Береги лицо смолоду: в каком возрасте пора колоть ботокс и филлеры

Своевременное обращение к косметологу помогает выглядеть свежо и молодо даже после 50 лет. Главное — выбрать подходящие по возрасту процедуры.

С возрастом состояние кожи лица постепенно ухудшается. Появляются морщины, теряется упругость, щеки «оплывают» вниз, возникает второй подбородок, четче обозначаются кольца Венеры на шее. Конечно, такое отражение в зеркале многих не радует, но обращаться к косметологу при запущенных изменениях уже поздно. Придется прибегать к радикальной коррекции с помощью пластической хирургии.

Не допустить это позволяет косметология. Чтобы продлить красоту и молодость, многие женщины прибегают к «уколам красоты». В процессе подобной коррекции используют различные препараты: ботокс, филлеры и гиалуроновую кислоту.

В каких случаях помогают инъекции и в каком возрасте стоит прибегать к подобным процедурам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог Виктория Семагина.

Виктория Семагина

врач-кометолог, дерматовенеролог

Ботулинотерапия или ботокс: в чем разница

Ни для кого не секрет, что все нервные переживания отражаются в теле, в том числе и на лице. У человека, постоянно проживающего негативные эмоции, образуются зажимы в мышцах и возникает привычка щуриться, морщиться или хмуриться. В таком случае появляются заломы на коже, ускоряющие процесс появление морщин. Расслабить напряженные области и скорректировать овал лица позволяет ботокс.

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Правильное название процедуры — ботулинотерапия. Ботокс — это наименование одного из препаратов, которые используются при коррекции.

«Ботулинотерапия помогает, когда мы хотим расслабить мышцы, которые находятся в гипертонусе и создают морщинки лба, межбровья, глаз, а также зажатость жевательных, трапециевидных, височных мышц», — отметила эксперт.

Подтянуть лицо при ботулинотерапии удается за счет того, что препараты снимают зажимы. Это позволяет придать лицу свежесть и подтянутость. Вместо гримасы напряженности и тревожной задумчивости на нем появляются легкость и одухотворенность.

«Когда мы расслабляем мышцы-депрессоры, которые тянут лицо вниз и освобождаем мышцы-элеваторы, что приподнимают вверх, тогда происходит лифтинг», — пояснила врач.

Прибегать к процедуре можно не только в зрелом возрасте, но и гораздо раньше. Обычно к косметологу начинают обращаться уже после 25-27 лет. Важно помнить, что эффект от подобной процедуры не постоянен, поэтому терапию придется повторять. Однако результат постоянного расслабления мышц лица помогает предотвратить старение.

С какими проблемами лица помогают справиться филлеры.

Если ботулинотерапия направлена на работу с мышцами, то филлеры — это подкожные наполнители, которые используют при коррекции различных дефектов.

1. В основном, препараты данной группы помогают заполнить провисающие с возрастом участки лица.

«При усталом типе старения, когда у нас носогубная складка становится более заметна, не хватает объема в средней трети лица, добавляя сюда филлер, мы поднимаем эту часть наверх и тем самым создаем лифтинг», — прокомментировала эксперт.

2. С помощью филлеров также возможно сделать лицо более округлым, даже если от природы оно более узкое и вытянутое.

«Тем, у кого строение черепа достаточно узкое в височных областях, можно заполнить висок и сделать лицо более округлым и более молодым», — поделилась эксперт.

3. Косметолог утверждает, что филлеры способны изменить пропорции лица. Например, исправить десневую улыбку (когда при растягивании губ обнажаются не только зубы, но и верхние десны) или скошенную линию подбородка.

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Последний феномен часто встречается у россиянок с характерным славянским типом лица. Проверить, есть ли эта особенность, позволяет мысленно построенная линия Рикеттса — отрезок от носа до подбородка. В идеале эта черта должна быть прямой и не заключать в себе часть челюсти.

«У кого-то подбородок уходит вовнутрь, <…> и нужно обращаться к стоматологу и сначала исправлять прикус, но в косметологии можно сделать контурную пластику подбородка и помочь девушке сразу вытянуть челюсть», — поделилась опытом косметолог.

Результат от введение филлеров становится заметен уже после первой процедуры, и держится достаточно долго. Чтобы продлить эффект, нужно прибегать к повторным инъекциям. Обращаться за подобной коррекцией можно с 18 лет.

От каких проблем помогает избавиться биоревитализация

Последнее время набирает популярность процедура под названием биоревитализация — методика омоложения, в ходе которой косметологии с помощью инъекций вводят в кожу природные соединения, позволяющие увлажнить кожу и ускорить процесс выработки собственных белков.

В применяемых для этого препаратах, как и в филлерах, содержится гиалуроновая кислота. Однако первые в основном направлены на увлажнение кожи, стимуляцию выработки коллагена и эластина. При биоревитализации используются также янтарная кислота, маннитол и другие компоненты, которые улучшают состояние лица и позволяет выглядеть моложе.

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Подобная процедура не будет лишней перед поездкой в отпуск, так как позволяет увлажнить кожу и обезопасить ее от лишней пигментации.

«Эту процедуру совершенно спокойно может делать любая девушка, особенно если она заботится о качестве кожи, хочет ходить без тонального средства и переживает, чтобы ее поры с возрастом не расширялись», — отметила эксперт.

Записываться на биоревитализацию, по словам косметолога, разрешено, начиная с совершеннолетнего возраста.

«Можно делать с 18 лет спокойно, особенно если у девушки сухая кожа, атопический дерматит, и <…> ей хочется увлажнить свои щечки или защититься от ультрафиолетового старения», — прокомментировала врач.

Но в таком случае нужно выбирать более щадящие препараты, чтобы не навредить пациенту. Также при обращении к данному методу омоложения важно помнить, что биоревитализация имеет накопительный эффект, поэтому нужно пройти целый курс инъекций, чтобы увидеть результат.