Уют с огоньком: как выбрать надежные беспроводные фонари для дачи

Производители сегодня предлагают разные светильники для садовых участков — от стационарных электрических фонарей до миниатюрных беспроводных. Последние — находка для дачника. Но как выбрать хороший прибор, который будет светить долго, качественно и не выйдет из строя из-за непогоды?

Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Характеристики качественных беспроводных фонарей

Но можно поступить проще — купить готовые садовые светильники на солнечных батареях.

«Если говорить про преимущества, то это отсутствие прокладки кабеля. Не нужны никакие выключатели, так как светильники на солнечных батареях имеют возможность включаться автоматически, когда темнеет», — рассказывает инженер-электрик Александр Долгов.

Эксперт советует выбирать грунтовые фонарики. У таких моделей ножка с острым наконечником, благодаря чему установить светильник можно практически в любом месте.

«Садовые светильники не должны пропускать внутрь влагу и пыль, а сам пластик изделия должен быть был стойким к ультрафиолету, чтобы со временем он не стал ломким и не треснул», — объясняет специалист.

Но сколько должен стоить качественный и надежный фонарик? Выяснить это решили с помощью эксперимента. Для этого выбрали сразу четыре садовых светильника на солнечных батареях: за 120, 300, 400 и 500 рублей. Начали испытание с осмотра.

«Пластик первого светильника достаточно тонкий, простой. В целом свою работу, наверное, он будет выполнять. Во втором светильнике все-таки достаточно неплотно прилегают элементы и как-то болтаются. В третьем экземпляре хороший пластик и в четвертом — тоже», — комментирует эксперт.

Как беспроводные фонари выдерживают сильный дождь

Садовые фонарики стоят на улице весь дачный сезон, а значит, должны работать не только после жаркого дня, но и проливного дождя. Справляются ли с этой задачей выбранные приборы?

Чтобы оценить результат, изделия облили из душа, а следом разобрали. По итогам выяснилось, что дешевые модели герметичными назвать нельзя: в первый и второй фонарик попала вода, третий и четвертый оказались внутри сухими. Значит, непогода им не страшна.

«Нужно понимать, что вода будет попадать на электронные компоненты, которые, скорее всего, быстрее придут в негодность», — предупреждает Долгов.

Сколько могут светить беспроводные фонари

Теперь осталось проверить, как садовые фонари справляются с основной задачей — подсветкой территории. Показания измеряли специальным прибором — люксметром.

«Замерили световой поток, попытались понять, насколько светильники освещают участок вокруг себя. Показатели первого прибора оценить не удалось, так как он освещает достаточно специфическими полосками», — говорит эксперт.

Уровень оснащенности второго образца — 21 люкс. Дорогие светильники оказались более мощными, у них по 34 люкса — уже лучше. Но даже этой яркости едва хватит, чтобы осветить садовые дорожки. Кроме того, ни один прибор не издает равномерный свет.

Чтобы выйти вечером на участок и при этом не споткнуться в темноте, придется воткнуть в землю с десяток таких фонариков. Но не факт, что они проработают до рассвета. Производители обещают не меньше восьми часов, и это после пяти часов зарядки на солнце. Осталось дождаться темноты и включить лампы.

По итогам первым сдался дешевый светильник, проработавший чуть больше часа. На нормальную подсветку участка таким прибором рассчитывать точно не стоит. Второй прибор проработал 4 часа 18 минут. Это достаточно продолжительное время, но не то, которое заявил производитель. Третий светильник, что за 400 рублей, показал результат 5 часов 51 минуту.

Лидером же испытания оказалась самая дорогая модель. Фонарь горел почти шесть с половиной часов. Летом, когда ночи короткие, этого времени более чем достаточно.

Какие садовые фонари самые устойчивые

Но это еще не все испытания. Фонарики чаще всего устанавливают вдоль дорожек, а значит, их можно запросто задеть садовой тачкой или сбить автомобилем во время парковки. Насколько устойчивы выбранные образцы к таким обстоятельствам?

Чтобы выяснить это, светильники поочередно роняли на землю с метровой высоты. Как ни странно, но даже самый дешевый образец, за 120 рублей, эксперимент выдержал, а вот второй, что подороже, разлетелся. С более дорогими изделиями ничего не произошло.

На каких садовых фонарях самая прочная световая панель

Но, несмотря на то, что второй светильник после падения треснул и развалился, его можно собрать и еще какое-то время использовать. Поэтому провели дополнительный тест — проверили на прочность солнечную панель. Ведь если выйдет из строя она, фонарь точно пойдет на выброс.

На этот на светильники насыпали гравий — на первых трех образцах появились мелкие сколы, а вот дорогой фонарик это испытание провалил.

«Как ни странно, разбилась солнечная панель именно в четвертом, самом дорогом светильнике», — отмечает инженер-электрик.

Образец за 500 рублей вышел из строя и начал беспрерывно мигать. Выходит, высокая цена не гарантирует качество.

Впрочем, покупать самые дешевые садовые фонарики тоже не стоит. Светят они еле-еле, а заряда батареи хватит от силы на час. Выгоднее всего приобрести садовые светильники средней ценовой категории.

Как сделать садовый фонарь своими руками

Скопились пустые банки из-под закаток и растворимого кофе — не стоит сразу выбрасывать. Из этой тары можно сделать отличные светильники. Много времени процесс не займет, а материалов понадобится минимум.

Технология изготовления нехитрая: делается дужка из пластиковой стяжки или алюминиевой проволоки и приклеивается с помощью клеевого пистолета к крышке от банки. Затем внутрь тары помещают светодиодную гирлянду на батарейках — готово. При желании изделие можно отдекорировать: украсить дополнительными элементами, нанести узоры — у кого на что хватит фантазии.

Такие фонарики здорово украсят приусадебный участок. Правда, света от них немного. Еще один минус придется регулярно менять элементы питания.