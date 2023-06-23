Сладкая, сочная, свежая: как определить качественную кукурузу по упаковке

В магазине товар представлен в широком ассортименте — от дешевых до дорогих консервов. Но стоит ли своих денег продукция с высоким ценником или бюджетный вариант ей ни в чем не уступает?

Живой червяк в кукурузе — такой сюрприз в консервной банке увы не редкость. Если паразит попал в упаковки с продуктом, скорее всего, на заводе использовали некачественное сырье или нарушили технологию производства.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, заведующий кафедрой цифровой нутрициологии Дмитрий Куликов советует покупать кукурузу в стеклянной таре. Так можно без труда определить целостность зерна и проверить качество рассола.

Но что делать, если в магазине продают только кукурузу в жестяной таре? По каким параметрам оценивать качество товара и гарантирует ли высокая цена качество продукции? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Как должна выглядеть упаковка консервированной кукурузы

Первым делом нужно хорошенько изучить этикетку. На ней не должно быть подтеков и следов клея.

А вот если бумага выглядит небрежно, есть риск, что продавец ее попросту приклеил. Качество такого продукта уже под сомнением.

«Также не следует покупать продукт, где маркировка и, в частности, дата изготовления нанесены на этикетку, так как этикетка в процессе хранения может быть легко заменена на другую», — говорит специалист.

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Правильное название консервы — «кукуруза сахарная». Но чтобы привлечь внимание покупателей, производители часто пишут на этикетке слова «молодая», «молочная» или «сладкая». Эксперт уверяет — это всего лишь маркетинговый ход.

«Это наименование, конечно, способно ввести потребителя в заблуждение», — отмечает Дмитрий Куликов.

Влияет ли дата производства на срок годности консервированной кукурузы

Вместе с экспертом было решено протестировать кукурузу от разных брендов. В магазине купили сразу четыре банки: первую — за 68 рублей, вторую — за 90, 110 рублей стоил продукт под номером три и 180 — под номером четыре.

Если верить производителям, состав везде одинаковый: зерно кукурузы, вода, соль и сахар. Тогда почему так отличается цена? Первым делом эксперт сравнил дату изготовления. Свежую кукурузу консервируют в сезон созревания — с июля по сентябрь. В другое время года в банки закатывают запасы из высушенных зерен.

«Питательные свойства при высушивании продукта, безусловно, меняются. У нас увеличится количество сухих веществ, количество сахаров. Поэтому такой продукт менее полезен», — поясняет эксперт.

Все выбранные образцы заготовили летом или осенью. Но разница все же есть. Вторую и четвертую банки выпустили в 2021 году, а первую и третью — в 2022-м. Срок годности и там, и там не нарушен. Но повлияет ли это отличие на качество продукта?

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Каким должен быть рассол консервированной кукурузы

Чтобы это выяснить, банки вскрыли и оценили содержимое. Первым делом обратили внимание на качество рассола.

«Бульон не должен быть мутным, иметь какие-то посторонние примеси. Допустимый цвет — светлый, молочный, возможно, с жемчужным отливом», — объясняет Дмитрий Куликов.

Дорогие образцы этим требованиям как раз соответствуют: бульон прозрачный и светло-желтого цвета. В заливке к самой дешевой

консервированной кукурузе есть немного взвеси, но эксперт считает, все в пределах нормы.

А вот бульон из банки за 90 рублей оказался слишком мутным.

«Достаточно высокое содержание крахмала в этом продукте. Мы видим, что у нас и заливка такая более мутная. Видно, что крахмал перешел в этот бульон», — комментирует специалист.

Большое содержание крахмала говорит как раз о том, что в консервы попала зрелая кукуруза. Это подтверждает и дата изготовления второго образца: 22 сентября — самый конец сезона.

Какими должны быть зерна кукурузы

Далее проверили зерна. Чем меньше расслоившихся и битых, тем лучше. На этот раз лидером по качеству стал третий образец за 110 рублей.

«Зернышки один к одному, цвет достаточно приятный, битых зерен практически нет», — говорит эксперт.

Чуть больше поврежденной кукурузы в первом и четвертом образцах. Причем у самого дорогого продукта есть еще один недостаток — зерна здесь разного размера.

«Возникает ощущение пересортицы. С разных партий использовали», — добавляет Куликов.

Но хуже всего выглядит кукуруза под номером два: зерна неоднородные, среди них много битых. Скорее всего, полагает эксперт, производитель законсервировал старую кукурузу. Возможно, это даже урожай предыдущего года.

Есть ли вредные добавки в консервированной кукурузе

Но выводы делать пока рано. Если на производстве нарушили технологию, в кукурузу могут попасть вредные примеси, например, пестициды или тяжелые металлы. Обнаружить их можно только в лаборатории. Поэтому отобранные образцы отправили заранее на исследование.

«Посторонних и минеральных примесей, что не допускается в документации, не было обнаружено», — комментирует результаты Наталья Василевич, доцент кафедры цифровой нутрициологии МГУТУ имени Г. К. Разумовского.

Однако качество всех четырех образцов оказалось разным. Лучшей эксперты признали кукурузу за 110 рублей. Производитель действительно использовал отборное сырье. Хорошую оценку эксперты дали и самому дешевому продукту — он занял второе место. А вот самые дорогие консервы немного подкачали.

«Специалистами был отмечен немного темноватый цвет и по консистенции зерна кукурузы были жестче, нежели в образцах три и один», — добавила эксперт.

Самый плохой результат опять показал образец под номером два: почти 10% зерен в банке оказались бракованными.

«Это укладывается в рамки, но, тем не менее, это больше, чем у остальных образцов», — отметила Наталья Василевич.

Стоит ли покупать дорогую консервированную кукурузу

В конце экспериментов оказалась очевидной закономерность: худшие результаты показали образцы, изготовленные в 2021 году. И хотя их срок годности еще не закончился, долгое хранение на складе явно повлияло на качество продукта.

Выходит, лучше брать свежую кукурузу. Причем можно смело покупать даже самые бюджетные консервы и не переплачивать.