Кто и зачем строит козни главкому ВСУ? Почему на могиле Моисеева памятник открыли только спустя год? Собянин снова сменил правительство Москвы?

Сегодня, 27 сентября, глобальные изменения претерпевает экономика. Затронуло это и Россию: одна из крупнейших бирж решила оставить клиентов, распродав весь бизнес. На Украине снова скандал: дело Залужного набирает обороты. Подробности — в подборке 5-tv.ru.

Биржа Binance уходит из РФ, Залужного снова «хоронят»: самые важные события дня 1/7 ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе 2/7 Андрей Гордеев / ТАСС 3/7 © РИА Новости / Руслан Кривобок 4/7 Прокофьев Вячеслав / ТАСС 5/7 www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off 6/7 www.globallookpress.com / Bill Ingalls - NASA via CNP 7/7 www.globallookpress.com / Vladimir Baranov Одна из крупнейших бирж Binance уходит из РФ: не выдержала санкций. Свой российский бизнес она продаст компании CommEX. Россиян успокоили: негативных последствий не будет. Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению. Об этом сообщила его жена. В Кремле заявили, что подробной информацией об инциденте не располагают. На могиле Бориса Моисеева установили памятник в годовщину его смерти. Церемония состоялась на Троекуровском кладбище Москвы, куда пришли многие звезды шоу-бизнеса. Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Прежде он отмечал, что значительных изменений не будет — состав не так давно уже обновился почти на 90%. Дело главкома ВСУ Валерия Залужного выходит на новый уровень: появилась информация, что его уже якобы допрашивают по уголовному делу. В Киеве слухи отрицают, но никаких доказательств обратному не представляют. Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции на МКС. Аппарат приземлился в Казахстане в 14:17 по московскому времени. Вместе с россиянами «домой» вернулся и астронавт NASA Франциско Рубио. Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель. Глава государства призвал «плотнее» работать с компаниями, чтобы они не забывали про свою ответственность.

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