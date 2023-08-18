Шаман, петухи и дети: за что известные монаршие особы лишились своего статуса

В Букингемском дворце без драмы и конфликтов не обходится ни один день. Так, в начале августа на весь интернет прогремела очередная новость — принц Гарри и Меган Маркл лишились своих титулов Королевского Высочества (биографии были изменены на официальном сайте королевской семьи), а после стремительно опустились в самый конец очереди среди претендентов на британский трон (их дети Арчи и Лилибет Сассекские теперь занимают пятое и шестое места соответственно и носят титул отца — Прим. ред.).

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Но не стоит забывать, что решение не использовать королевские титулы принадлежало именно супругам. Еще в 2020 году принц Гарри и его жена Меган Маркл отказались от высокого статуса и приставки «Его (Ее) Королевское Высочество» и покинули страну. Но лишь в 2023 году на официальном сайте королевской семьи появились соответствующие изменения.

За Гарри закрепился титул — герцога Сассекского, а за Меган — герцогини, но ее положение все еще находится под большим вопросом. Многие монархисты (сторонники монархической формы правления, короля или королевы — Прим. ред.) считают статус сомнительным. И пока публика растерянно наблюдает за разрешением долгих размолвок между короной и ее отпрысками, Пятый канал узнал, кто среди известных во всем мире знатных особ также потерял свой титул и что послужило этому причиной.

Принц Эндрю и страшное обвинение

История принца Гарри и Меган Маркл — это не первый в истории британской королевской семьи скандал с лишением титулов. В 2019 году, статуса «Его Королевского Высочества» лишился принц Эндрю, второй сын Елизаветы II. Его обвинили в изнасиловании и растлении малолетних. И хотя судебный процесс так и не пришел к логическому завершению, репутация королевской семьи была изрядно подпорчена.

Жуткий скандал впервые попал в новостные заголовки в 2015 году. Сообщалось, что принц Эндрю был не раз замечен в доме американского финансиста Джеффри Эпштейна, осужденного за растление и торговлю несовершеннолетними девушками. Тому присудили вину за связь с 36 жертвами. Тогда же Вирджиния Робертс-Джуффре, одна из пострадавших, заявила, что Эпштейн заставлял ее несколько раз вступать в сексуальную связь с герцогом Йоркским (ей на тот момент было 17 лет, а герцогу 41 — Прим. Ред.).

В ходе разбирательств Букингемским дворец лишил принца титула «Его Королевского Высочества» и обязал защищаться в суде как частное лицо (согласно правовой доктрине о суверенном иммунитете, корона не может подвергаться судебному преследованию ни по уголовным, ни по гражданским делам — Прим. ред.). Параллельно с тем всплыла фотография, на которой принц Эндрю и юная Вирджиния позировали в доме Эпштейна. Доказать достоверность фото так и не удалось. Потерпевшая рассказала, что потеряла снимок во время долгого переезда в Австралию и не может предоставить доказательств. После чего в защиту герцога выступила Леди Виктория Херви (светская львица, аристократка и дочь 6-го маркиза Бристольского — Прим. ред.). Она привела собственные доводы в пользу того, что фотография сфабрикована.

www.globallookpress.com / Pool

За неимением веских доказательств вины принца Эндрю громкое дело можно было замять, но все разрушило интервью герцога для Эмили Мэйтлис, журналистки и телеведущей BBC. В ходе разговора он выразил двоякую позицию относительно ситуации с Вирджинией Робертс-Джуффре, заявив, что не помнит, был ли у него половой акт с пострадавшей или нет.

«Если бы я работала на принца, была его пиарщиком, я бы это прекратила. Серьезно, я бы инсценировала обморок, нажала кнопку аварийной сигнализации или притворилась, что ему нужно ответить на срочный звонок, и выбежала бы с ним из комнаты. Но, надо отдать должное его сотрудникам, они этого не сделали, и это действительно чудо», — заявила бывший продюсер BBC Сэм Макалистер.

