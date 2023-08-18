Ошибки и ссоры настигнут пять знаков зодиака: чем коварен ретроградный Меркурий

Последние летние деньки в этом году пройдут особенно весело. Новые эмоции и неожиданные ситуации для всех знаков зодиака обеспечит ретроградный Меркурий, который пробудет в таком положении с 23 августа по 15 сентября 2023.

Многие с тревогой ждут наступления сложного периода, зная о возможностях коварной планеты. Все привычные и обыденные процессы замедляются, возникают трудности в выражении своих мыслей, что нередко приводит к ссорам с близкими и коллегами, ломается техника, и теряются документы.

На самом деле Меркурий бывает ретроградным каждые три месяца, поэтому подобная фаза может проходить до четырех раз в год. При таком условии никаких нервов в ожидании очередных проблем и кармических уроков попросту не хватит. Так что лучше не бояться, а искать подход к нестабильной планете. О том, как повлияет ретроградный период на жизнь всех знаков зодиака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Татьяна Бережная.

Татьяна Бережная

Астропсихолог

Общий астрологический прогноз на период Ретромеркурия

Влияние Меркурия, самой быстрой планеты, крайне мощное. Например, дети, родившиеся в этот период, могут в будущем испытывать трудности с речью — заикаться или плохо выговаривать определенные буквы, утверждает эксперт.

Кроме того, нужно учитывать знак, на который выпала ретроградность. В этому году Меркурий окажется в Деве, а значит особенно сильно пострадает продуктивность знаков зодиака. Возможны мелкие поломки, забывчивость или ошибки в деталях. Поэтому важно включать внимательность на максимум.

Однако есть особый период, с 4 по 9 сентября 2023, когда Меркурий соединится с Солнцем, главным светилом в гороскопе каждого человека. Это значит, что детей, родившихся в эти дни, планета наделит большими интеллектуальными способностями, но они также будут склонны к духовному отключению (сложности в проявлении чувств, сопереживании). Для этого им даны родители, которые должны помочь на пути духовного развития.

Овен — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Представители знака Овен обладают хорошим логическим мышлением, а еще упорством и сильным характером. Эти качества точно пригодятся им в период ретроградности, но есть у знака зодиака один минус. Врожденные вспыльчивость и импульсивность могут стать причиной ссор и даже разрывов отношений с людьми. Поэтому важно проявлять сдержанность и следить за словами.

Телец — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Максимально практичный Телец знает толк в налаживании гармонии. Представители земной стихии приходят к своим целям медленно, но верно, не распыляясь на другие задачи. В этом их сила.

Но, с другой стороны, девиз «тише едешь, дальше будешь» не всегда работает во время включенного Ретромеркурия. Дела и перспективы неторопливых Тельцов могут замедлиться настолько, что будут попросту тянуться мертвым грузом до самого конца астрологической фазы. Подобной ситуации лучше избегать.

Близнецы — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Особенно хорошо проведут грядущий Ретромеркурий Близнецы. В этом знаке зодиака планета находится в обители (ярко и позитивно проявляет свои качества — Прим. ред.), поэтому для представителей период обернется удачей.

Трудности и конфликты будут с легкостью решаться, благодаря ловкому интеллекту и быстроте реакции. Главное, не замедляться и следить за собой. Словоохотливые Близнецы рискуют нажить себе врагов.

Рак — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Мыслительный процесс Раков зависит от эмоций и настроения, что может стать серьезным препятствием во время ретроградности. Впечатлительность и тревожность — не лучшие друзья земного Меркурия, а Раки, как известно, именно так рефлексируют свои чувства, поэтому для них с 23 августа наступят сложные времена.

Единственная возможность относительно стабильно пережить грядущий Меркурий — научиться стойко переносить возникающие сложности и быстро справляться с затмевающими разум эмоциями.

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Лев — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Львы слишком уж открыты, прямолинейны и несговорчивы в своем стремлении к лидерству. Их возвышенность над обыденными земными проблемами грозит большим количеством проблем и ссор с 23 августа по 15 сентября. А присущая огненной стихии масштабность и нежелание фокусироваться на деталях способны превратить жизнь представителей в настоящий хаос.

