Он был неподражаем: чем запомнится великий и таинственный Игорь Ясулович

Известный актер запомнился зрителям по таким кинолентам как «Бриллиантовая рука», «12 стульев» и «Гостья из будущего».

Ушел из жизни народный артист России Игорь Ясулович.

Накануне 81-летнего актера экстренно госпитализировали и дважды прооперировали. Врачи подозревали острое повреждение почек.

Игорь Ясулович сыграл в более 230 картинах и запомнился зрителям блестящими ролями второго плана в культовых советских фильмах. А благодаря красивому голосу — еще и как актер дубляжа более сотни иностранных кинолент.

Детство и юность Игоря Ясуловича

Кадр из фильма «Девять дней одного года», режиссер Михаил Ромм, 1961 г.

Игорь Николаевич Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Рейнсфельд (Залесье) Кошкинского района Куйбышевской области (ныне Самарская область).

Родители будущей знаменитости никакого отношение к миру искусства не имели. Отец был советским офицером и прошел Великую Отечественную войну. Мать занималась детьми и не работала. После войны семья перебралась в Таллин, где Ясулович пошел в школу.

В те годы Ясулович увлекся театром, занимался в кружке таллинского актера Ивана Россомахина и уже тогда решил стать артистом. Поэтому после школы Ясулович отправила в Москву вслед за мечтой. В ГИТИС, как планировал, он поступить не смог. Зато его взяли во ВГИК, где зачислили на курс Михаила Ромма. Получив в 1964-м образование как актер, Ясулович поступил к тому же Ромму на режиссерский факультет. Второй диплом ему выдали в 1974-м.

Творческий путь Игоря Ясуловича

Кадр из фильма «Бриллиантовая рука», режиссер Леонид Гайдай, 1968 г.

Первую роль в кино Ясулович сыграл на последнем курсе ВГИКа. Его одного со всего курса Ромм позвал сняться в своем фильме «Девять дней одного года». Работа на одной площадке с такими звездами как Иннокентий Смоктуновский, Алексей Баталов и Кирилл Лавров вселила в молодого актера уверенность. После премьеры его стали регулярно приглашать в другие фильмы, пусть и не на главные роли.

Танцор в «Приключениях Кроша», белый клоун в «Айболите-66» Ролана Быкова, инженер Ларичев в «Сто грамм для храбрости», гражданин с собачкой в «Бриллиантовой руке», Аппель в «Майоре «Вихрь», муж Эллочки Людоедки, инженер Щукин в «Двенадцати стульях», Корн в сериале «Гардемарины, вперед!», спекулянт с «летучей» фразой «Она что, с Урала?» в комедии «Самая обаятельная и привлекательная», Кощей Бессмертный в «Лиловом шаре» и сотрудник космодрома в «Гостье из будущего» — второстепенные персонажи в исполнении Ясуловича придавали картинам особый шарм. Кстати, после обнаженной сцены в «12 стульях», где мужчина не может попасть в затопленную квартиру, Ясуловича прозвали пионером советской эротики.

В 1962–1964-х послу вуза Ясулович был актером театра-студии пантомимы «Эктемим» под руководством Александра Румнева. В 1964-м перешел в Театр-студию киноактера, где трудился на протяжении следующих 30 лет. На этой сцене сыграл десятки ролей.

С 1976-го по 2010-й Ясулович регулярно снимался в «Ералаше», а в 1966–1987-х — в сатирическом киножурнале «Фитиль».

С 1994-го артист выступал на сцене МТЮЗа, где театралы оценили его мастерство в спектаклях «Черный монах», «Скрипка Ротшильда», «Гроза» и «Борис Годунов».

В 2002-м Игорь Ясулович возглавил мастерскую на актерском факультете ВГИК и стал руководителем факультета музыкального театра в РАТИ-ГИТИС.

Кадр из фильма «Гостья из будущего», режиссер Павел Арсенов, 1984 г.

Ясулович трижды за карьеру попробовал себя в качестве кинорежиссера. Дебютной стала семейная мелодрама «Каждый мечтает о собаке» (1975). Спустя год на экраны вышла мелодрама «Пропал и нашелся», а в 1978-м — детский фильм «Здравствуй, река!».

Как театральный режиссер Ясулович осуществил постановки «Иллюзия» Пьера Корнеля (Всероссийское объединение «Творческие мастерские» при Союзе театральных деятелей РФ, 1989), совместно с Александром Тителем — оперы «Свадьба Фигаро» Вольфганга Моцарта (дипломный спектакль, принят в репертуар Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 1996), оперетты «Летучая мышь» Иоганна Штрауса (Музыкальный театр имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, 2001).

В 2000-е Игорь Ясулович стал больше сниматься в многосерийных картинах. Например, в сериалах «Каменская», «Брежнев», «Ермоловы», «Статский советник» и «До смерти красива». Не перестал актер появляться и в экспериментальных и авторских фильмах.

Кстати, главные роли в кинокарьере Ясуловича тоже были: «По улицам комод водили» (1978), «По законам военного времени» (1983), «Зудов, вы уволены!» (1984), «Шанс» (1984), «Ловкачи» (1987), «Ай лав ю, Петрович» (1990), «Осенние соблазны» (1993), «Русский водевиль» (2001), «Формула зеро» (2006), «Человек-Ветер» (2006), «Джоконда на асфальте» (2007), «На пути к сердцу» (2007), сериалах «Московский дворик» (2009) и «До смерти красива» (2013)

Уникальный голос позволил Ясуловичу воплотить талант и при озвучивании картин. Его голосом разговаривали Арамис в «Возвращении мушкетеров», король Гарольд в «Шреке», Стефан в «Спящей красавице». Он также озвучивал героев следующих известных фильмов: «Список Шиндлера», «Блеф», «Профессионал», «Пятый элемент», «Звездные войны: Эпизод IV — Новая надежда»», «Светская жизнь», «Авиатор», «Сонная лощина», «Вам письмо», «Джуманджи» и «Крепкий орешек», «Русалочка», «Алладин» и многих других.

Награды и звания Игоря Ясуловича

www.globallookpress.com / Anton Belitsky

В 2000 году Игорь Ясулович стал лауреатом Государственной премии России в области литературы и искусства, а в 2001-м получил звание народного артиста РФ.

В 2013-м он был удостоен российского ордена Почета.

Кроме того, актер — лауреат Международной театральной премии имени К. С. Станиславского за лучшую мужскую роль года в спектаклях «Черный монах» и «Нелепая поэмка» (2006), премии «Чайка» в номинации «Маска Zorro» за роль в спектакле «Нелепая поэмка» (2006). премии «Золотой Витязь» в номинации «Лучший актер» (2006).

Личная жизнь Игоря Ясуловича

© РИА Новости / Александр Натрускин

Игорь Ясулович счастливо женат. Его супруга Наталья Ясулович, дочь известного советского режиссера Юрия Егорова, преподает на кафедре искусствоведения Школы-студии МХАТ. Вопреки звездному статусу избранницы, молодые создали семью исключительно по любви. Познакомились в компании общих друзей. Свадьбу сыграли скромно и по-домашнему. Поэтому брак и продлился столько лет ,уверял актер. Пара воспитала единственного сына Алексея, который пошел по стопам отца.

Старшая внучка Вера тоже решила продолжить династию отца и деда и окончила продюсерский факультет РАТИ. Младшая Глафира пока учится в школе.