К 195-летнему юбилею со дня рождения: пять фактов о Льве Толстом

Жизнь известного русского писателя была не менее интересной, чем у героев его произведений.

Был заядлым шахматистом www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library Одним из любимых занятий Льва Толстого, помимо писательства, были шахматы. К каждой партии он подходил с особым энтузиазмом и задором, нередко делая необдуманные ходы. Горячность не всегда играла на руку писателю, из-за чего более сильные соперники быстро и технично обыгрывали его. В конце жизни Толстой проводил за шахматами каждый день. Общался с Чеховым и почти сразился на дуэли с Тургеневым www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library Лев Толстой общался со многими известными писателями своего времени. Например, именно он посоветовал Антону Павловичу Чехову попробовать нетрадиционное лечение туберкулеза кумысом. А также почти сразился с Иваном Сергеевичем Тургеневым на дуэли. Причиной крупной ссоры стала банальная словесная перепалка. Испытывал неоднозначные чувства к собственной жене www.globallookpress.com / Russian Look О том, что супруга писателя Софья Андреевна была крайне ревнивой, известно многим. Как и о том, что в Ясной Поляне, семейной усадьбе, бегало немало внебрачных детей Льва Толстого. На самом деле идиллия между супругами была разрушена уже после свадьбы. На утро после первой брачной ночи писатель сделал запись в дневнике всего из двух слов: «Не она». Был ярым противником феминизма www.globallookpress.com / Global Look Press В одной из записей в дневнике Софьи Толстой описана ссора возлюбленных. Лев Толстой однажды сказал, что «у женщины, каким бы делом она ни занималась: учительством, медициной, искусством, — у ней одна цель: половая любовь». Супруга тогда страшно обиделась на резкое высказывание и упрекнула мужа в цинизме. Стал вегетарианцем в 50 лет www.globallookpress.com / Mary Evans Picture Library В середине жизни русский писатель пришел к вегетарианству. Случилось это после того, как на его глазах зарезали свинью. Тогда же он решил переосмыслить свое отношение ко всему живому и полностью отказаться от продуктов животного происхождения. Позднее Лев Толстой даже написал эссе на волнующую тему — «Первая ступень», которое впоследствие стало своеобразной «библией» вегетарианцев в России.

Сегодня отмечается важная дата в истории литературы — ровно 195 лет назад 9 сентября 1828 года родился великий писатель Лев Толстой. Его произведения известны во всем мире, а на одни только романы «Война и мир» и «Анна Каренина» в общей сумме сняли более трех десятков экранизаций.

Всего два слова могли разрушить союз: жуткая правда о браке Толстого и его жены

Уже на протяжении многих десятилетий имя Толстого ассоциируется с глубокими мыслями, душевной и философской проницательностью. Однако он прославился не только своими произведениями, но и неповторимой личностью.