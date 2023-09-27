США введут безвизовый режим для израильтян
Договоренности были достигнуты после многолетних переговоров.
Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий
Государственный департамент США и американское министерство внутренней безопасности сообщили о введении безвизового режима для граждан Израиля. Соответствующая публикация появилась на сайте Госдепа.
Безвизовый режим будет введен после многолетнего переговорного процесса на условиях взаимности, уточнили в ведомстве. Изменения будут внесены в правила согласования поездок уже к началу ноября текущего года.
Таким образом, израильтяне смогут находиться на территории Шатов с деловыми и туристическими поездками без специального разрешительного документа до 90 дней.
Американская сторона приняла решение об отмене виз для Израиля после внесения изменений в порядок путешествий Иерусалимом. Израиль ранее разрешил въезд в страну для всех граждан США.
Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим.
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