Смогли остановиться: кто из женщин российского шоу-бизнеса поборол алкоголизм

Пристрастие к алкоголю — тяжелая проблема, с которым очень сложно справиться. Поначалу те, кто сталкиваются с этим, считают, что могут в любую минуту взять себя в руки и бросить пить, но на деле избавиться от страсти к спиртному оказывается намного сложнее. С данной проблемой может столкнуться каждый. Не обходит беда и знаменитостей.

Певица МакSим публично призналась в алкогольной зависимости. В обращении к поклонникам 40-летняя знаменитость рассказала, что с помощью спиртного пыталась справиться с накопившейся усталостью. Из-за «дружбы с зеленым змием» артистка сорвала несколько концертов, чем расстроила фанатов и подставила организаторов.

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Сейчас МакSим предстоит трудное лечение от зависимости. Кто еще из российских женщин-знаменитостей страдал от пристрастия к алкоголю и победил в непростой борьбе, вспомнил Пятый канал.

Лариса Гузеева: пить приучил муж

www.globallookpress.com / Alexander Nosovsky

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева не стесняется говорить о том, что в молодости страдала от алкогольной зависимости. В 25 лет в жизни звезды произошло два знаменательных события: она сыграла главную роль в фильме «Жестокий романс» и встретила своего первого мужа.

Образ красавицы Огудаловой из пьесы Островского «Бесприданница» сделал девушку знаменитостью. По сценарию героине не везет в отношениях, и она не может выйти замуж за любимого человека. Как оказалось, несчастная любовь ждала Ларису и в реальной жизни. Она не смогла обрести счастье в первом браке.

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Семейные отношения телезвезды омрачало то, что избранник страдал от наркотической зависимости и любил выпить. Гузеева рассказала, что именно муж пристрастил ее к спиртному. Этот брак продлился около шести лет. Но даже после разрыва она не сразу смогла избавиться от разрушительной привычки. Остановиться Ларису Гузееву заставила ситуация, когда она оказалась на грани жизни и смерти.

Самостоятельно бросить пить актриса не смогла. Знаменитости пришлось обратиться за помощью к специалистам. Актриса закодировалась. С тех пор, по ее словам, жизнь заиграла для нее новыми красками, и возвращаться к тому ужасному состоянию, в котором она находилась во время запоев, телеведущая не собирается.

Татьяна Догилева: могла сорвать съемки из-за алкоголя

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Личные сложности подтолкнули к зависимости и актрису Татьяну Догилеву. В начале 2000-х семью знаменитости постигла череда трагедий. В одно и тоже время скончались несколько родственников звезды. Женщина думала, что пережить трагедию сможет с помощью алкоголя.

Но «зеленый змий» чуть не разрушил все, что создала Догилева на тот момент. Самым страшным для нее стали потери в кино. Из-за пристрастия к спиртному режиссеры не хотели связываться с актрисой, так как Татьяна могла запросто сорвать съемки и подставить коллег по площадке. Депрессии по поводу проблем в карьере сменялись запоями.

Но со временем актриса поняла, что разрушает свою жизнь. Справиться с проблемой ей помогали близкие. Только благодаря их поддержке она избавилась от алкогольной зависимости.

Дана Борисова: хотела забыться после развода

www.globallookpress.com / Pavel Kashaev

Телеведущая Дана Борисова хотела забыться после расставания с фактическим мужем и отцом своей единственной дочери. Способ она выбрала классический — утопить горечь обиды на дне бокала. Но ничего хорошего из этого не вышло. Бросить пить знаменитость не смогла, а позже к алкогольной зависимости добавилась и наркотическая. Остановить теледиву пыталась ее дочь Полина, которая уговаривала маму отказаться от вредных привычек, но «зеленый змий» никак не отпускал Борисову.

Долго скрывать свое пагубное пристрастие Дане не удалось, вскоре скандальные выходки телеведущей появились в СМИ. О зависимости блондинки стали говорить в различных ток-шоу. В итоге, знаменитость уговорили пройти лечение. Самым сложным, как вспоминала потом Дана, в этот период для нее было расставание с дочерью. Девочка жила у отца, который препятствовал их общению с матерью.

