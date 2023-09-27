США введут безвизовый режим для израильтян

Государственный департамент США и американское министерство внутренней безопасности сообщили о введении безвизового режима для граждан Израиля. Соответствующая публикация появилась на сайте Госдепа.

Безвизовый режим будет введен после многолетнего переговорного процесса на условиях взаимности, уточнили в ведомстве. Изменения будут внесены в правила согласования поездок уже к началу ноября текущего года.

Таким образом, израильтяне смогут находиться на территории Шатов с деловыми и туристическими поездками без специального разрешительного документа до 90 дней.

Американская сторона приняла решение об отмене виз для Израиля после внесения изменений в порядок путешествий Иерусалимом. Израиль ранее разрешил въезд в страну для всех граждан США.

Ранее 5-tv.ru писал, что Россия предложила ряду стран Ближнего Востока отменить визовый режим.