Букет на пять с плюсом: какие цветы подарить учителю на 1 сентября по правилам этикета

В подарок учителю на 1 сентября все больше родителей школьников выбирают популярные в 90-х цветы.

Торжественная линейка, белые банты, выступление первоклассников и, конечно, яркий букет в подарок учителю уже много лет являются главными атрибутами Дня знаний. Проходят годы, меняются модные тенденции, но неизменным остается то, насколько серьезно родители и школьники подходят к выбору последнего символа праздника. Не умолкают до сих пор рьяные споры учеников младших классов, выясняющих, чьи цветы больше понравятся классной руководительнице. К этому вопросу так же серьезно подходят старшеклассники. Они с особым трепетом выбирают букеты для любимых предметников.

Как правильно подобрать букет педагогу, эксклюзивно Пятому каналу рассказала флорист Яна Летова.

Яна Летова

Флорист

Главные правила выбора букета на 1 сентября

Сейчас в цветочных магазинах можно найти цветы на любой вкус. Важно лишь помнить, что букет не должен быть большим, чтобы школьник смог держать его в течение всей линейки.

В последние несколько лет распространилась традиция дарить один большой букет от всего класса, а те средства, которые ученики могли бы потратить на цветы, отправляются на благотворительность. Или же дети дарят педагогу по одному цветку, чтобы потом вместе собрать необычный букет. Однако преподносить букеты лично кому-то из педагогов не возбраняется.

Конечно, хорошо знать цветочные предпочтения одариваемого. Так точно получится его порадовать.

«Вот у меня, например, только что заказчица написала, что их учитель очень любит красные георгины. И соберем мы ребенку на линейку букет с красными георгинами, и будет у всех счастье: и ребенок — с красивым букетом, и учитель получит те цветы, которые он любит», — прокомментировала флорист.

Но если такой информации нет, то можно выбрать светлые нежные цветы или, наоборот, составить букет из ярких сезонных растений. В любом случае сейчас главный тренд — это натуральность и естественность. Важно, чтобы каждый цветок гармонично вписывался в композицию и не выбивался по цветовой гамме или фактуре.

Основные цветочные тренды букетов на 1 сентября 2023

На первом месте по популярности как ни странно находятся гладиолусы. Кому-то может показаться, что этот тренд изжил себя еще в 90-х, когда именно эти растения были самыми доступными: стоили недорого да и росли практически на каждой даче.

Но теперь, когда в магазинах появилось разнообразие видов и сортов, эти растения получили вторую жизнь. И именно за ними до сих пор чаще всего приходят покупатели.

«Гладиолусы сейчас на пике своей популярности, они каких-то невообразимых оттенков существуют. Если в моем детстве были в основном только фиолетовые и бордовые, то сейчас просто какое-то разнообразие оттенков», — поделилась эксперт.

Не теряют актуальности и другие сезонные растения — георгины и астры. Эти цветы тоже отличаются разнообразием оттенков и форм.

«Георгинов столько сортов, что глаза разбегаются, и с каждым очень хочется собрать отдельный букет», — отметила специалист.

Как подобрать букет по типу характера учителя на 1 сентября

Чтобы педагогу точно понравился букет, следует учитывать особенности его характера. Часто тип личности влияет на выбор профессии, поэтому можно подбирать цветы, исходя из дисциплины, которую ведет тот или иной преподаватель.

Люди, интересующиеся живой природой (к ним относятся биологи, химики и географы ), а также учителя начальной школы часто обладают легким и активным характером. В подарок таким людям следует выбрать букеты, наполненные яркими красками. Лучший вариант — композиции из солнечных подсолнухов. Также можно попросить флориста использовать нарциссы, ирисы, крокусы и фрезии. Придется по душе предметникам и букет из полевых цветов.

), а также часто обладают легким и активным характером. В подарок таким людям следует выбрать букеты, наполненные яркими красками. Лучший вариант — композиции из солнечных подсолнухов. Также можно попросить флориста использовать нарциссы, ирисы, крокусы и фрезии. Придется по душе предметникам и букет из полевых цветов. Натурам поэтического склада, к которым часто принадлежат учителя литературы, русского языка, музыки и рисования , подойдут скромные, но стильные композиции пастельных оттенков. В качестве подарка можно выбрать подснежники, белые каллы, полевые цветы или даже кувшинки. Стоит избегать блестящих оберток и громоздких украшений, которые будут отвлекать от самих цветов и нагружать композицию. Оригинальность лучше проявить в поздравительном обращении или открытке, приложенной к букету.

