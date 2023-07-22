Выбери карту Таро и узнай, что тебя ждет на неделе с 24 по 30 июля 2023

Гадание на Таро - один из старинных способов узнать свое будущее. Он появился еще в конце XVIII века и до сих пор позволяет дать точный прогноз событий ближайшего будущего. Определить грядущее можно всего по одной карте. Изображенные на ней символы имеют обширное толкование, поэтому можно сразу получиться предсказания сразу в нескольких сферах.

Таролог Айгуль Хуснетдинова эксклюзивно Пятому каналу рассказала, какой будет неделя с 24 по 30 июля. Чтобы узнать индивидуальный прогноз, нужно сформулировать в голове вопрос о том, что ждет гадающего в ближайшие семь дней и выбрать номер понравившейся карты. При этом стоит руководствоваться внутренними ощущениями, только так результат получится наиболее точным.

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