В 2022 году принц Эндрю выплатил компенсацию пострадавшей, которая, по слухам, могла достигать 12 миллионов фунтов (около 1 миллиарда рублей по курсу того года). Сейчас герцог Йоркский (этот титул за ним остался) практически не появляется на светских мероприятиях, не носит военную форму (13 января 2022 года принц был лишен всех своих почетных воинских званий, кроме военно-морских, а также всех королевских патронажей — Прим. ред.). Более того, его не было на недавних скачках в Аскоте, где присутствовали члены королевской семьи. А король Карл III (сын Елизаветы II, принц Чарльз до коронации в 2022 году) выселил брата из Королевского домика в Виндзорском парке.

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце прекращено. Король ясно дал это понять. Он [принц] не выполняет королевские обязанности, он сам по себе», — заявил анонимный собеседник в беседе с газетой The Sun.

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Королевский двор Бельгии переполнили наследники

Трудности престолонаследия и раздачи титулов преследуют не только британскую королевскую семью. Конфликты и разбирательства также настигли и Бельгию. Хотя, можно сказать, что долгое время вопрос принцев и принцесс корону не сильно беспокоил.

Целых 20 лет трон занимал Альберт II, самый долгоживущий монарх в истории страны. В браке с Паолой Маргаритой ди Калабриа у него родилось трое детей — старший сын Филипп (нынешний король Бельгии с 2013 года — Прим. ред.), средняя дочь Астрид и младший сын Лоран. В то время список кандидатов на трон был небольшим и вполне понятным — всего шесть человек: дети короля и его дочери Астрид (Лоран и Филипп были не женаты). Однако проблемы начались после рождения внуков, которых уже набралось 14 человек, что достаточно много. Разрастание списка наследников грозило королевству Бельгии серьезной неразберихой в будущем. Поэтому новый король решил изменить указ, по которому высокий статус с 2015 года носят только дети и внуки, происходящие по прямой линии от 63-летнего короля. Все, кто косвенно относился к короне, получали титулы ниже.

Сразу после публикации указа страну охватил новый скандал. Проблема заключалась во внебрачной дочери бывшего короля Альберта II Дельфине Боэль. В 2020 году она отсудила право на титул принцессы и часть наследства. Возник вопрос, достанется ли монарший титул ее детям и внукам, ведь король Альберт II признал за собой отцовство. Но, к счастью, для бельгийской короны это была единственная возникшая проблема, остальные претенденты на престол спокойно отнеслись к новому статусу.

Королева Дании обрубила все пути к престолу младшему сыну

Принц Гарри и Меган Маркл далеко не первая знатная пара, которую лишили высокопоставленного титула. Еще в 2016 датский принц Йоаким и его жена Мари остались без своих статусов и возможности претендовать на трон. И если в случае британских супругов смена титулов не была неожиданной, то их северных соседей новым указом точно удивили.

«Занесла топор» над прежней системой престолонаследия действующая королева Дании 83-летняя Маргрете II. В свое время она сама стала участницей серьезного королевского кризиса. Маргрете была старшей из трех дочерей бывшего короля Фредерика IX и урожденной принцессы Швеции Ингрид. Мальчики, которые могли бы занять трон после отца, в семье так и не родились, поэтому король в срочном порядке издал указ о новых правилах престолонаследия. После чего старшая дочь стала законной королевой Дании.

www.globallookpress.com / Albert Nieboer

Позднее она вышла замуж за графа Анри де Монпеза. В их браке родилось двое сыновей. Первого, по древней датской традиции, нужно было назвать Фредериком или Кристианом, так и появился Кронпринц Фредерик. А второго ребенка назвали Йоакимом. Именно он, его жена, дети и внуки в 2016 году неожиданно лишились титулов «принцев и принцесс». Примечательно, что конфликтов или других веских причин для этого не было.

«За несколько лет та ветвь семьи была ликвидирована, а теперь детей отправляют на мороз. Дети Принца Йоакима отвергнуты как члены Королевской Семьи. Это просто поразительно», — заявил вице-премьер Дании.

Указ Маргрете II действительно стал неожиданностью, но противиться не преклонному королевскому слову было бессмысленно.

Норвежская принцесса вышла замуж за шамана

Удивительная ситуация сложилась в норвежской королевской семье — обожаемая многими принцесса всего за несколько лет испортила репутацию настолько, что стала изгоем среди сограждан.

