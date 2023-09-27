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Юлия Федорова
Юлия Федорова Журналист 9

Биржа Binance уходит из РФ, Залужного снова «хоронят»: самые важные события дня

Кто и зачем строит козни главкому ВСУ? Почему на могиле Моисеева памятник открыли только спустя год? Собянин снова сменил правительство Москвы?

Биржа Binance уходит из РФ, Залужного снова «хоронят»: самые важные события дня

Фото: www.globallookpress.com / Pogiba Aleksandra

Сегодня, 27 сентября, глобальные изменения претерпевает экономика. Затронуло это и Россию: одна из крупнейших бирж решила оставить клиентов, распродав весь бизнес. На Украине снова скандал: дело Залужного набирает обороты. Подробности — в подборке 5-tv.ru.

Биржа Binance уходит из РФ, Залужного снова «хоронят»: самые важные события дня

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ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

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Андрей Гордеев / ТАСС

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© РИА Новости / Руслан Кривобок

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Прокофьев Вячеслав / ТАСС

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www.globallookpress.com / Ukrainian Presidential Press Off

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www.globallookpress.com / Bill Ingalls - NASA via CNP

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www.globallookpress.com / Vladimir Baranov

Одна из крупнейших бирж Binance уходит из РФ: не выдержала санкций. Свой российский бизнес она продаст компании CommEX. Россиян успокоили: негативных последствий не будет.

Бывший госминистр Нагорного Карабаха Варданян задержан при въезде в Армению. Об этом сообщила его жена. В Кремле заявили, что подробной информацией об инциденте не располагают.

На могиле Бориса Моисеева установили памятник в годовщину его смерти. Церемония состоялась на Троекуровском кладбище Москвы, куда пришли многие звезды шоу-бизнеса.

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил новый состав правительства города. Прежде он отмечал, что значительных изменений не будет — состав не так давно уже обновился почти на 90%.

Дело главкома ВСУ Валерия Залужного выходит на новый уровень: появилась информация, что его уже якобы допрашивают по уголовному делу. В Киеве слухи отрицают, но никаких доказательств обратному не представляют.

Российские космонавты вернулись на Землю после годовой экспедиции на МКС. Аппарат приземлился в Казахстане в 14:17 по московскому времени. Вместе с россиянами «домой» вернулся и астронавт NASA Франциско Рубио.

Президент России Владимир Путин потребовал разобраться с ценами на бензин и дизель. Глава государства призвал «плотнее» работать с компаниями, чтобы они не забывали про свою ответственность.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР пресечена попытка ВСУ провести разведку боем, а США введут безвизовый режим для израильтян.

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