, подойдут скромные, но стильные композиции пастельных оттенков. В качестве подарка можно выбрать подснежники, белые каллы, полевые цветы или даже кувшинки. Стоит избегать блестящих оберток и громоздких украшений, которые будут отвлекать от самих цветов и нагружать композицию. Оригинальность лучше проявить в поздравительном обращении или открытке, приложенной к букету. Педантичным натурам — преподавателям физики, математики и информатики , а также истории и обществознания больше придутся по душе классические цветы: розы, хризантемы, герберы, гладиолусы или тюльпаны. Вычурные композиции и диковинные растения — это не для них. Лучше составить монохромный букет или сочетать в композиции два-три основных оттенка.

, а также больше придутся по душе классические цветы: розы, хризантемы, герберы, гладиолусы или тюльпаны. Вычурные композиции и диковинные растения — это не для них. Лучше составить монохромный букет или сочетать в композиции два-три основных оттенка. Педагоги по технологии часто отличаются практичностью, поэтому стоит всерьез рассмотреть в качестве подарка цветы в горшке. Только выбирать следует непритязательные в уходе растения. Такой подарок не завянет и будет еще долго напоминать о дарителе. Если все-таки такой вариант не устраивает, то лучше преподнести классические хризантемы, астры, георгины или розы.

часто отличаются практичностью, поэтому стоит всерьез рассмотреть в качестве подарка цветы в горшке. Только выбирать следует непритязательные в уходе растения. Такой подарок не завянет и будет еще долго напоминать о дарителе. Если все-таки такой вариант не устраивает, то лучше преподнести классические хризантемы, астры, георгины или розы. Легким на подъем учителям физической культура и ОБЖ нравятся пышные букеты с несколькими видами цветов. Также стоит обратить внимание на необычные композиции, которые продают в цветочных магазинах: сумочки, кружки и корзинки.

нравятся пышные букеты с несколькими видами цветов. Также стоит обратить внимание на необычные композиции, которые продают в цветочных магазинах: сумочки, кружки и корзинки. Преподавателя иностранного языка можно удивить необычными экзотическими цветами: протеями, орхидеями, антуриумами, гортензией. Если найти что-то интересное в последние дни перед праздником затруднительно, то можно просто заказать интересную композицию у флориста или сделать букет из окрашенных цветов.

Если классный руководитель мужчина, то ему тоже вопреки стереотипам можно подарить цветы, только композиции лучше выбирать более спокойные и сдержанные. Чаще всего представителям сильного пола дарят гвоздики, каллы, розы, хризантемы, георгины и тюльпаны. В букеты также можно добавить антуриумы, бамбук, дельфиниумы и орхидеи.

Какие цветы не стоит дарить учителям на 1 сентября

Ограничения по выбору букета в основном касаются их внешнего вида и формы оформления. Но все-таки лучше с осторожностью дарить лилии, гиацинты, лаванду и сирень, так как они обладают сильным ароматов и большим количеством пыльцы, что способно вызвать аллергию у самого преподавателя или других учеников.

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Также не принято дарить учителям алые и бордовые цветы — они считаются символом страсти и любви. Но если в букете их сочетать, например, с желтыми, розовыми или белыми, то вполне можно создать яркую и красивую композицию.

Некрасиво дарить несвежие цветы, какого-то не неподобающего вида.

«Букет должен приносить счастье. И не важно, каких он размеров, а оформлен ли это небольшой цветок, красиво упаковку с красивой ленточкой в тон либо это огромный букет от всего класса», — прокомментировала эксперт.

Главный антитренд во флористике сейчас — это огромное количество оберточного материала на букетах и детали кричащих оттенков. Упаковка должна чуть оттенять цветы, но никак не быть главной.

Многие до сих пор придерживаются некоторых стереотипов по поводу полученных цветов, поэтому следует также следить за их количеством. Желательно, чтобы оно было нечетным.