Марта-Луиза — старшая дочь действующего короля Норвегии Харальда V и королевы Сони. Помимо нее в семье есть младший сын Хокон. Долгое время ее обожали и ждали на троне, причем Марта-Луиза могла бы на него претендовать, если бы не одно «но». Согласно норвежским законам престолонаследия, возглавить страну могут как мужчины, так и женщины, но с одним условием — корона передается по женской линии только при отсутствии прямых наследников-мужчин. Поэтому за дочерью закрепился титул принцессы, а Хокон стал кронпринцем и начал активную подготовку к статусу короля.

Лишившись сковывающих обязательств, Марта-Луиза не сразу начала шокировать народ. С 2002 по 2007 год она состояла в самом обычном браке с писателем Ари Беном, родив троих детей. Но спустя пять лет пара развелась, а бывший супруг покончил с собой из-за проблем с алкоголем и психическим здоровьем.

www.globallookpress.com / g15

В 2019 году Марта-Луиза вступила в отношения с Дуреком Верреттом, самопровозглашенным шаманом. Норвежское население назвало жениха принцессы шарлатаном, который наживается на людях. В одной из своих книг Дурек утверждал, что химиотерапия при онкологии не помогает больным, а проводится лишь для того, чтобы врачи нажили денег на чужом горе. Позднее шаман даже заявил, что идентифицирует себя как рептилию. Тогда же его заподозрили в нетрадиционной ориентации, что полностью убило уважение граждан северной страны к новоиспеченному жениху.

Но и принцесса не отставала, еще до встречи с новым парней, в 2007 году, она объявила о создании собственной школы ангелов, где за деньги студенты могли войти в контакт со своими бесплотными хранителями или пройти трехлетний курс альтернативных форм лечения. А также, по слухам, встречалась с женатым мужчиной на 18 лет старше. Причем о своем шатком положении в Норвегии. Более половины населения страны после известия о помолвке выступило за то, чтобы лишить Марту-Луизу почетного титула принцессы.

Уже 8 ноября 2022 года они добились своего. Марта-Луиза решила сложить с себя обязанности, связанные с королевской семьей, чтобы держать фокус на бизнесе и общих делах с Дуреком. Тогда же бывшая принцесса переехала в США.

Незаконный бизнес принцессы Румынии

Все рекорды по скандальности бьет румынская королевская семья. Младшая дочь почившего короля Михая I, Ирина, оказалось под уголовным преследованием и на несколько лет лишились почетного титула принцессы.

Так как престол Ирине, как младшей дочери, явно бы не достался, она решила прожить простую, но очень запоминающуюся жизнь без королевских обязательств. Несмотря на отличное образование, принцесса ненадолго задержалась во дворце. В возрасте 20 лет девушка отправилась в Канаду, где научилась управляться с целой фермой. Верховая езда и уход за лошадьми оказались главной страстью Ирины. Стоит ли говорить, с каким недовольством к новому хобби отнеслась королевская семья? Девушке тут же приказали вернуться домой и не отлынивать от своих обязанностей. Но обуздать крутой нрав младшей дочери Михаю I не удалось.

В 1938 году Ирина вышла замуж за Джона Крюгера и даже родила двоих детей, Майкла и Анжелику. Но спустя четверть века пара рассталась, и принцесса подыскала нового жениха — Джона Уокера, который и повел королевскую особу по кривой дорожке.

Принцесса Ирина и Джон Уокер были арестованы в 2013 году за организацию незаконных петушиных боев и обвинены в ведении незаконного игорного бизнеса на своем ранчо недалеко от Орегона (штат США — Прим. ред.). Согласно заявлению следствия, семейство ежедневно зарабатывало от двух тысяч долларов, за чтобы было приговорено к трем годам условного заключения.

Узнав о случившемся, король Михай I пришел в ярость и тут же отобрал высокопоставленный титул принцессы у младшей дочери, а также исключил ее и ее потомков из порядка престолонаследия. Казалось бы, на этом история должна была закончиться. Но после смерти короля и восхождения на трон старшей сестры Маргариты в 2017 году, Ирину вновь «повысили» до принцессы.