> А утром просыпаетесь, распускаете и у вас уже есть волна», — поделился лайфхаком селебрити-стилист.

Если девушка хочет сделать нижнюю укладку, то стоит заплести косы от затылочной части головы, а если нужен объем, то лучше зафиксировать волосы на макушке.

Как сделать идеальный хвост пошагово

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Несмотря на различные изменения в мире моды, хвост продолжает удерживать позицию одной из самых трендовых причесок. Это довольно простая конструкция, которая всегда выглядит стильно и не требует особой подготовки для выполнения.

Чтобы завязать хвост без петухов, нужно:

Расчесать волосы. Лучше взять для этого массажную расческу, так как она не рвет волосы. Собрать все пряди на затылке при помощи гребня. Плотно зафиксировать волосы резинкой. Сбрызнуть прическу лаком. Если волосы непослушные, то можно пользоваться этим средством на каждом этапе.

«Возьмем лак, желательно сухой. Он помогает в расчесывании: не склеивает, не запутывает волосы. Обычными движениями убираем петухи. Лак подсохнет, петухов нет, вы помогли себе», — поделился советом Данилов.

Многие девушки, желающие собрать волосы в хвост задаются вопросом: что в таком случае делать с челкой. По словам эксперта, ее можно залить лаком и зачесать.

«Можем, чтобы прическа дольше сохранилась, зализать еще гелем. И вот такой конский хвост, как мы его называем в нашей профессии, шикарно подойдет <…> под любой образ», — прокомментировал стилист.

Высокая прическа придает дерзости и в то же время стильности. Чтобы усилить эффект, по словам стилиста, можно выбрать какой-либо дополнительный аксессуар, например, очки.

Как сделать прическу с крабиком на выпускной

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Если во время выпускного хочется изменить укладку, то можно воспользоваться обычным зажимом для волос.

«Если у вас в сумочке завалялся крабик, то вы можете на мероприятии, собрать другую прическу», — пояснил стилист.

Если прическа была зафиксирована сухим лаком, то легко получится уложить волосы без петухов. Локоны нужно расчесать, собрать их на затылке и заколоть крабиком под будущим хвостом. После этого можно придать прическе нужную фактуру.

«У нас получается крепкий хвостик. Как бы модель ни трясла головой, ничего не распадется», — прокомментировал мастер.

С подобной прической на красной дорожке Met Gala в 2023-м позировала актриса Белла Хадид. Такой эксперимент с волосами на выпускном точно не останется без внимания.

Как сделать необычный пучок на выпускной



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Если девушка подобрала на вечер классическое платье или костюм, то добавить образу элегантности можно с помощью необычного пучка. К подобным манипуляциям можно прибегнуть и в случае, если длинные распущенные волосы на празднике стали мешать. Трансформировать образ можно с помощью обычных шпилек или невидимок.

«Простыми движениями делим волосы на две части, собираем два хвостика, приподнимаем чуть повыше и просто жгутом закручиваем наши волосы», — прокомментировал Данилов.

После этого требуется закрепить прическу на затылке.

«Обычными двумя жгутами с помощью шпилек мы собрали вот такую розочку. И у нас совсем другой образ, более классический под строгий костюм, офисный вариант», — оценил итог работы стилист.

Такая прическа подходит не только для выпускного, но и для повседневного выхода.

Эффект мокрых волос в домашних условиях

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Эффект мокрых волос вошел в моду около 30 лет назад. Современные стилисты вдохнули в него новую жизнь. То и дело на подиумах и красных дорожках мелькают модели и знаменитости с подобными прическами. Главным плюсом такой укладки является то, что она подходит абсолютно всем.

Для того, чтобы создать эффект мокрых волос, потребуются обычный гель и солевой спрей.

«Соединяем их в руках и размазываем по всем волосам плавными движениями. Сразу мы получаем такой вот интересный образ», — пояснил Данилов.

Для создания эффектности можно пройтись средствами не по всей длине. В таком случае больший акцент нужно сделать на прикорневую часть. Чтобы появился объем, следует приподнять волосы руками. Это придаст легкую небрежность.

«Вот вроде бы ничего сверхъестественного, но мы получили красивую стильную укладку», — поделился мастер.

Чтобы волосы не торчали в височной зоне, можно зачесать их назад. У подобной прически есть особый шарм.

«Получился очень красивый лук для какой-то фотосессии. То есть у нас и мокрая голова, пляжная текстура и легкие распущенные локоны», — описал свою работу стилист.

Чтобы сделать «мокрый эффект» по всей длине, потребуется пенка и солевой раствор. Средства нужно смешать на ладонях и нанести на волосы.