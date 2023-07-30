Лайфхак для любителей ягод: как собрать бруснику и сохранить целебные свойства
Брусника ценится за большое количество полезных витаминов, но довольно капризна в сборе. Но есть простой способ облегчить и многократно ускорить этот процесс.
Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Mikhailov; 5-tv.ru
Ягоды брусники обладают множеством целебных свойств, помогают при лечении различных заболеваний и повышают иммунитет.
Сезон сбора брусники наступает в августе. Собирать бруснику можно вплоть до ноября, если речь идет о дикой лесной ягоде. Дачные кусты обычно обрывают не раньше октября.
Как собирать бруснику
Собрать бруснику — вопрос не из легких. Как ускорить этот процесс и сохранить полезные свойства ягод, рассказала «Самая полезная программа».
Как сделать тяжелую работу проще, придумали народные умельцы. Можно своими руками собрать прибор, который позволяет собирать бруснику не по одной ягоде, а целыми горстями. Кстати, такой ручной «комбайн» пригодится при сборе голубики, черники и клюквы.
Чтобы повторить гаджет и наконец забыть про многочасовые мучения, потребуется:
- несколько кусков пластика,
- прочные нитки,
- стальная проволока,
- деревянная рукоятка.
Собираем опытный образец, как показано на видео. Фиксируем все части. Ручной комбайн готов! Теперь можно собрать урожай и наслаждаться вкусными и полезными ягодами.
Польза брусники
© РИА Новости / Илья Тимин
В народе бруснику прозвали ягодой бессмертия или чудо-ягодой. Употребление ее в пищу помогает укрепить иммунитет и справиться с различными заболеваниями.
Свойства чудо-ягоды обусловлены ее химическим составом. В 100 граммах брусники содержится: 8,2 г углеводов, 0,5 г жиров, 0,7 г белка, а также 95% от суточной нормы органических кислот и 16% витамина С.
Брусника богата полезными веществами, среди которых марганец, железо, витамины А, В1, В2, В9, РР, С и Е. Целебные вещества содержатся не только в самих ягодах, но и листьях растения.
Благодаря этому бруснику используют для лечения самых разнообразных заболеваний. В народной медицине ее применяют при:
- простудах;
- проблемах с желудком (гастритах с пониженной кислотностью, опухолях желудка);
- заболеваниях сердечно-сосудистой системы (гипертонии, анемии, ишемической болезни сердца);
- проблемах с суставами (ревматизмах и артритах);
- диабете;
- неврозах и депрессии;
- урологических проблемах.
Кому нельзя есть бруснику
Из-за того, что в ягоде содержится большое количество кислот, она противопоказана при:
- гастрите с повышенной кислотностью;
- воспалении желчного пузыря;
- пониженном артериальном давлении (гипотонии).
Также свежую бруснику не рекомендуется есть людям с мочекаменной болезнью, язвами желудка и двенадцатиперстной кишки.
Отвар из брусники для повышения иммунитета
В холодные осенние дни для повышения иммунитета и поднятия настроения можно сделать отвар из ягод брусники.
Ароматный десерт: Рецепт домашней заготовки из брусники и яблок
Для его приготовления понадобится:
- 200 г брусники;
- 1,5 ст. ложки сахара;
- 400 мл воды.
Рецепт отвара прост:
- промыть ягоды, сложить их кастрюлю и размять пестиком (можно измельчить бруснику в блендере);
- поставить кастрюлю с ягодами на медленный огонь, чтобы брусника дала сок;
- добавить воду и сахар и довести массу до кипения;
- снять с огня, процедить через сито или марлю.
После того как отвар остынет, его можно пить. Рецепт рассчитан на 3-4 порции, поэтому его можно укреплять иммунитет всей семьей.
Читайте также
100%
0.96 99.96
-0.26
Нашли ошибку?