Выбери карту Таро и узнай, что тебя ждет на неделе с 24 по 30 июля 2023

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Александра Саливанова
Александра Саливанова Эксклюзив 81 0

Узнать индивидуальный прогноз на ближайшие семь дней можно всего по одной карте.

Выбери карту Таро и узнай, что тебя ждет на неделе с 24 по 30 июля 2023

Фото: 5-tv.ru

Гадание на Таро - один из старинных способов узнать свое будущее. Он появился еще в конце XVIII века и до сих пор позволяет дать точный прогноз событий ближайшего будущего. Определить грядущее можно всего по одной карте. Изображенные на ней символы имеют обширное толкование, поэтому можно сразу получиться предсказания сразу в нескольких сферах.

Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно Пятому каналу рассказала, какой будет неделя с 24 по 30 июля. Чтобы узнать индивидуальный прогноз, нужно сформулировать в голове вопрос о том, что ждет гадающего в ближайшие семь дней и выбрать номер понравившейся карты. При этом стоит руководствоваться внутренними ощущениями, только так результат получится наиболее точным.

Больше прогнозов и предсказаний можно узнать здесь

+16° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
90.38
-0.47 100.66
-1.17
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