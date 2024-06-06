Превзойдет саму Шарапову? Юная Мирра Андреева наступает на пятки звездам тенниса

Россиянка Мирра Андреева не сходит с первых полос спортивных рубрик. Еще год назад в мире тенниса стали поговаривать, что на небосклоне спортивной славы зажглась новая звездочка. Тогда девушка, которой едва исполнилось 16 лет, перешла из юниорских во взрослые турниры Большого шлема.

В июне 2024 теннисистка вышла в полуфинал «Ролан Гарроса», победив вторую ракетку мира белоруску Арину Соболенко и доказав соперникам, что подозрения на ее счет были небеспочвенны.

Девушку уже прозвали «второй Шараповой», и она уже превзошла знаменитую соотечественницу по некоторым показателям.

Первые победы Мирры Андреевой на корте

www.globallookpress.com / Rob Prange

Мирра Андреева родилась в Красноярске 29 апреля 2007-го. В семье считают эту дату двойным праздником, так как девочка появилась на свет в один день со своим отцом. Любовь к спорту Андреевой привили родители. В шесть лет ее отдали на теннис. Этот вид очень нравился маме Раисе.

Заядлая фанатка мечтала, что обе ее дочери (у Мирры есть старшая сестра Эрика, которая тоже профессионально занимается теннисом — Прим.ред.) когда-нибудь станут профессиональными спортсменками. Девочки и не сопротивлялись. Они с малых лет любили смотреть соревнования по телевизору и думали о том, что когда-нибудь сами будут участвовать в знаменитых теннисных турнирах.

Когда Мирра начала показывать первые успехи на корте, родители перевели ее на домашнее обучение, чтобы она могла без ущерба совмещать и школьную программу, которую пришлось постигать экстерном, и тренировки. Раиса Андреева внимательно следила за успехами обеих дочерей во всех сферах: проверяла уроки, сопровождала на соревнованиях. Чтобы помогать девочкам в достижении успехов, женщине даже пришлось уйти с работы.

Своими кумирами в теннисе Мирра считает швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. На пресс-конференции «Уимблдона-2023» девушка призналась, что иногда старается подражать последнему и даже мысленно спрашивает себя, как бы он поступил в той или иной ситуации. Но перед глазами у юной спортсменки всегда был не только пример звезд. Старшая сестра Эрика с юных лет показывала успехи в теннисе. Уже в 14 она стала третьей ракеткой мира в своей возрастной категории.

Поначалу сестры Андреевы тренировались в Красноярске. Родители, поняв, что дочери всего достигли на местном уровне, решили, что нужно перебралась в Сочи. Но на новом месте семья долго не задержалась. Через некоторое время чета переехала в Подмосковье.

Сейчас Мирра тренируется во французской академии тенниса в Каннах. Там не понаслышке знакомы с талантом российских спортсменов. Там несколькими годами ранее работал другой известный российский теннисист Даниил Медведев.

Зарубежные специалисты за успехами Мирры стали следить еще тогда, когда ей исполнилось 12. Тогда россиянкой заинтересовались в одной известной продюсерской компании по продвижению талантливых спортсменов. Впрочем, не все их подопечные становятся суперзвездами, но, вероятно, с Андреевой они не ошиблись.

Переход Мирры Андреевой из юниоров на взрослый уровень

Финал юниорского теннисного турнира «Australian Open». FAZRY ISMAIL / ТАСС

О талантливой россиянке заговорили в конце 2022-го, когда она выиграла четыре турнира Международной федерации тенниса (ITF) и по-настоящему громко заявила о себе. Эти успехи позволили ей дебютировать на взрослых соревнованиях.

В конце года Андреева дебютировала в основной сетке тура Женской теннисной ассоциации (WTA).

В начале 2023-го Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, но в последнем матче уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Однако эта неудача ничуть не расстроила целеустремленную теннисистку. Ей открылись перспективы на взрослом уровне.

В апреле в послужном списке спортсменки появились первые победы на международных турнирах. На тот момент ей было всего 15 лет. Она выиграла три титула соревнований «60-тысячников», проходивших под эгидой IFT, что трижды сделало теннисистку игроком, который смог добиться такого результата до 16 лет. Это обеспечило ей место в топ-200 лучших теннисисток мира.