Сейчас Дана Борисова вновь появляется на публике, но резко отвергает предложения выпить, даже если ей предлагают бокал шампанского. Женщина говорит, что только полным отказом от спиртного может контролировать зависимость.

Наталья Андрейченко: могла прокутить месячный гонорар за ночь

www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

Слава к Наталье Андрейченко пришла еще в студенческие годы. Тогда она снялась в фильме Андрея Кончаловского «Сибириада». Картину ждал грандиозный международный успех. Ленте присудили гран-при Каннского кинофестиваля. Во всем Советском Союзе говорили о работе знаменитого режиссера и, конечно, обсуждали актерский состав.

За роль в данном фильме Андрейченко получила внушительный гонорар, но все деньги быстро закончились, так как начинающая актриса спустила их на развлечения и алкоголь.

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Уже к 24 годам она могла прокутить весь свой месячный доход за одну ночь. Тогда девушка поняла, что ей нужна помощь. Первым делом актриса обратилась к родителям. Отец знаменитости раздобыл препарат, применяющийся при кодировании пьющих. Но «самолечение» чуть не стоило Андрейченко жизни. После «процедуры» Наталья пережила клиническую смерть. Врачам удалось спасти жизнь, но случившееся заставило актрису пересмотреть свои взгляды.

С тех пор в фильмографии звезды появилось немало замечательных лент. Зрителям она особенно полюбилась в роли леди совершенства — Мэри Поппинс. Здоровый образ жизни вошел у Натальи Андрейченко в привычку. Сейчас 67-летняя знаменитость живет в Мексике, практикует сыроедение и занимается йогой.

Лера Кудрявцева: не могла простить предательство мужа

www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Проблемы с алкоголем у Леры начались после развода с первым мужем. Причиной расставания стали измены супруга. Простить избранника Кудрявцева не смогла, боль от предательства была слишком велика. Как оказалось, муж изменял во время беременности актрисы.

Искать утешения ведущая стала в алкоголе. Около трех лет Кудрявцева не могла остановиться. Ей казалось, что спиртное вычеркивает все проблемы из ее жизни. Но когда теледива решила «завязать», то поняла, что не способна сама контролировать ситуацию.

Последней каплей стало алкогольное отравление, которое очень напугало знаменитость. Тогда она решила обратиться за медицинской помощью. С тех пор женщина зареклась от употребления спиртного. И по ее словам, уже 30 лет отказывается от алкогольных напитков.

Любовь Успенская: переживала за дочь

www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Певица Любовь Успенская также страдала от алкогольной зависимости. Женщина долго мечтала о ребенке, поэтому когда родилась дочь Татьяна Плаксина, растворилась в заботе о ней.

Девочка получала все, что только хотела, но, когда Татьяна выросла и решила жить отдельно, женщине оказалось непросто это принять. Звездная мама не стала держать наследницу, но продолжала скучать. Отпустить ситуацию Любовь пыталась алкоголем. Зависимость, по словам знаменитости, начиналась с 50 грамм коньяка в день.

Но Успенской удалось избавиться от пагубной привычки. Знаменитость призналась, что несколько лет не берет ни капли в рот, так как поняла, что жизнь и здоровье дороже пагубного увлечения.

Татьяна Овсиенко: не могла никому рассказать о своих чувствах

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певица и звезда 90-х Татьяна Овсиенко тяжело переживала расставание с гражданским мужем. В 2011-м бизнесмена Александра Меркулова приговорили к четырем годам тюрьмы.

В это же время произошла и другая семейная трагедия — отцу певицы ампутировали ногу. По словам Татьяны, в такое время очень хотелось с кем-то поговорить, но выговориться кому-либо она не могла. Тогда она стала искать утешение в бокале вина. Однако со временем ей удалось взять себя в руки и вернуться к творчеству.