Кармический урок для знака зодиака на время ретрофазы: умерить пыл и научиться достигать цели маленькими, но осторожными шагами. Доводить начатое до конца и сдерживать свои обещания.

Дева — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Легче всего грядущую фазу ретроградности перенесут Девы, так как Меркурий будет проходить через их созвездие. Практичность и рациональность будут выкручены до предела. Все, что остается пытливым представителям знакам зодиака, — ловить момент и не упускать возможности повысить свой авторитет на работе и среди друзей.

Весы — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Дипломатические навыки Весов, их способность к компромиссу помогут стойко пережить фазу Ретромеркурия. Однако, излишняя склонность полагаться на мнение других может также сильно навредить.

Представителям знака зодиака коварная планета подготовила серьезный урок: научиться решительности и непреклонности. Пора проявить голос и стать независимыми от других.

Скорпион — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Правдолюб Скорпион окажется невольным провокатором. Мелкие конфликты и лишние споры будут сильно истощать ресурсы представителей знака. Но паниковать и переходить в «энергосберегающий режим» с 23 числа не стоит. Скорпионья способность докопаться до сути определенно поможет во время ретроградности. Дотошное созвездие Девы по достоинству оценит вдумчивость и любовь к деталям.

Стрелец — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Стрельцы любят решать проблемы масштабные, рассуждать на общие темы, и говорить поверхностными фразами, что для земного Меркурия неприемлемо. Поэтому самое время приготовиться к сложным кармическим испытаниям.

Уроки Ретромеркурия будут сыпаться на представителей знака до тех пор, пока они не поймут, чего от них ждет шустрая планета. А именно: умения не спешить и не распыляться на большое количество задач, серьезно относиться к новым знакомствам и старым друзьям.

Козерог — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Козероги смогут одолеть все препятствия непростого периода, пользуясь своей хваленой усидчивостью и дисциплиной. Им, как никому другому, свойственна сверхконцентрация и глубина ума. При таком мышлении очень сложно оступиться, поэтому они точно окажутся в любимчиках привередливого земного Меркурия.

Водолей — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Водолеи с рождения наделены экстраординарным мышлением и бешеной интуицией, которая зачастую помогает им выпутываться из всех жизненных передряг. Эта способность и позволит знаку зодиака успешно справиться со всеми кармическими уроками и пережить Ретромеркурий без горечей и печали. Время дерзать и проявлять себя в мир.

Рыбы — гороскоп на период ретроградного Меркурия

Богатая фантазия, иллюзорность, эмоциональность и наивность присущи Рыбам, но земному Меркурию не знакомы вовсе, что вызовет сильнейшее противоречие. Представителям знака будет сложно соответствовать требованиям периода. От них будут ждать рациональности, логичности и практичности, что собьет с толку.

Но главная задача Меркурия состоит совсем не в том, чтобы загнать Рыб в сильнейший стресс. Таким образом стихия требует от знака твердости и необыкновенной гибкости.

Полезные рекомендации на период Ретромеркурия

Фаза замедления преподнесет немало испытаний. Но астролог предупреждает: полностью перестраивать личную жизнь и работу к периоду ретроградного Меркурия точно не стоит, достаточно просто избегать некоторых действий.

Что же не стоит предпринимать в этот период:

Начинать новые проекты и менять сферу деятельности;

Делать крупные покупки (информационные носители, транспорт или продажа недвижимости);

Делиться слишком личным с посторонними, поскольку это может стать известно большому кругу людей;

Соглашаться на предложения, которые кажутся выгодными, они могут скрывать подводные камни.

Вместо этого астролог рекомендует:

Посвятить время наведению порядка в доме и налаживанию отношений в семье;

Исправлению допущенных ошибок в документах и приведению их в порядок, корректировке планов и договоров;

Поиску нужной информации и выявлению скрытых причин происходящего;

Возобновлению разорванных контактов и связей, поиску пропаж и старых знакомых.

Найти временное или сезонное трудоустройство, например, замещение сотрудника.

Есть несколько хитростей, которые помогут провести это время без проблем и даже с пользой для себя:

Работа над постановкой речи, чтение, перепроверка денег и документов. Важно также проявлять гибкость в общении, учиться строить диалоги и не забывать о мелочах. Чаще выезжать на природу или, при отсутствии такой возможности, хотя бы регулярно проветривать дома.