Андреева оказалась в основной сетке WTA 1000 в Мадриде, пройдя на турнир по wild card (приглашение для участия в соревновании, которое обеспечивает проход в особом порядке). Именно здесь она доказала, что теперь звездам большого тенниса придется с ней считаться.

В первом круге соперницей Мирры стала канадка Лейла Фернандес, которая входит в топ-50 лучших теннисисток мира, но опытной спортсменке не удалось одержать победу над восходящей звездой. Тогда Андреева дошла до 1/8 финала и стала самой юной теннисисткой, которая когда-либо доходила до этой стадии WTA 1000.

Первые турниры Большого шлема для Мирры Андреевой

Теннисный турнир «Ролан Гаррос» в Париже. Mylene Deroche / ТАСС

В мае 2023-м девушка осуществила одну из главных спортивных мечт — впервые в своей карьере вышла в основную сетку турнира Большого шлема. Мирра Андреева приняла участие в Открытом чемпионате Франции, всемирно известном под названием «Ролан Гаррос», став самой молодой теннисисткой с 1995 года, кто прошел этот этап квалификации. Андреева дошла до третьего круга.

В июне Мирра пробилась в основную сетку Уимблдона. После выступления в Великобритании, россиянку сразу стали называть второй Марией Шараповой, которая когда-то триумфально выиграла этот турнир в 17-летнем возрасте. Но превзойти этот успех юная теннисистка не смогла, уступив американке Мэдисон Кис в четвертом круге. Однако стоит надеяться, что в следующем сезоне российская теннисистка сможет повторить достижение соотечественницы, так как Андреева уже обошла знаменитую россиянку по количеству наград IFT: шесть против трех.

Но выступление восходящей звезды не обошлось без скандалов. В матче с Мэдисон в третьем сете, когда счет был равным, судья на вышке и наказала россиянку штрафным очком якобы за яростно брошенную на корт ракетку. Спортсменка поскользнулась, не смогла устоять на ногах и выронила снаряд. Но арбитр посчитала, что Андреева сделала это намеренно. После окончания матча Мирра поздравила соперницу, но не стала подходить к судейской вышке, чтобы традиционно пожать руку судье.

Тем не менее старания не прошли зря, и после турнира Андреева поднялась на 66-ю строчку мирового рейтинга, а к осени уже была в топ-50. Всего за год россиянка взлетела вверх на 379 позиций.

По итогам года в декабре Мирру Андрееву признали в Женской теннисной ассоциации «Новичком года» и присудили премию «Русский Кубок» в номинации «Юниор года».

В начале 2024-го впервые в карьере вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису и даже смогла одолеть шестую ракетку мира Онс Жабёр.

В июне теннисистка прошла в полуфинал «Ролан Гарроса», посеяв опасения среди спортсменок первой величины.

Почему Мирру Андрееву называют новой Шараповой

www.globallookpress.com / Rob Prange

Для иностранной публики настойчивая Мирра Андреева — это новая версия Марии Шараповой. Логика довольно проста — обе блондинки, обе из России. К тому же у них созвучные имена.

При этом у спортсменок есть кое-что общее. И Мария, и Мирра родились в Сибири. Родители Шараповой и Андреевой увлекались теннисом, пробудив интерес к спорту у девочек в раннем детстве. Они родились в обычных семьях и всего добились своим трудом и упорством.

А самое главное, обе начали показывать, чего стоят, еще до того, как им исполнилось 18.

К лету 2024 Мирра Андреева стала самой юной полуфиналисткой турнира Большого шлема за последние 27 лет. К тому же она стала самой юной теннисисткой, победившей соперницу из топ‑2 рейтинга WTA на турнире Большого шлема. Этот рекорд принадлежал 16-летней австралийке Елене Докич с 1999 года.

В следующем году Андреева приедет на Уимблдон 17-летней, и кто знает, может быть, ей действительно удастся повторить рекорд своей знаменитой предшественницы. По крайней мере, иностранные любители тенниса уже видят Мирру победителем всех турниров Большого шлема.